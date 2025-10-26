TequilaEA
- Uzman Danışmanlar
- Kun Jiao
- Sürüm: 1.0
TequilaEA Ticaret Stratejisi Belgesi
1. Temel Bilgiler
- Ad : TequilaEA
- Sürüm : 1.0
- Uygulanabilir Enstrüman : XAUUSD (Altın/ABD Doları)
- Uygulanabilir Zaman Çerçevesi : M1 (1 dakika grafiği)
- Geliştirici : Tulip Financial Technology
2. Temel Ticaret Mantığı
Bu Uzman Danışman (EA), teknik göstergeler kombinasyonu ve fiyat model tanıması temelinde ticaret kararları alır, aşağıdaki temel mantığa sahiptir :
Trend Değerlendirmesi
MACD göstergesi (parametreler 12, 26, 9) kullanılarak genel trend yönü belirlenir :
- MACD ana çizgisi > 0 ise, yükseliş trendi olarak değerlendirilir
- MACD ana çizgisi < 0 ise, düşüş trendi olarak değerlendirilir
Giriş Şartları
Uzun Pozisyona Giriş :
- MACD ana çizgisi > 0 (yükseliş trendine uygun)
- Fiyat, 15 ardışık M1 periyodunda MA1 (10 periyot), MA2 (20 periyot) ve MA3 (30 periyot) hareketli ortalamalarının üzerinde kapanır
Kısa Pozisyona Giriş :
- MACD ana çizgisi < 0 (düşüş trendine uygun)
- Fiyat, 20 ardışık M1 periyodunda MA1 (10 periyot), MA2 (20 periyot) ve MA3 (30 periyot) hareketli ortalamalarının altında kapanır
Sipariş Yönetimi Kuralları
- Maksimum eş zamanlı pozisyon sayısı : 3 sipariş (tümü aynı yönde ; zıt yöndeki pozisyonlar önce kapatılmalıdır)
- Sipariş aralığı : Bitişik siparişlerin açılış zamanları arasında en az 1440 dakika (24 saat)
- Yön Değişim Mekanizması : Yeni bir yönde sipariş açılmadan önce, tüm zıt yöndeki pozisyonlar otomatik olarak kapatılır
- Lot Boyutu Farkı : Kısa pozisyonların lot boyutu, uzun pozisyonların lot boyutunun %60'ıdır (ShortLotRatio parametresiyle düzenlenir)
3. Risk Kontrol Parametreleri
Stop-Loss Mekanizması
- Tür : Yüzde stop-loss (varsayılan %1)
- Hesaplama formülü : Stop-loss fiyatı = giriş fiyatı ± (giriş fiyatı × %1) (uzun pozisyonlar için çıkarma, kısa pozisyonlar için toplama)
- Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UsePriceStopLoss parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır
Take-Profit Mekanizması
- Tetikleme Şartı : Fiyat, 30 ardışık M1 periyodunda üç hareketli ortalamanın üzerinde (uzun pozisyonlar için) veya altında (kısa pozisyonlar için) kalır
- Take-Profit Yüzdesi : %1,5 (giriş fiyatı ± giriş fiyatı × %1,5)
- Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UseTakeProfit parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır
Trailing Stop Mekanizması
- Tetikleme Şartı : Sipariş kârı %2'ye ulaşır (giriş fiyatı temel alınarak hesaplanır)
- Ayarlama Kuralı : Stop-loss seviyesi, giriş fiyatı ± (giriş fiyatı × %1)'e otomatik olarak hareket eder (uzun pozisyonlar için toplama, kısa pozisyonlar için çıkarma)
- Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UseTrailingStop parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır
4. Sermaye Yönetimi
Lot Boyutu Hesaplama Modları
Sabit Lot Boyutu Modu :
- Varsayılan değer : 0,01 lot (LotSize parametresi aracılığıyla doğrudan ayarlanır)
- Uygulanabilir Senaryolar : Küçük hesaplar veya riskten kaçınan kullanıcılar
Otomatik Sermaye Yönetimi Modu :
- Hesaplama mantığı : Lot boyutu = (Hesap Bakiyesi ÷ 10000) × RiskPer10000
- Varsayılan parametre : RiskPer10000 = 0,01 (10000 sermaye birimi başına 0,01 lot)
- Aralık Sınırı : RiskPer10000 0,01 ile 0,2 arasında değişir ; lot boyutu, aracı şirketin minimum/maksimum lot boyutu ve adım gereksinimlerine otomatik olarak uyum sağlar
Mod Değişimi
UseMoneyManagement parametresi aracılığıyla seçilir : 1 = otomatik mod, 0 = sabit mod
5. Hesap Sermaye Gereksinimleri ve Uyum Önerileri
(1) Temel Sermaye Eşiği
- Minimum hesap bakiyesi : ≥ 1000 ABD doları (veya sent hesapları için 100000 sent)
- Uyum Planı : Sabit lot boyutu modu (0,01 lot) kullanılır ; tek bir sipariş için stop-loss miktarı yaklaşık 10 ABD dolarıdır, bu da %1'lik risk kontrol gereksinimini karşılar ve tek bir sipariş kaybı nedeniyle hesap bakiyesinin aşırı dalgalanmasını önler.
(2) Kompozit Büyüme Sermaye Eşiği
- Önerilen hesap bakiyesi : 10000 ABD doları (veya sent hesapları için 1000000 sent)
- Uyum Senaryosu : Otomatik sermaye yönetimi modunu (UseMoneyManagement=1) etkinleştirerek "3 eş zamanlı pozisyon" kuralını en fazla kullanmak
- Lot Boyutu Aralığı : Tek bir sipariş için 0,01-0,2 lot (RiskPer10000=0,01 ile hesaplandığında, tek bir hesapta 3 pozisyonun toplam boyutu 0,03-0,6 lottur)
- Kompozit Büyüme Mantığı : Mantıklı pozisyon boyutu yönetimi yoluyla riskleri dağıtmak ; kârlı bölümler, sermaye büyüdükçe lot boyutunu otomatik olarak artırarak kompozit büyüme etkisini sağlar.