Sensitive Plant

1

EA 1.5

Strateji

  • Strateji otomatik olarak piyasa yönünü belirler ve en uygun zamanlarda pozisyon açar.
  • Belirtilen aralıktan sonra sinyal devam ederse, trendi takip etmek için çoklu giriş yapar.

Önerilen Ayarlar

  • Pozisyon açma aralığı : İşlem sıklığını kontrol eder (önerilen : 30–240 dakika).
  • Maksimum pozisyon sayısı : Varsayılan 10.
  • 1000 $ hesabı için : Lot büyüklüğü 0.01, aralık 60 dakika, maksimum 10 pozisyon.

Otomatik Lot Hesabı

  • Etkinleştirildiğinde :
    • Her 10 000 $ başına lot büyüklüğü : 0.01–0.1 arasında ayarlanabilir.
  • Devre dışı bırakıldığında : Sabit lot (varsayılan 0.01).

Risk Yönetimi

  • Canlı kullanımdan önce parametreleri optimize etmek için geri test ve demo işlemler yapın.
  • Düşük spreadli ECN brokerları kullanmanızı öneririz (<0.1–0.2 pip).

Ticaretsel Parametreler

  • Varlık : Altın XAUUSD, Grafik periyodu : M1.
  • Stop Loss : 10 000 (10 $).
  • Take Profit : 20 000 (20 $).
  • Eğer brokerunuz 2 ondalık basamak kullanıyorsa, SL/TP değerlerini bir basamak azaltın.

Ek Ayarlar

  • Büyücü Kod : İşlemleri tanımlamak için özel sayı.
  • Sipariş Açıklaması : Siparişleri takip etmek için özel etiket.

Risk Uyarısı

  • Minimum hesap bakiyesi : 1000 $, önerilen lot büyüklüğü : 0.01.
  • Yardıma ihtiyacınız varsa yorum bırakın.


Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.02.20 17:53 
 

Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.

İncelemeye yanıt