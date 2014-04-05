Signal Binary Option

バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、同時に FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1〜M5 の短期グリッドトレードに適しており、段階的なポジション積み増しシグナルを含みます。

インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つは基本スピードプロファイル（スタート時から「高速/スムーズ」を選択可能）、もう 1 つはトレード結果に基づく自動適応で、連勝・連敗のシーケンスを考慮しながら、現在の市場に合わせてフィルターを調整します。

モデルはチャート上の短い方向性インパルスを検出し、バーのクローズ時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントはありません。インジケーターは通常の Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引の時間軸が短いため、スプレッドと手数料をしっかり管理しないと、コストが値動きの大部分を「食ってしまう」可能性があります。

動作原理

  • 標準的なクラシック指標の組み合わせではなく、独自の多段階アダプティブ予測モデルを使用；

  • 価格の動きの形状と傾き、トレンド、局所的なボラティリティを分析；

  • ノイズや異常スパイクを複数レベルのフィルタリングで処理；

  • すべての内部チェックを通過した場合にのみ矢印を表示 — インテリジェントなスムージング、逆張りシグナルを排除するロジック、適応型エクストリームフィルター（想定される転換点ではシグナルを出さないようにする）、加えて、市場にオンラインで適応し、自身の予測に反するシグナルをブロックする軽量ニューラルサブシステムを搭載；

  • シグナル品質に基づく自動適応を使用：勝ち/負けトレードの連続を追跡し、統計とドローダウンの深さに応じて内部しきい値を引き締めたり緩めたりする；

  • 独立した基本スピードパラメータにより、インジケーターの性格が最初から決定されます（ほぼスムージングなしの高速反応型か、よりスムーズで保守的なタイプか）。そのうえで、自動適応がヒストリーの蓄積とともにパラメータを「追い込み調整」します。

主な機能

  • CALL/PUT 矢印シグナル — 買いの場合はローソク足の下に矢印、売りの場合はローソク足の上に矢印；

  • 短期トレード向けの設計 — 計算は数本先の値動きに特化しており、バイナリーオプションやスキャルピングエントリーに適しています；

  • スパイクと極値への配慮 — 単発の急騰・急落や、動きの「最後の一押し」のように見える「異常」バーでエントリーしないよう、専用フィルターを装備；

  • 時間足とボラティリティへの適応 — 基本速度/スムーズさは別パラメータで設定し、自動適応が直近の結果（win/loss シリーズ）を踏まえてフィルターの厳しさを動的に調整；

  • 内蔵シグナル統計 — 履歴、win/loss、ポイントベースの合計損益、複数銘柄のサマリー、統計リセット機能；

  • 多言語対応 — ターミナルの言語を自動認識し、インターフェイスを自動切り替え。

実用面でのメリット

インジケーターは、「入るべきポイント」と「待った方がよいゾーン」を素早く切り分けるのに役立ちます。モデルがどこで方向（CALL/PUT）を取るよう提案しているか、どこにシグナルが出ていないかが一目で分かります。これによりリアルタイムの意思決定が簡単になり、場当たり的なトレードを減らせます。

内蔵統計により、シグナルが過去にどのように機能したかを把握できます。個別銘柄ごと、ポートフォリオ全体の両方を確認でき、銘柄・時間足・設定を自分のスタイルに合わせて選ぶのに役立ちます。また、アプローチの安定性を管理することもできます。
自動適応と基本スピードパラメータにより、同じインジケーターを、より攻撃的な M1 グリッド戦略にも、より落ち着いた上位時間足の運用にも利用でき、内部パラメータを何十個も手動で「いじる」必要はありません。

重要な注意事項

本インジケーターは自動売買を行わず、利益を保証するものではありません。提供するのは現在の市場状態に関する分析情報であり、最終的な結果は、選択する銘柄、時間足、設定、および個々のトレードシステムに依存します。過去の成績は将来の成果を保証しません。

