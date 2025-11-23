Signal Binary Option

Indicateur de signaux pour options binaires et trading intraday de court terme.

Le modèle recherche de courts impulsions directionnelles sur le graphique et les marque par des flèches CALL (achat) et PUT (vente) à la clôture de la barre, sans repaint. L’indicateur peut également être utilisé sur des comptes Forex/CFD classiques, mais en raison de l’horizon de trading réduit, il est important de contrôler le spread et les commissions afin que les coûts ne “dévorent” pas l’essentiel du mouvement.

Principe de fonctionnement

  • utilise son propre modèle de prévision adaptatif et multi-niveaux au lieu de l’ensemble standard d’indicateurs classiques ;
  • analyse la forme et la pente du mouvement des prix, la tendance et la volatilité locale ;
  • analyse les signaux à travers plusieurs niveaux de filtrage du bruit et des pics anormaux ;
  • affiche une flèche uniquement après avoir passé tous les contrôles internes — lissage intelligent, logiques de coupure anti-tendance, filtre adaptatif des extrêmes (tente d’éviter les signaux au moment présumé du retournement) et sous-système neuronal léger qui s’adapte en ligne au marché et bloque les signaux contraires à sa propre prévision.

Fonctionnalités clés

  • Signaux de flèche CALL/PUT — flèche sous la bougie pour les achats, au-dessus de la bougie pour les ventes ;
  • Orientation court terme — le calcul est optimisé pour le mouvement à venir sur quelques barres, ce qui est pratique pour les options binaires et les entrées de scalping.
  • Prise en compte des spikes et extrêmes — des filtres dédiés aident à éviter d’entrer sur des pics isolés et des bougies “anormales” qui ressemblent au «dernier coup de rein» du mouvement.
  • Adaptation à l’unité de temps et à la volatilité — un paramètre principal, Sensitivity mode , définit la sensibilité globale, le reste s’ajuste automatiquement.
  • Statistiques de signaux intégrées — historique, win/loss, résultat total en points, synthèse sur plusieurs instruments et possibilité de réinitialiser les statistiques.
  • Multilingue — détection automatique de la langue du terminal et basculement automatique.

Utilité pratique

L’indicateur aide à séparer rapidement les points d’entrée exploitables des zones où il vaut mieux patienter : vous voyez simplement où le modèle propose de prendre une direction (CALL/PUT) et où il n’y a pas de signaux. Cela simplifie la prise de décision en temps réel et réduit le nombre de trades chaotiques.

Les statistiques intégrées permettent de comprendre comment les signaux se sont comportés dans le passé, à la fois par instrument et pour le portefeuille globalement. Cela aide à choisir les paires, unités de temps et paramètres adaptés à votre style de trading, et à contrôler la stabilité de l’approche.

Remarques importantes

Lors du backtest de l’indicateur dans le Testeur de Stratégies, vous pouvez constater une différence entre le fonctionnement de l’indicateur sur le graphique en temps réel et dans le testeur, car :

  • Le testeur rejoue les données historiques « image par image » à l’intérieur de chaque barre et enregistre tous les moments où la condition de la flèche a été remplie, même si ce n’était que pendant une seconde. Ces flèches restent visibles dans l’historique et ne sont pas supprimées.

  • Le graphique en temps réel avance uniquement vers l’avant, et vous voyez le résultat final de chaque barre. Le signal apparaît une seule fois — au moment de l’ouverture d’une nouvelle barre, sans retard ni redessin — et les brefs clignotements de signaux à l’intérieur de la barre ne sont pas conservés sur le graphique en temps réel.

Pour cette raison, il peut y avoir davantage de flèches dans le testeur, même si l’algorithme de l’indicateur reste exactement le même. Nous corrigerons prochainement cette divergence sans changer la logique actuelle.

L’indicateur ne trade pas automatiquement et ne garantit aucun profit. Il fournit des informations analytiques sur l’état actuel du marché ; le résultat final dépend de l’instrument choisi, de l’unité de temps, des réglages et de votre système de trading personnel. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Paramètres

Sensitivity mode  règle la “vitesse”/le lissage du modèle.
Plage recommandée : 0,5…3,0 (pas 0,1).
Inférieur à 1,0 → réagit plus vite, davantage de signaux.
Supérieur à 1,0 → plus lisse et plus strict, moins de signaux.

Stats window - fenêtre de statistiques (jours).
définit la profondeur de période sur laquelle le panneau cumule gains/pertes par symbole sur lequel l’indicateur est lancé.
Valeur plus faible → accent sur les résultats récents : statistiques et auto-adaptation réagissent plus vite, avec un possible effet en “dents de scie”.
Valeur plus élevée → évaluation plus lissée : tendance visible sur plusieurs semaines/mois, réaction plus lente.


Plus de l'auteur
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experts
PurrTradeX est un Expert Advisor (EA) qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des stratégies de trading personnalisées basées sur leurs propres signaux d’indicateurs. L’EA capture les signaux à partir de flèches placées manuellement ou générées automatiquement sur le graphique et les utilise pour identifier des opportunités de trading. Fonctionnalités principales Enregistrement des signaux : placez des flèches sur le graphique pour marquer des signaux d’achat ou de vente. L’EA enregi
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Correlation Monitor est un indicateur qui permet de détecter rapidement les relations entre instruments : il aide à trouver des paires présentant une forte corrélation positive/négative, à repérer des divergences et à prendre des décisions plus étayées pour la couverture, le pair trading et le trading en panier. Meta traider 4. Fonctionnalités clés • Matrice de corrélation et liste compacte : affiche instantanément l’intensité des liens entre les symboles sélectionnés ; le codage couleur facilit
FREE
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor qui mémorise les flèches haut/bas placées par l’utilisateur sur le graphique et génère des signaux de trading lorsque les mêmes conditions se répètent. Convient aux débutants comme aux traders expérimentés, avec une interface intuitive et des fonctions d’automatisation sur tout instrument financier. La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici . Caractéristiques principales Création facile de stratégies : Placez des flèche
FREE
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Correlation Monitor est un indicateur qui permet de détecter rapidement les relations entre instruments : il aide à trouver des paires présentant une forte corrélation positive/négative, à repérer des divergences et à prendre des décisions plus étayées pour la couverture, le pair trading et le trading en panier. Meta traider 5. Fonctionnalités clés • Matrice de corrélation et liste compacte : affiche instantanément l’intensité des liens entre les symboles sélectionnés ; le codage couleur facili
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicateurs
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Direction Oscillator — L’indicateur n’hérite pas du comportement des MA/RSI/MACD standards. Les signaux sont calculés par un modèle propriétaire du mouvement des prix, avec filtrage anti-impulsion et contrôle des volumes . Le graphique affiche trois états Buy / Flat / Sell ; les signaux sont confirmés à la clôture de la bougie ( sans repaint ), ce qui facilite tests et revue des trades. Points clés Modèle propriétaire plutôt qu’un empilement d’indicateurs. Pas de dépendance aux indicateurs class
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
Indicateurs
Adaptive NeuroMatrix Trend est un indicateur de direction du prix qui utilise un modèle matriciel adaptatif au lieu des MA/RSI/MACD classiques. Les signaux sont générés à partir des caractéristiques quantitatives du mouvement des prix et des volumes. Sur le graphique, trois états sont affichés : Buy / Flat / Sell ; les signaux sont figés à la clôture de la bougie (sans repaint), ce qui simplifie la vérification et l’analyse des opérations. Fonctionnalités principales Modèle adaptatif propriétair
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis