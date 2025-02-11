Sensitive Plant
- Uzman Danışmanlar
- Kun Jiao
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 21 Mayıs 2025
EA 1.5
Strateji
- Strateji otomatik olarak piyasa yönünü belirler ve en uygun zamanlarda pozisyon açar.
- Belirtilen aralıktan sonra sinyal devam ederse, trendi takip etmek için çoklu giriş yapar.
Önerilen Ayarlar
- Pozisyon açma aralığı : İşlem sıklığını kontrol eder (önerilen : 30–240 dakika).
- Maksimum pozisyon sayısı : Varsayılan 10.
- 1000 $ hesabı için : Lot büyüklüğü 0.01, aralık 60 dakika, maksimum 10 pozisyon.
Otomatik Lot Hesabı
- Etkinleştirildiğinde :
- Her 10 000 $ başına lot büyüklüğü : 0.01–0.1 arasında ayarlanabilir.
- Devre dışı bırakıldığında : Sabit lot (varsayılan 0.01).
Risk Yönetimi
- Canlı kullanımdan önce parametreleri optimize etmek için geri test ve demo işlemler yapın.
- Düşük spreadli ECN brokerları kullanmanızı öneririz (<0.1–0.2 pip).
Ticaretsel Parametreler
- Varlık : Altın XAUUSD, Grafik periyodu : M1.
- Stop Loss : 10 000 (10 $).
- Take Profit : 20 000 (20 $).
- Eğer brokerunuz 2 ondalık basamak kullanıyorsa, SL/TP değerlerini bir basamak azaltın.
Ek Ayarlar
- Büyücü Kod : İşlemleri tanımlamak için özel sayı.
- Sipariş Açıklaması : Siparişleri takip etmek için özel etiket.
Risk Uyarısı
- Minimum hesap bakiyesi : 1000 $, önerilen lot büyüklüğü : 0.01.
- Yardıma ihtiyacınız varsa yorum bırakın.
Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.