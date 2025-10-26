Bu, tüm emeklerimle oluşturulmuş bir EA'dır. Yıllar boyunca test ettiğim ve kullandığım üstün algoritmaları burada toplayacağım ve sürekli olarak güncelleyerek, optimize ederek ve yeni içerik ekleyeceğim. Algoritma 1 : Dönüşümlü bir piyasaya girişi tanımlar ve o an piyasaya girerek trendlerin kârını yakalar. Sık sık sipariş vermez ve oldukça yüksek doğrulukta çalışır. Grafik Seçimi : XAUUSD Grafik Periyodu : 1H Dış Parametre Açıklaması UseBalanceBasedLot: Hesap parasının oranına göre otomat

FREE