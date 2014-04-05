バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、同時に FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1〜M5 の短期グリッドトレードに適しており、段階的なポジション積み増しシグナルを含みます。

インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つは基本スピードプロファイル（スタート時から「高速/スムーズ」を選択可能）、もう 1 つはトレード結果に基づく自動適応で、連勝・連敗のシーケンスを考慮しながら、現在の市場に合わせてフィルターを調整します。

モデルはチャート上の短い方向性インパルスを検出し、バーのクローズ時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントはありません。インジケーターは通常の Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引の時間軸が短いため、スプレッドと手数料をしっかり管理しないと、コストが値動きの大部分を「食ってしまう」可能性があります。

動作原理

標準的なクラシック指標の組み合わせではなく、独自の多段階アダプティブ予測モデルを使用；

価格の動きの形状と傾き、トレンド、局所的なボラティリティを分析；

ノイズや異常スパイクを複数レベルのフィルタリングで処理；

すべての内部チェックを通過した場合にのみ矢印を表示 — インテリジェントなスムージング、逆張りシグナルを排除するロジック、適応型エクストリームフィルター（想定される転換点ではシグナルを出さないようにする）、加えて、市場にオンラインで適応し、自身の予測に反するシグナルをブロックする軽量ニューラルサブシステムを搭載；

シグナル品質に基づく自動適応を使用：勝ち/負けトレードの連続を追跡し、統計とドローダウンの深さに応じて内部しきい値を引き締めたり緩めたりする；

独立した基本スピードパラメータにより、インジケーターの性格が最初から決定されます（ほぼスムージングなしの高速反応型か、よりスムーズで保守的なタイプか）。そのうえで、自動適応がヒストリーの蓄積とともにパラメータを「追い込み調整」します。

主な機能

CALL/PUT 矢印シグナル — 買いの場合はローソク足の下に矢印、売りの場合はローソク足の上に矢印；

短期トレード向けの設計 — 計算は数本先の値動きに特化しており、バイナリーオプションやスキャルピングエントリーに適しています；

スパイクと極値への配慮 — 単発の急騰・急落や、動きの「最後の一押し」のように見える「異常」バーでエントリーしないよう、専用フィルターを装備；

時間足とボラティリティへの適応 — 基本速度/スムーズさは別パラメータで設定し、自動適応が直近の結果（win/loss シリーズ）を踏まえてフィルターの厳しさを動的に調整；

内蔵シグナル統計 — 履歴、win/loss、ポイントベースの合計損益、複数銘柄のサマリー、統計リセット機能；

多言語対応 — ターミナルの言語を自動認識し、インターフェイスを自動切り替え。

実用面でのメリット

インジケーターは、「入るべきポイント」と「待った方がよいゾーン」を素早く切り分けるのに役立ちます。モデルがどこで方向（CALL/PUT）を取るよう提案しているか、どこにシグナルが出ていないかが一目で分かります。これによりリアルタイムの意思決定が簡単になり、場当たり的なトレードを減らせます。

内蔵統計により、シグナルが過去にどのように機能したかを把握できます。個別銘柄ごと、ポートフォリオ全体の両方を確認でき、銘柄・時間足・設定を自分のスタイルに合わせて選ぶのに役立ちます。また、アプローチの安定性を管理することもできます。

自動適応と基本スピードパラメータにより、同じインジケーターを、より攻撃的な M1 グリッド戦略にも、より落ち着いた上位時間足の運用にも利用でき、内部パラメータを何十個も手動で「いじる」必要はありません。

重要な注意事項

本インジケーターは自動売買を行わず、利益を保証するものではありません。提供するのは現在の市場状態に関する分析情報であり、最終的な結果は、選択する銘柄、時間足、設定、および個々のトレードシステムに依存します。過去の成績は将来の成果を保証しません。

設定

Base Speed — モデルの基本スピード/反応性。

自動適応が調整を開始する前の、「初期状態」のインジケーターの動き方を決めます。

推奨範囲：0.5…2.0。

1.0 未満 → よりスムーズでフィルタリングの効いたスタート。ノイズとシグナルの数が減り、安定性重視；

約 1.0 → 多くの銘柄に適したバランスモード；

1.0 超 → より速く敏感なスタート：スムージングが少なくなり、潜在的なシグナル数が増える「高速」インジケーターモード。

M1 では通常 1.0 より少し高め（例：1.2〜1.5）が使われ、H1 では 1.0 付近かやや低めが一般的です。

Aggressiveness of auto adaptation — 自動適応の攻撃性係数。

統計が悪化または改善したときに、インジケーターが内部しきい値をどれだけ素早く・どれほど強く変化させるかを決めます。

推奨範囲：0.0…5.0。

0.0〜1.0 → マイルドな適応。パラメータはほとんど急激には変わらず、変更は滑らか；

1.0〜3.0 → 実トレード向けの標準レンジ：安定性と反応性のバランスが良いゾーン；

3.0〜5.0 → 攻撃的な適応。連敗が続くとフィルターを素早く厳しくし、シグナルは少なくなるが、より厳選される。

Max loss for enable auto adaptation — 強化された適応モードを有効にする連続損失回数。

推奨範囲：1…10。

1 → 最大感度モード：単発の負けトレードでもフィルタ強化の理由として扱う（テストや攻撃的なスキャルピング向きだが、すべての市場には適さない）；

2〜3 → M1〜M5 に最適：2〜3 連敗で、市場が現在の設定を「崩した」と判断し、フィルターを引き締める；

4 以上 → より落ち着いたモード。上位時間足やエントリー頻度が少ない手法に適し、単発の損失は統計的にそれほど重要ではない。

Enable alert signal — シグナル発生時のポップアップ通知のオン/オフ。

true — 新しいシグナルごとにポップアップウィンドウを表示（ターミナル設定に応じてサウンド再生や通知送信も可能）；

false — インジケーターは「サイレント」モードで動作し、シグナルはチャートと統計パネルにのみ表示される。

その他の内部パラメータ、期間、しきい値はすべて自動で計算され、説明した自動適応システムを通じて調整されます。多数の数値を手動でチューニングする必要はなく、自分のトレードスタイルに合わせて 3 つの主要パラメータを選ぶだけで十分です。