設定

Base Speed — モデルの基本スピード/反応性。
自動適応が調整を開始する前の、「初期状態」のインジケーターの動き方を決めます。

推奨範囲：0.5…2.0。

  • 1.0 未満 → よりスムーズでフィルタリングの効いたスタート。ノイズとシグナルの数が減り、安定性重視；

  • 約 1.0 → 多くの銘柄に適したバランスモード；

  • 1.0 超 → より速く敏感なスタート：スムージングが少なくなり、潜在的なシグナル数が増える「高速」インジケーターモード。

M1 では通常 1.0 より少し高め（例：1.2〜1.5）が使われ、H1 では 1.0 付近かやや低めが一般的です。

Aggressiveness of auto adaptation — 自動適応の攻撃性係数。

統計が悪化または改善したときに、インジケーターが内部しきい値をどれだけ素早く・どれほど強く変化させるかを決めます。

推奨範囲：0.0…5.0。

  • 0.0〜1.0 → マイルドな適応。パラメータはほとんど急激には変わらず、変更は滑らか；

  • 1.0〜3.0 → 実トレード向けの標準レンジ：安定性と反応性のバランスが良いゾーン；

  • 3.0〜5.0 → 攻撃的な適応。連敗が続くとフィルターを素早く厳しくし、シグナルは少なくなるが、より厳選される。

Max loss for enable auto adaptation — 強化された適応モードを有効にする連続損失回数。

推奨範囲：1…10。

  • 1 → 最大感度モード：単発の負けトレードでもフィルタ強化の理由として扱う（テストや攻撃的なスキャルピング向きだが、すべての市場には適さない）；

  • 2〜3 → M1〜M5 に最適：2〜3 連敗で、市場が現在の設定を「崩した」と判断し、フィルターを引き締める；

  • 4 以上 → より落ち着いたモード。上位時間足やエントリー頻度が少ない手法に適し、単発の損失は統計的にそれほど重要ではない。

Enable alert signal — シグナル発生時のポップアップ通知のオン/オフ。

  • true — 新しいシグナルごとにポップアップウィンドウを表示（ターミナル設定に応じてサウンド再生や通知送信も可能）；

  • false — インジケーターは「サイレント」モードで動作し、シグナルはチャートと統計パネルにのみ表示される。

その他の内部パラメータ、期間、しきい値はすべて自動で計算され、説明した自動適応システムを通じて調整されます。多数の数値を手動でチューニングする必要はなく、自分のトレードスタイルに合わせて 3 つの主要パラメータを選ぶだけで十分です。


おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
インディケータ
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
インディケータ
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
インディケータ
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
インディケータ
Candle Fusion Pro — パターン認識 + トレンドフィルター + モメンタムフィルター（リペイントなし） 強力なローソク足パターンを検出し、リアルタイムのトレンドとモメンタム分析でその強さを確認しましょう。 Candle Fusion Pro は、 価格アクションの精度 、トレンド構造、 多層的な確認 を重視するトレーダーのための究極のビジュアルツールです。 主な機能 パターンベースのエントリー ：10種類以上の高度な日本のローソク足パターンを検出します： 流れ星（レベル2、3、4） 強気／弱気の包み足（エンゴルフィング） モーニングスター／イブニングスター 十字線およびその派生形 ハンマー（レベル2、3、4） 差し込み線／黒い雲のカバー リペイントなし・遅延なし ：矢印やパターンラベルはローソク足が確定した後にのみ表示されます。 見たままが真実です 。 リアルタイム確認 ： トレンドフィルター （時間足に応じて自動調整） RSI強度ラベル ：色で状態を表示（緑 <30、橙、赤 >70） ADXフィルター ：トレンドの継続またはレンジを検出（しきい値は25）： 強
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
インディケータ
DYJスーパートレンド波は高度に正確なピークと谷取引システムである。 この指標は市場に進出する時にろうそくの糸の最高点と最低点を探す。 シグナルの通知タイプがdyj supertrendに追加されました。 多空間信号が発生すると、 Alert mailSend、MobilePushという種類の通知信号を使用できます。 Input InpSignalPeriod = 10 BarDistance = 24 InpIsAlert = true ===================== DYJ SuperTrendWave is a highly accurate trading system. This indicator looks for the highest and lowest points of candles as entering and leaving the market. The notification type of signal has been added to the dyj supertrend. When a multi-space signa
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
インディケータ
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
インディケータ
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
インディケータ
インジケーターは、可能な限り最小のラグで 再描画せず にチャートに高調波パターンを表示します。インディケータトップの検索は、価格分析の波動原理に基づいています。 詳細設定では、取引スタイルのパラメータを選択できます。ろうそく（バー）のオープニングで、新しいパターンが形成されると、価格変動の可能性のある方向の矢印が固定され、変更されません。 インジケーターは、次のパターンとその種類を認識します：ABCD、Gartley（Butterfly、Crab、Bat）、3Drives、5-0、Batman、SHS、One2One、Camel、Triangles、WXY、Fibo、Vibrations。デフォルトでは、ABCDとGartleyの数字のみが設定に表示されます。多くの追加の構成可能なパラメーター。 主なパラメータ: ShowUpDnArrows-予想される方向矢印を表示/非表示 ArrowUpCode-上矢印コード ArrowDnCode-下矢印コード Show old history patterns-古いパターンの表示を有効/無効にします Enable alert messages,
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
インディケータ
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 is a precision-engineered trading solution designed to enhance discipline, risk control, and execution accuracy. Equipped with adaptive tools such as dynamic trailing stops, break-even automation, and multi-symbol handling, it helps traders manage their strategies intelligently while aligning with the strict requirements of proprietary trading firms. With seven configurable panels, t
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
インディケータ
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
インディケータ
