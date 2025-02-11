Sensitive Plant

MyGrid Scalper Ahmad Aan Isnain Shofwan 4.02 (52) Uzman Danışmanlar

MyGrid Scalper Ya sen onu yönetirsin ya da o seni yönetir. 2022'den beri 28.000'den fazla indirme - abartı yok, gürültü yok, indirim yok. Sadece anlayanların elinde tutarlı bir uygulama. Temel Bilgiler Sembol: Herhangi biri (varsayılan olarak optimize edilmiş: XAUUSD) Zaman dilimi: Herhangi biri (varsayılan olarak optimize edilmiş: M5 ) Tür: Yumuşak martingale ile ızgara tabanlı EA (varsayılan 1.5) Lot kontrolü: Sabit lotlar için çarpanı 1,0 olarak ayarlayın Hesap türü: ECN öneri