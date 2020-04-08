Signal Binary Option

Indicador de sinais para opções binárias, que também é aplicado de forma eficaz no Forex e em outros mercados. É adequado para trading em grade de curto prazo em M1–M5 e inclui sinais de aumento gradual de posição.

O indicador utiliza uma adaptação em dois níveis: um perfil básico de velocidade (ajuste “rápido/suave” desde o início) e uma auto-adaptação baseada nos resultados das operações, que ajusta os filtros ao mercado atual, levando em conta séries de sinais vencedores e perdedores.

O modelo procura impulsos direcionais curtos no gráfico e os marca com setas CALL (compra) e PUT (venda) no fechamento da barra, sem repaint. O indicador também pode ser usado em contas clássicas de Forex/CFD, mas devido ao horizonte reduzido das operações é importante controlar o spread e as comissões para que os custos não “consumam” a maior parte do movimento.

Como funciona

Utiliza um modelo próprio de previsão adaptativa em múltiplos estágios, em vez de um conjunto padrão de indicadores clássicos;

Analisa o formato e a inclinação do movimento do preço, a tendência e a volatilidade local;

Analisa os sinais através de vários níveis de filtragem de ruído e de picos anormais;

Exibe a seta apenas após passar por todas as verificações internas — suavização inteligente, lógicas de corte contra a tendência, filtro adaptativo de extremos (procura evitar sinal no momento de uma possível reversão), além de um subsistema neuronal leve que se ajusta em tempo real ao mercado e bloqueia sinais contra a sua própria previsão;

Utiliza auto-adaptação com base na qualidade dos sinais: acompanha séries de operações vencedoras/perdedoras, apertando ou afrouxando os limiares internos de acordo com as estatísticas e a profundidade do drawdown;

Um parâmetro separado de velocidade básica define o caráter do indicador desde o início (reação rápida, quase sem suavização, ou mais suave e conservador), enquanto a auto-adaptação “refina” os parâmetros à medida que o histórico é acumulado.

Principais recursos

Sinais de setas CALL/PUT — seta abaixo da vela para compras, acima da vela para vendas;

Foco em operações de curto prazo — o cálculo é direcionado ao movimento imediato de algumas barras, o que é conveniente para opções binárias e entradas de scalping;

Consideração de spikes e extremos — filtros específicos ajudam a evitar entradas em movimentos isolados e velas “anômalas” que se parecem com o empurrão final do movimento;

Adaptação ao timeframe e à volatilidade — a velocidade/suavidade básica é definida por um parâmetro separado, e a auto-adaptação ajusta dinamicamente o rigor dos filtros levando em conta os resultados recentes (séries de win/loss);

Estatísticas de sinais integradas — histórico, win/loss, resultado total em pontos, resumo para vários instrumentos e possibilidade de zerar as estatísticas;

Suporte multilíngue — detecção automática do idioma do terminal e comutação automática da interface.

Utilidade prática

O indicador ajuda a separar rapidamente pontos de entrada interessantes de trechos em que é melhor esperar: você simplesmente vê onde o modelo sugere assumir direção (CALL/PUT) e onde não há sinais. Isso simplifica a tomada de decisão em tempo real e reduz a quantidade de operações aleatórias.

As estatísticas integradas mostram como os sinais se comportaram no histórico, tanto para instrumentos individuais quanto para a carteira como um todo. Isso ajuda a selecionar pares, timeframes e configurações de acordo com o seu estilo de trading e a controlar a estabilidade da abordagem.

A auto-adaptação e o parâmetro de velocidade básica permitem usar o mesmo indicador tanto para um trabalho em grade mais agressivo em M1 quanto para uma abordagem mais tranquila em timeframes superiores, sem “ajustar” manualmente dezenas de parâmetros internos.

Observações importantes

O indicador não realiza operações de forma automática e não garante lucro. Ele fornece informação analítica sobre o estado atual do mercado; o resultado final depende do instrumento escolhido, do timeframe, das configurações e do sistema de trading pessoal. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Configurações

Base Speed — velocidade/reação básica do modelo.

Determina como o indicador será “de fábrica”, antes que a auto-adaptação comece a ajustar algo.

Faixa recomendada: 0.5…2.0.

Abaixo de 1.0 → início mais suave e filtrado, menos ruído, menos sinais, foco em robustez;

Em torno de 1.0 → modo equilibrado, adequado para a maioria dos instrumentos;

Acima de 1.0 → início mais rápido e sensível: menos suavização, mais sinais potenciais, modo de indicador “rápido”.

Para M1, normalmente se utiliza um valor um pouco acima de 1.0 (por exemplo, 1.2–1.5); para H1, mais próximo de 1.0 ou ligeiramente abaixo.

Aggressiveness of auto adaptation — coeficiente de agressividade da auto-adaptação.

Define quão rápida e intensamente o indicador reajusta os seus limiares internos quando as estatísticas pioram ou melhoram.

Faixa recomendada: 0.0…5.0.

0.0–1.0 → adaptação suave, o modelo praticamente não “sacode” os parâmetros, as mudanças são graduais;

1.0–3.0 → faixa de trabalho para trading real: equilíbrio razoável entre estabilidade e reatividade;

3.0–5.0 → adaptação agressiva: em séries de perdas o indicador aperta rapidamente os filtros, tornando os sinais mais raros, porém mais rigorosos.

Max loss for enable auto adaptation — quantidade de operações consecutivas perdedoras a partir da qual o modo de adaptação reforçada é ativado.

Faixa recomendada: 1…10.

1 → modo de sensibilidade máxima: qualquer operação perdedora isolada é interpretada como motivo para reforçar a filtragem (adequado para testes e scalping agressivo, mas não para todos os mercados);

2–3 → opção ideal para M1–M5: duas ou três perdas consecutivas são consideradas sinal de que o mercado “quebrou” a configuração atual e é preciso apertar os filtros;

4 ou mais → modo mais calmo, adequado para timeframes superiores e entradas pouco frequentes, em que perdas isoladas não são estatisticamente relevantes.

Enable alert signal — ativar/desativar notificações pop-up quando surge um sinal.

true — a cada novo sinal o indicador exibe uma janela pop-up (e pode reproduzir som/enviar notificações conforme as configurações do terminal);

false — o indicador funciona em modo “silencioso”; os sinais são visíveis apenas no gráfico e no painel de estatísticas.

Todos os demais parâmetros internos, períodos e limiares são calculados automaticamente e ajustados pelo sistema de auto-adaptação descrito — não é necessário ajustar manualmente dezenas de valores, basta configurar três parâmetros-chave de acordo com o seu estilo de trading.