Signal Binary Option

Indicador de sinais para opções binárias, que também é aplicado de forma eficaz no Forex e em outros mercados. É adequado para trading em grade de curto prazo em M1–M5 e inclui sinais de aumento gradual de posição.

O indicador utiliza uma adaptação em dois níveis: um perfil básico de velocidade (ajuste “rápido/suave” desde o início) e uma auto-adaptação baseada nos resultados das operações, que ajusta os filtros ao mercado atual, levando em conta séries de sinais vencedores e perdedores.

O modelo procura impulsos direcionais curtos no gráfico e os marca com setas CALL (compra) e PUT (venda) no fechamento da barra, sem repaint. O indicador também pode ser usado em contas clássicas de Forex/CFD, mas devido ao horizonte reduzido das operações é importante controlar o spread e as comissões para que os custos não “consumam” a maior parte do movimento.

Como funciona

  • Utiliza um modelo próprio de previsão adaptativa em múltiplos estágios, em vez de um conjunto padrão de indicadores clássicos;

  • Analisa o formato e a inclinação do movimento do preço, a tendência e a volatilidade local;

  • Analisa os sinais através de vários níveis de filtragem de ruído e de picos anormais;

  • Exibe a seta apenas após passar por todas as verificações internas — suavização inteligente, lógicas de corte contra a tendência, filtro adaptativo de extremos (procura evitar sinal no momento de uma possível reversão), além de um subsistema neuronal leve que se ajusta em tempo real ao mercado e bloqueia sinais contra a sua própria previsão;

  • Utiliza auto-adaptação com base na qualidade dos sinais: acompanha séries de operações vencedoras/perdedoras, apertando ou afrouxando os limiares internos de acordo com as estatísticas e a profundidade do drawdown;

  • Um parâmetro separado de velocidade básica define o caráter do indicador desde o início (reação rápida, quase sem suavização, ou mais suave e conservador), enquanto a auto-adaptação “refina” os parâmetros à medida que o histórico é acumulado.

Principais recursos

  • Sinais de setas CALL/PUT — seta abaixo da vela para compras, acima da vela para vendas;

  • Foco em operações de curto prazo — o cálculo é direcionado ao movimento imediato de algumas barras, o que é conveniente para opções binárias e entradas de scalping;

  • Consideração de spikes e extremos — filtros específicos ajudam a evitar entradas em movimentos isolados e velas “anômalas” que se parecem com o empurrão final do movimento;

  • Adaptação ao timeframe e à volatilidade — a velocidade/suavidade básica é definida por um parâmetro separado, e a auto-adaptação ajusta dinamicamente o rigor dos filtros levando em conta os resultados recentes (séries de win/loss);

  • Estatísticas de sinais integradas — histórico, win/loss, resultado total em pontos, resumo para vários instrumentos e possibilidade de zerar as estatísticas;

  • Suporte multilíngue — detecção automática do idioma do terminal e comutação automática da interface.

Utilidade prática

O indicador ajuda a separar rapidamente pontos de entrada interessantes de trechos em que é melhor esperar: você simplesmente vê onde o modelo sugere assumir direção (CALL/PUT) e onde não há sinais. Isso simplifica a tomada de decisão em tempo real e reduz a quantidade de operações aleatórias.

As estatísticas integradas mostram como os sinais se comportaram no histórico, tanto para instrumentos individuais quanto para a carteira como um todo. Isso ajuda a selecionar pares, timeframes e configurações de acordo com o seu estilo de trading e a controlar a estabilidade da abordagem.
A auto-adaptação e o parâmetro de velocidade básica permitem usar o mesmo indicador tanto para um trabalho em grade mais agressivo em M1 quanto para uma abordagem mais tranquila em timeframes superiores, sem “ajustar” manualmente dezenas de parâmetros internos.

Observações importantes

O indicador não realiza operações de forma automática e não garante lucro. Ele fornece informação analítica sobre o estado atual do mercado; o resultado final depende do instrumento escolhido, do timeframe, das configurações e do sistema de trading pessoal. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Configurações

Base Speed — velocidade/reação básica do modelo.
Determina como o indicador será “de fábrica”, antes que a auto-adaptação comece a ajustar algo.

Faixa recomendada: 0.5…2.0.

  • Abaixo de 1.0 → início mais suave e filtrado, menos ruído, menos sinais, foco em robustez;

  • Em torno de 1.0 → modo equilibrado, adequado para a maioria dos instrumentos;

  • Acima de 1.0 → início mais rápido e sensível: menos suavização, mais sinais potenciais, modo de indicador “rápido”.

Para M1, normalmente se utiliza um valor um pouco acima de 1.0 (por exemplo, 1.2–1.5); para H1, mais próximo de 1.0 ou ligeiramente abaixo.

Aggressiveness of auto adaptation — coeficiente de agressividade da auto-adaptação.

Define quão rápida e intensamente o indicador reajusta os seus limiares internos quando as estatísticas pioram ou melhoram.

Faixa recomendada: 0.0…5.0.

  • 0.0–1.0 → adaptação suave, o modelo praticamente não “sacode” os parâmetros, as mudanças são graduais;

  • 1.0–3.0 → faixa de trabalho para trading real: equilíbrio razoável entre estabilidade e reatividade;

  • 3.0–5.0 → adaptação agressiva: em séries de perdas o indicador aperta rapidamente os filtros, tornando os sinais mais raros, porém mais rigorosos.

Max loss for enable auto adaptation — quantidade de operações consecutivas perdedoras a partir da qual o modo de adaptação reforçada é ativado.

Faixa recomendada: 1…10.

  • 1 → modo de sensibilidade máxima: qualquer operação perdedora isolada é interpretada como motivo para reforçar a filtragem (adequado para testes e scalping agressivo, mas não para todos os mercados);

  • 2–3 → opção ideal para M1–M5: duas ou três perdas consecutivas são consideradas sinal de que o mercado “quebrou” a configuração atual e é preciso apertar os filtros;

  • 4 ou mais → modo mais calmo, adequado para timeframes superiores e entradas pouco frequentes, em que perdas isoladas não são estatisticamente relevantes.

Enable alert signal — ativar/desativar notificações pop-up quando surge um sinal.

  • true — a cada novo sinal o indicador exibe uma janela pop-up (e pode reproduzir som/enviar notificações conforme as configurações do terminal);

  • false — o indicador funciona em modo “silencioso”; os sinais são visíveis apenas no gráfico e no painel de estatísticas.

Todos os demais parâmetros internos, períodos e limiares são calculados automaticamente e ajustados pelo sistema de auto-adaptação descrito — não é necessário ajustar manualmente dezenas de valores, basta configurar três parâmetros-chave de acordo com o seu estilo de trading.


