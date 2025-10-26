TequilaEA

TequilaEA Ticaret Stratejisi Belgesi

1. Temel Bilgiler

  • Ad : TequilaEA
  • Sürüm : 1.0
  • Uygulanabilir Enstrüman : XAUUSD (Altın/ABD Doları)
  • Uygulanabilir Zaman Çerçevesi : M1 (1 dakika grafiği)
  • Geliştirici : Tulip Financial Technology

2. Temel Ticaret Mantığı

Bu Uzman Danışman (EA), teknik göstergeler kombinasyonu ve fiyat model tanıması temelinde ticaret kararları alır, aşağıdaki temel mantığa sahiptir :

Trend Değerlendirmesi

MACD göstergesi (parametreler 12, 26, 9) kullanılarak genel trend yönü belirlenir :
  • MACD ana çizgisi > 0 ise, yükseliş trendi olarak değerlendirilir
  • MACD ana çizgisi < 0 ise, düşüş trendi olarak değerlendirilir

Giriş Şartları

Uzun Pozisyona Giriş :
  • MACD ana çizgisi > 0 (yükseliş trendine uygun)
  • Fiyat, 15 ardışık M1 periyodunda MA1 (10 periyot), MA2 (20 periyot) ve MA3 (30 periyot) hareketli ortalamalarının üzerinde kapanır
Kısa Pozisyona Giriş :
  • MACD ana çizgisi < 0 (düşüş trendine uygun)
  • Fiyat, 20 ardışık M1 periyodunda MA1 (10 periyot), MA2 (20 periyot) ve MA3 (30 periyot) hareketli ortalamalarının altında kapanır

Sipariş Yönetimi Kuralları

  • Maksimum eş zamanlı pozisyon sayısı : 3 sipariş (tümü aynı yönde ; zıt yöndeki pozisyonlar önce kapatılmalıdır)
  • Sipariş aralığı : Bitişik siparişlerin açılış zamanları arasında en az 1440 dakika (24 saat)
  • Yön Değişim Mekanizması : Yeni bir yönde sipariş açılmadan önce, tüm zıt yöndeki pozisyonlar otomatik olarak kapatılır
  • Lot Boyutu Farkı : Kısa pozisyonların lot boyutu, uzun pozisyonların lot boyutunun %60'ıdır (ShortLotRatio parametresiyle düzenlenir)

3. Risk Kontrol Parametreleri

Stop-Loss Mekanizması

  • Tür : Yüzde stop-loss (varsayılan %1)
  • Hesaplama formülü : Stop-loss fiyatı = giriş fiyatı ± (giriş fiyatı × %1) (uzun pozisyonlar için çıkarma, kısa pozisyonlar için toplama)
  • Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UsePriceStopLoss parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır

Take-Profit Mekanizması

  • Tetikleme Şartı : Fiyat, 30 ardışık M1 periyodunda üç hareketli ortalamanın üzerinde (uzun pozisyonlar için) veya altında (kısa pozisyonlar için) kalır
  • Take-Profit Yüzdesi : %1,5 (giriş fiyatı ± giriş fiyatı × %1,5)
  • Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UseTakeProfit parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır

Trailing Stop Mekanizması

  • Tetikleme Şartı : Sipariş kârı %2'ye ulaşır (giriş fiyatı temel alınarak hesaplanır)
  • Ayarlama Kuralı : Stop-loss seviyesi, giriş fiyatı ± (giriş fiyatı × %1)'e otomatik olarak hareket eder (uzun pozisyonlar için toplama, kısa pozisyonlar için çıkarma)
  • Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma Kontrolü : UseTrailingStop parametresi aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır

4. Sermaye Yönetimi

Lot Boyutu Hesaplama Modları

Sabit Lot Boyutu Modu :
  • Varsayılan değer : 0,01 lot (LotSize parametresi aracılığıyla doğrudan ayarlanır)
  • Uygulanabilir Senaryolar : Küçük hesaplar veya riskten kaçınan kullanıcılar
Otomatik Sermaye Yönetimi Modu :
  • Hesaplama mantığı : Lot boyutu = (Hesap Bakiyesi ÷ 10000) × RiskPer10000
  • Varsayılan parametre : RiskPer10000 = 0,01 (10000 sermaye birimi başına 0,01 lot)
  • Aralık Sınırı : RiskPer10000 0,01 ile 0,2 arasında değişir ; lot boyutu, aracı şirketin minimum/maksimum lot boyutu ve adım gereksinimlerine otomatik olarak uyum sağlar

Mod Değişimi

UseMoneyManagement parametresi aracılığıyla seçilir : 1 = otomatik mod, 0 = sabit mod

5. Hesap Sermaye Gereksinimleri ve Uyum Önerileri

(1) Temel Sermaye Eşiği

  • Minimum hesap bakiyesi : ≥ 1000 ABD doları (veya sent hesapları için 100000 sent)
  • Uyum Planı : Sabit lot boyutu modu (0,01 lot) kullanılır ; tek bir sipariş için stop-loss miktarı yaklaşık 10 ABD dolarıdır, bu da %1'lik risk kontrol gereksinimini karşılar ve tek bir sipariş kaybı nedeniyle hesap bakiyesinin aşırı dalgalanmasını önler.

(2) Kompozit Büyüme Sermaye Eşiği

  • Önerilen hesap bakiyesi : 10000 ABD doları (veya sent hesapları için 1000000 sent)
  • Uyum Senaryosu : Otomatik sermaye yönetimi modunu (UseMoneyManagement=1) etkinleştirerek "3 eş zamanlı pozisyon" kuralını en fazla kullanmak
  • Lot Boyutu Aralığı : Tek bir sipariş için 0,01-0,2 lot (RiskPer10000=0,01 ile hesaplandığında, tek bir hesapta 3 pozisyonun toplam boyutu 0,03-0,6 lottur)
  • Kompozit Büyüme Mantığı : Mantıklı pozisyon boyutu yönetimi yoluyla riskleri dağıtmak ; kârlı bölümler, sermaye büyüdükçe lot boyutunu otomatik olarak artırarak kompozit büyüme etkisini sağlar.