HAshi-EはHeiken-Ashiシグナルを分析する強化された方法です。 説明 HAshi-Eは、Heiken-Ashiシグナルを分析するための強化された方法です。HAshi-Eは、Heiken-Ashiシグナルを分析するための強化された方法です。HAshi-Eは、Heiken-Ashiシグナルを分析するための強化された方法です。伝統的なローソク足チャートとは異なり、ヒーケンアシのローソク足は過去のバーの平均値を使って計算されるため、よりスムーズで解釈しやすい視覚的表現が可能です。 その主な利点は、ほとんどの人が本来の読み方をしない理由でもあります。Heiken-Ashiローソク足には平均値に関する情報が含まれており、通常、資産ローソク足の前に配置されているため、色や形に惑わされ、不適切な時間帯や遅い時間帯にエントリーやエグジットを行う人をよく見かける。 HAshi-Eは、伝統的なHeiken-Ashiインジケータの改良版です！ HAshi-E（チャート版）の特徴： 同じデータを異なる角度から見る HAshi-Eは、伝統的なHeiken-Ashiローソク足だけでなく、ライ
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
インディケータ
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Terra Infinity
Ivan Simonika
インディケータ
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Updown v6
Guner Koca
インディケータ
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
VFI Quantum Pro
Nikita Berdnikov
インディケータ
VFI Pro is an advanced implementation of the Volume Flow Indicator by Dubravaspb, enhanced with comprehensive analytical tools. The indicator displays the relationship between price and volume, showing clear signals for market entries and exits, while providing extensive analytics with detailed assessment of market conditions. It is optimized to work with any trading instruments and timeframes. Note!   This strategy is not fundamental; each currency pair may require specific settings. Main Featu
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
インディケータ
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
インディケータ
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
インディケータ
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
インディケータ
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow KijunSen Plus MAは、独自の矢印インジケーターです。 KijuSenとMAラインを備えたオリジナルインジケーターのバージョン。 MetaTrader 4 用バージョン このインジケーターは、基準線が移動平均線を交差したときにシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに応じて取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無料ユーティリティ「 SimSim Control Deal MT5 」をダウンロードしてください。 「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターのシグナルは、その明白さと明瞭さでトレーダーを魅了し、アドバイザーと比べてより魅力
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
インディケータ
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
インディケータ
グラフィック分析のためのインジケーター。 チャート上の主要な日本のローソク足パターンをマークします。 現在、トレーダーは次のパターンのセットを利用できます。  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Harami;  - Bearish/Bullish Harami Cross;  - Bearish Two Crows;  - Bearish Identical Three
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
作者のその他のプロダクト
Tick Flow
Konstantin Chechnev
インディケータ
TickFlow   はティックデータを解析し、チャート上で重要なゾーンを視覚的に強調するツールです。現在および過去のティックを集計し、買い/売りの比率を表示し、サポート/レジスタンスレベルやクラスター領域の把握に役立ちます。 MetaTrader 4 用バージョンです。 動作概要（簡潔） TickFlow はティックデータを収集し、価格ステップとローソク足（キャンドル）ごとに集計します。 蓄積されたデータに基づいて、アップ/ダウンのティックカウンター、買い/売り比率、履歴レベル、クラスターといった可視化を構築します。 ユーザーは設定で感度や分析期間を調整できます。本ツールはトレードの判断を行うものではなく、分析用のデータを提供します。 特長 ローソク足ごとのティック活動表示（tick counters） 買い/売りの割合（パーセンテージ表示） ティック出来高に基づく履歴のサポート/レジスタンスレベル構築 価格領域のクラスター分析（cluster analysis） スキャルピング、デイトレード、中期取引など用途に応じた柔軟な感度設定 チャートの煩雑化を抑えるためのティック履歴の表示
Signal Option
Konstantin Chechnev
インディケータ
バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1～M5 の短期グリッドトレードに適しており、ポジションを段階的に積み増していくためのシグナルを含みます。 無料版は XAUUSD ペアでのみ動作します。MetaTrader 5 用のフルバージョンはこちらです。 https://www.mql5.com/en/market/product/156185 インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つ目は基本スピードプロファイル（スタート時点から「高速／スムーズ」を選択）、2 つ目はトレード結果に基づく自動適応で、勝ちトレードと負けトレードの連続を考慮しながら、現在の相場に合わせてフィルターを調整します。 モデルはチャート上の短い方向性のあるインパルスを検出し、バー確定時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントは行いません。クラシックな Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引期間が短いため、スプレッドと手数料を管理し、コストが値動きの大部分を「食い尽くさない」ようにすることが重要です。 動
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
エキスパート
Arrow Strategy Builder —— ユーザーがチャート上に配置した上向き/下向きの矢印を記録し、同じ条件が再現されたときに取引シグナルを生成するエキスパートアドバイザー（EA）です。初心者から上級トレーダーまで利用可能で、直感的なインターフェースと自動取引機能を備え、あらゆる金融商品に対応しています。 Metatraider5のためのマルチ通貨取引アドバイザーのフルバージョンはこちらです。 主な特徴 簡単な戦略作成： チャートに矢印（買い/売り）を配置してエントリーポイントを指定し、取引戦略を構築できます。 インジケーターベースのシグナル： RSI、CCI、DeMarker、WPR の 4 つの人気インジケーターを使用し、ユーザーが定義したパターンに基づいて取引シグナルを記録・再現します。 多言語サポート： EA のインターフェースはターミナルの言語（英語、ロシア語、ドイツ語、日本語、中国語）に対応し、世界中のユーザーに利便性を提供します。 柔軟なシグナル一致： 現在の市場状況が記録されたシグナルと指定された最小一致率で一致すると、取引が開始されます。 EA の動作
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
エキスパート
PurrTradeX は、ユーザーが自分のインジケーターシグナルに基づいてカスタム取引戦略を作成・テストできるエキスパートアドバイザー（EA）です。EAは、チャート上に手動で配置された矢印や自動生成された矢印のシグナルを記録し、それを使って取引機会を検出します。 主な機能 シグナル記録：チャートに矢印を置いて売買シグナルをマークします。EAはその周囲の統合インジケーター（RSI、CCI、DeMarker、WPR）の値を記録します。 自動矢印配置：ZigZagインジケーターを使用して価格の極値に自動的に矢印を配置。深さ、偏差、最小長さを設定可能。 取引モード：買いのみ、売りのみ、または両方向に対応。損失後にロットをマーチンゲールで倍増可能。グリッド取引モード（注文間に一時停止あり）をサポート。 リスク管理：固定ロット、リスク％に基づくロット計算、ストップロス、テイクプロフィット、エクイティレベルによるポジション決済。 トレンドフィルター：MACDを使用して取引をフィルタリング（MACD > 0 のとき買い、MACD < 0 のとき売り）。 コントロールパネル：シ
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
インディケータ
Correlation Monitor は銘柄間の関係を素早く検出するためのインジケーターです。強い正 / 負の相関を持つペアの発見、ダイバージェンスの把握、ヘッジ・ペアトレード・バスケット取引における判断をより確かなものにします。 Meta traider 4. 主な機能 • 相関マトリクスとコンパクトなリスト：選択したシンボル間の関係強度を即座に表示し、色分けで読み取りやすくします。 • 相関銘柄のミニチャート：メインチャートの可視範囲と同期し、動きの比較を直感的に行えます。 • Top‑5 モード：最も強い正相関と負相関を強調表示し、素早く注目できます。 • マルチタイムフレーム：期間別に評価でき、計算ウィンドウ（バー数）を設定可能。 • 「気配値表示（ Market Watch ）」の任意のシンボルに対応（カスタム銘柄も可）。 • リソース最適化：シンボル数が多い場合でも余計な負荷をかけずに丁寧に更新します。 • 50 以上の言語に対応する多言語インターフェース。端末の言語を自動検出してメッセージや見出しをローカライズします。 • チャート変更時はデータを迅速に更新。 Corr
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
インディケータ
TickFlow はティックデータを解析し、チャート上で重要なゾーンを視覚的に強調するツールです。現在および過去のティックを集計し、買い/売りの比率を表示し、サポート/レジスタンスレベルやクラスター領域の把握に役立ちます。 MetaTrader 5 用バージョンです。 動作概要（簡潔） TickFlow はティックデータを収集し、価格ステップとローソク足（キャンドル）ごとに集計します。 蓄積されたデータに基づいて、アップ/ダウンのティックカウンター、買い/売り比率、履歴レベル、クラスターといった可視化を構築します。 ユーザーは設定で感度や分析期間を調整できます。本ツールはトレードの判断を行うものではなく、分析用のデータを提供します。 特長 ローソク足ごとのティック活動表示（tick counters） 買い/売りの割合（パーセンテージ表示） ティック出来高に基づく履歴のサポート/レジスタンスレベル構築 価格領域のクラスター分析（cluster analysis） スキャルピング、デイトレード、中期取引など用途に応じた柔軟な感度設定 チャートの煩雑化を抑えるためのティック履歴の表示・非表
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
エキスパート
Fibonacci MT5 は、フィボナッチレベルに基づく自動取引のエキスパートアドバイザーです。指定されたバー数で価格の最安値と最高値を判定し、フィボナッチレベルを描画し、現在価格が選択されたレベルに達すると取引を開始します。EA はトレンド方向、または逆張りで取引することが可能で、設定パラメータに従います。また、決済レベル、リスク管理、時間フィルターも設定できます。 特徴 ローカル極端の自動検出およびフィボナッチのレベルの構造。   フィボナッチレベルに基づいて取引を開始および終了するためのカスタマイズ可能な条件。  柔軟なリスク管理オプション：損失を停止し、利益を得る、注文の量と数を制限します。 一般設定 Lot Size：取引開始ロット数。 Max Open Buy Orders：最大買いポジション数。 Max Open Sell Orders：最大売りポジション数。 Magic Number：EA取引の一意の識別番号。 リスク管理 Use Stop Loss：ストップロス有効化。 Stop Loss (pips)：ストップロス幅（pips）。 Use Take Pro
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
インディケータ
Correlation Monitor   は銘柄間の関係を素早く検出するためのインジケーターです。強い正 / 負の相関を持つペアの発見、ダイバージェンスの把握、ヘッジ・ペアトレード・バスケット取引における判断をより確かなものにします。 Meta traider 5. 主な機能 •   相関マトリクスとコンパクトなリスト：選択したシンボル間の関係強度を即座に表示し、色分けで読み取りやすくします。 •   相関銘柄のミニチャート：メインチャートの可視範囲と同期し、動きの比較を直感的に行えます。 • Top‑5   モード：最も強い正相関と負相関を強調表示し、素早く注目できます。 •   マルチタイムフレーム：期間別に評価でき、計算ウィンドウ（バー数）を設定可能。 •   「気配値表示（ Market Watch ）」の任意のシンボルに対応（カスタム銘柄も可）。 •   リソース最適化：シンボル数が多い場合でも余計な負荷をかけずに丁寧に更新します。 • 50   以上の言語に対応する多言語インターフェース。端末の言語を自動検出してメッセージや見出しをローカライズします。 •   チャート
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
エキスパート
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
インディケータ
Direction Oscillator — 標準の MA/RSI/MACD の挙動を継承しません。独自の価格動きモデルに アンチインパルス・フィルタ と 出来高チェック を組み合わせてシグナルを生成します。チャートには Buy / Flat / Sell の3状態を表示。シグナルはバー確定時に固定され（ 再描画なし ）、検証やトレード振り返りが容易です。 主な特長 標準指標の寄せ集めではない独自モデル。 トレンド系・オシレーター系・ボラティリティ・出来高系に依存せず、整合的な単一ソースでシグナルを提示。 アンチインパルス＋出来高確認 で単発スパイクの影響を低減。再描画なしでエントリー/イグジットを規律化。 3ステップ設定。 時間スケール、エントリー感度、アンチインパルス強度を数分で調整可能。 チャート矢印と結果ラベル。 事象バーに矢印、損益（ポイント）を簡潔表示。記録と分析に便利。 明快な分類。 青＝買い、灰＝フラット/手仕舞い、赤＝売り。 買い/売りフェーズでは保有し、中立域ではエントリーを避ける——意思決定を体系化します。明確なマークとシンボル別集計で規律管理と事後分析が楽になり
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
インディケータ
Adaptive NeuroMatrix Trend は、一般的な MA/RSI/MACD の代わりに自適応マトリックスモデルを使用する価格方向インジケーターです。シグナルは、価格変動と出来高の定量的な特徴に基づいて生成されます。チャート上には Buy / Flat / Sell の 3 つの状態が表示されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し（リペイントなし）、検証やトレードの振り返りを容易にします。 主な機能 標準的なインジケーターパックではなく、独自の自適応モデルを採用。従来のトレンド系、オシレーター系、ボラティリティ系、出来高系インジケーターに依存しません。方向とシグナルは、複数の自適応型マーケットデータ分析手法に基づくマトリックスモデルで計算され、論理的に一貫した単一のシグナル源を提供します。 出来高チェック付きのアンチインパルス・フィルタリング。価格や出来高の単発スパイクは、最終シグナルが形成される前に除去されます。シグナルはバーのクローズでのみ確定し、リペイントされないため、エントリー／エグジットのルールを守りやすくなり、ニュースによる急激な「ヒゲ」の影響が抑えられま
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信