Produtos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
Candle Fusion Pro — Reconhecimento de Padrões + Filtro de Tendência + Filtro de Momentum (Sem Repaint) Detecte formações de velas poderosas e confirme sua força com análise de tendência e momentum em tempo real. Candle Fusion Pro é a ferramenta visual definitiva para traders que confiam na precisão da ação do preço , estrutura de tendência e confirmações múltiplas . Principais Recursos Entradas Baseadas em Padrões : Detecta mais de 10 padrões japoneses avançados , incluindo: Estrelas cadentes
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indicadores
DYJ Super Trend Wave es un sistema de negociación de picos y valles altamente preciso. Este indicador procura os pontos mais altos e mais baixos do fio de velas quando entra e sai do mercado. Os preços de entrada estão perto dos pontos mais altos ou mais baixos. O tipo de notificação do sinal foi adicionado ao dyj supertrend. Quando um sinal multi-espacial é gerado, Os seguintes tipos de sinais de notificação podem ser usados: Alert mailSend, MobilePush. Input InpSignalPeriod = 10 BarDistanc
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
O indicador mostra padrões harmônicos no gráfico   sem repintar   com o mínimo de atraso possível. A busca por topos de indicadores é baseada no princípio de onda de análise de preços. As configurações avançadas permitem que você escolha parâmetros para seu estilo de negociação. Na abertura de uma vela (barra), quando um novo padrão é formado, uma seta da direção provável do movimento do preço é fixada, a qual permanece inalterada. O indicador reconhece os seguintes padrões e suas variedades: AB
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 is a precision-engineered trading solution designed to enhance discipline, risk control, and execution accuracy. Equipped with adaptive tools such as dynamic trailing stops, break-even automation, and multi-symbol handling, it helps traders manage their strategies intelligently while aligning with the strict requirements of proprietary trading firms. With seven configurable panels, t
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicadores
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indicadores
O HAshi-E é uma forma aprimorada de analisar os sinais do Heiken-Ashi. Resumo: O Heiken-Ashi é particularmente valorizado por sua capacidade de filtrar a volatilidade de curto prazo, o que o torna a ferramenta preferida para identificar e acompanhar tendências, ajuda na tomada de decisões sobre pontos de entrada e saída e auxilia na distinção entre sinais falsos e reversões genuínas de tendências. Diferentemente dos gráficos de velas tradicionais, as velas Heiken-Ashi são calculadas usando os
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Updown v6
Guner Koca
Indicadores
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
VFI Quantum Pro
Nikita Berdnikov
Indicadores
VFI Pro is an advanced implementation of the Volume Flow Indicator by Dubravaspb, enhanced with comprehensive analytical tools. The indicator displays the relationship between price and volume, showing clear signals for market entries and exits, while providing extensive analytics with detailed assessment of market conditions. It is optimized to work with any trading instruments and timeframes. Note!   This strategy is not fundamental; each currency pair may require specific settings. Main Featu
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Indicadores
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicadores
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow KijunSen Plus MA é um indicador de seta proprietário. Versão do indicador original com linhas KijuSen e MA. Versão para MetaTrader 4 O indicador gera um sinal quando a linha Kijun-sen cruza a linha MA. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automaticamente.. Pode utilizar o indicador para a finalidade pretendida, como um dispositivo de sinalização fiável. No entanto, o seu propósito secundário é servir como fornecedor de
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
Você, assim como eu, gosta de operar a favor da tendência? Então este indicador vai te ajudar! Rainbow Trend é um indicador de tendência, no qual utiliza várias Médias Móveis junto do gráfico. Ela mede diferentes zonas de força da tendência para diferentes prazos: muito curto, curto, médio, longo e muito longo. Cada zona tem sua cor, e é possível ter alertas sonoros quando o preço sai de uma zona e entra em outra. Sua configuração é muito simples. Se encontrou alguma falha ou tem alguma sugestão
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicadores
Indicador para análise gráfica. Marca os principais padrões de velas japonesas no gráfico. No momento, o seguinte conjunto de padrões está disponível para o trader:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Har
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Mais do autor
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicadores
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Signal Option
Konstantin Chechnev
Indicadores
Indicador de sinais para opções binárias, que também é usado de forma eficaz no Forex e em outros mercados. É adequado para operações de grid de curto prazo em M1–M5 e inclui sinais para aumento gradual das posições. A versão gratuita funciona apenas no par XAUUSD. A versão completa para MetaTrader 5 está aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/156185 O indicador utiliza uma adaptação em dois níveis: um perfil de velocidade básico (configuração “rápido/suave” desde o início) e uma auto-adap
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder — um Expert Advisor que memoriza as setas para cima/para baixo colocadas pelo usuário no gráfico e gera sinais de negociação quando as mesmas condições se repetem. Adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes, oferecendo uma interface intuitiva e funcionalidades para negociação automática em qualquer instrumento financeiro. A versão completa do Expert Advisor com negociação multimoeda para o Metatraider 5 está aqui. Principais características Criação sim
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experts
PurrTradeX é um Expert Advisor (EA) que permite aos usuários criar e testar estratégias de trading personalizadas baseadas em seus próprios sinais de indicadores. O EA captura sinais de setas colocadas manualmente ou geradas automaticamente no gráfico e os utiliza para identificar oportunidades de negociação. Principais recursos Registro de sinais: coloque setas no gráfico para marcar sinais de compra ou venda. O EA registra os valores dos indicadores integrados (RSI, CCI, DeMarker, WPR) ao re
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indicadores
Correlation Monitor é um indicador para detectar rapidamente as relações entre instrumentos: ajuda a encontrar pares com forte correlação positiva/negativa, a identificar divergências e a tomar decisões mais embasadas para hedge, pair trading e trading em cesta. Meta traider 4. Principais recursos • Matriz de correlação e lista compacta: mostra instantaneamente a força da relação entre os símbolos selecionados; a indicação por cores facilita a leitura. • Mini‑gráfico do instrumento correlacionad
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicadores
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indicadores
Correlation Monitor é um indicador para detectar rapidamente as relações entre instrumentos: ajuda a encontrar pares com forte correlação positiva/negativa, a identificar divergências e a tomar decisões mais embasadas para hedge, pair trading e trading em cesta. Meta traider 5. Principais recursos • Matriz de correlação e lista compacta: mostra instantaneamente a força da relação entre os símbolos selecionados; a indicação por cores facilita a leitura. • Mini‑gráfico do instrumento correlaciona
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder Pro is an MT5 Expert Advisor that automatically collects signals at ZigZag pivot points and compares them with previously saved readings of up to four user indicators. When the specified match percentage is reached, it opens a trade in the chosen direction. It supports manual “training” and automatic updates of the signal base. Suitable for scalping and for calmer trading. Capabilities — Automate your indicator strategy without constant re‑optimization; — Scale the same s
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
Indicadores
Direction Oscillator — O indicador não herda o comportamento dos MA/RSI/MACD padrão. Os sinais são gerados por um modelo próprio do movimento do preço com filtro anti-impulso e checagem de volume . No gráfico há três estados: Buy / Flat / Sell ; os sinais são confirmados no fechamento da barra ( sem repaint ), facilitando testes e revisão de operações. Recursos principais Modelo proprietário em vez de pacotes padrão. Sem depender de indicadores clássicos de tendência, osciladores, volatilidade o
Adaptive NeuroMatrix Trend
Konstantin Chechnev
Indicadores
Adaptive NeuroMatrix Trend é um indicador de direção de preço que utiliza um modelo matricial adaptativo em vez dos tradicionais MA/RSI/MACD. Os sinais são formados com base nas características quantitativas do movimento de preço e do volume. No gráfico existem três estados: Buy / Flat / Sell; a fixação do sinal ocorre no fechamento da barra (sem repaint), o que simplifica a verificação e a análise das operações. Principais recursos Modelo adaptativo próprio em vez de pacotes padrão de indicador
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário