Signal Binary Option

Indicateur de signaux pour options binaires et trading intraday de court terme.

Le modèle recherche de courts impulsions directionnelles sur le graphique et les marque par des flèches CALL (achat) et PUT (vente) à la clôture de la barre, sans repaint. L’indicateur peut également être utilisé sur des comptes Forex/CFD classiques, mais en raison de l’horizon de trading réduit, il est important de contrôler le spread et les commissions afin que les coûts ne “dévorent” pas l’essentiel du mouvement.

Principe de fonctionnement

utilise son propre modèle de prévision adaptatif et multi-niveaux au lieu de l’ensemble standard d’indicateurs classiques ;

analyse la forme et la pente du mouvement des prix, la tendance et la volatilité locale ;

analyse les signaux à travers plusieurs niveaux de filtrage du bruit et des pics anormaux ;

affiche une flèche uniquement après avoir passé tous les contrôles internes — lissage intelligent, logiques de coupure anti-tendance, filtre adaptatif des extrêmes (tente d’éviter les signaux au moment présumé du retournement) et sous-système neuronal léger qui s’adapte en ligne au marché et bloque les signaux contraires à sa propre prévision.

Fonctionnalités clés

Signaux de flèche CALL/PUT — flèche sous la bougie pour les achats, au-dessus de la bougie pour les ventes ;

— flèche sous la bougie pour les achats, au-dessus de la bougie pour les ventes ; Orientation court terme — le calcul est optimisé pour le mouvement à venir sur quelques barres, ce qui est pratique pour les options binaires et les entrées de scalping.

— le calcul est optimisé pour le mouvement à venir sur quelques barres, ce qui est pratique pour les options binaires et les entrées de scalping. Prise en compte des spikes et extrêmes — des filtres dédiés aident à éviter d’entrer sur des pics isolés et des bougies “anormales” qui ressemblent au « dernier coup de rein » du mouvement.

— des filtres dédiés aident à éviter d’entrer sur des pics isolés et des bougies “anormales” qui ressemblent au dernier coup de rein du mouvement. Adaptation à l’unité de temps et à la volatilité — un paramètre principal, Sensitivity mode , définit la sensibilité globale, le reste s’ajuste automatiquement.

— un paramètre principal, Sensitivity mode , définit la sensibilité globale, le reste s’ajuste automatiquement. Statistiques de signaux intégrées — historique, win/loss, résultat total en points, synthèse sur plusieurs instruments et possibilité de réinitialiser les statistiques.

— historique, win/loss, résultat total en points, synthèse sur plusieurs instruments et possibilité de réinitialiser les statistiques. Multilingue — détection automatique de la langue du terminal et basculement automatique.

Utilité pratique

L’indicateur aide à séparer rapidement les points d’entrée exploitables des zones où il vaut mieux patienter : vous voyez simplement où le modèle propose de prendre une direction (CALL/PUT) et où il n’y a pas de signaux. Cela simplifie la prise de décision en temps réel et réduit le nombre de trades chaotiques.

Les statistiques intégrées permettent de comprendre comment les signaux se sont comportés dans le passé, à la fois par instrument et pour le portefeuille globalement. Cela aide à choisir les paires, unités de temps et paramètres adaptés à votre style de trading, et à contrôler la stabilité de l’approche.

Remarques importantes

Lors du backtest de l’indicateur dans le Testeur de Stratégies, vous pouvez constater une différence entre le fonctionnement de l’indicateur sur le graphique en temps réel et dans le testeur, car :

Le testeur rejoue les données historiques « image par image » à l’intérieur de chaque barre et enregistre tous les moments où la condition de la flèche a été remplie, même si ce n’était que pendant une seconde. Ces flèches restent visibles dans l’historique et ne sont pas supprimées.

Le graphique en temps réel avance uniquement vers l’avant, et vous voyez le résultat final de chaque barre. Le signal apparaît une seule fois — au moment de l’ouverture d’une nouvelle barre, sans retard ni redessin — et les brefs clignotements de signaux à l’intérieur de la barre ne sont pas conservés sur le graphique en temps réel.

Pour cette raison, il peut y avoir davantage de flèches dans le testeur, même si l’algorithme de l’indicateur reste exactement le même. Nous corrigerons prochainement cette divergence sans changer la logique actuelle.

L’indicateur ne trade pas automatiquement et ne garantit aucun profit. Il fournit des informations analytiques sur l’état actuel du marché ; le résultat final dépend de l’instrument choisi, de l’unité de temps, des réglages et de votre système de trading personnel. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Paramètres