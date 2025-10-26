TequilaEA

Documentation de la stratégie de trading TequilaEA

1. Informations de base

  • Nom : TequilaEA
  • Version : 1.0
  • Instrument applicable : XAUUSD (Or/Dollar américain)
  • Timeframe applicable : M1 (graphique de 1 minute)
  • Développeur : Tulip Financial Technology

2. Logique de trading principale

Cet Expert Advisor (EA) prend des décisions de trading basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et de reconnaissance de motifs de prix, avec la logique principale suivante :

Jugement de tendance

Déterminer la direction globale de la tendance à l'aide de l'indicateur MACD (paramètres 12, 26, 9) :
  • Lorsque la ligne principale du MACD > 0, elle est jugée comme une tendance haussière
  • Lorsque la ligne principale du MACD < 0, elle est jugée comme une tendance baissière

Conditions d'entrée

Entrée en position longue :
  • Ligne principale du MACD > 0 (conforme à la tendance haussière)
  • Le prix se ferme au-dessus des moyennes mobiles MA1 (10 périodes), MA2 (20 périodes) et MA3 (30 périodes) pendant 15 périodes M1 consécutives
Entrée en position courte :
  • Ligne principale du MACD < 0 (conforme à la tendance baissière)
  • Le prix se ferme au-dessous des moyennes mobiles MA1 (10 périodes), MA2 (20 périodes) et MA3 (30 périodes) pendant 20 périodes M1 consécutives

Règles de gestion des ordres

  • Nombre maximum de positions simultanées : 3 ordres (toutes dans la même direction ; les positions opposées doivent être fermées en premier)
  • Intervalle entre ordres : Au moins 1440 minutes (24 heures) entre les horaires d'ouverture d'ordres adjacents
  • Mécanisme de changement de direction : Avant d'ouvrir des ordres dans une nouvelle direction, toutes les positions opposées sont automatiquement fermées
  • Différenciation de taille de lot : La taille de lot des positions courtes représente 60 % de celle des positions longues (régulée par le paramètre ShortLotRatio)

3. Paramètres de contrôle des risques

Mécanisme de stop-loss

  • Type : Stop-loss en pourcentage (1 % par défaut)
  • Formule de calcul : Prix du stop-loss = prix d'entrée ± (prix d'entrée × 1 %) (soustraction pour les positions longues, addition pour les positions courtes)
  • Contrôle d'activation/désactivation : Activé/désactivé via le paramètre UsePriceStopLoss

Mécanisme de take-profit

  • Condition d'activation : Le prix reste au-dessus (pour les positions longues) ou au-dessous (pour les positions courtes) des trois moyennes mobiles pendant 30 périodes M1 consécutives
  • Taux de take-profit : 1,5 % (prix d'entrée ± prix d'entrée × 1,5 %)
  • Contrôle d'activation/désactivation : Activé/désactivé via le paramètre UseTakeProfit

Mécanisme de trailing stop

  • Condition d'activation : Le profit de l'ordre atteint 2 % (calculé sur la base du prix d'entrée)
  • Règle d'ajustement : Le niveau du stop-loss se déplace automatiquement vers le prix d'entrée ± (prix d'entrée × 1 %) (addition pour les positions longues, soustraction pour les positions courtes)
  • Contrôle d'activation/désactivation : Activé/désactivé via le paramètre UseTrailingStop

4. Gestion du capital

Modes de calcul de la taille de lot

Mode de taille de lot fixe :
  • Valeur par défaut : 0,01 lot (défini directement via le paramètre LotSize)
  • Scénarios applicables : Comptes petits ou utilisateurs à profil risqué conservateur
Mode automatique de gestion du capital :
  • Logique de calcul : Taille de lot = (Solde du compte ÷ 10000) × RiskPer10000
  • Paramètre par défaut : RiskPer10000 = 0,01 (0,01 lot pour 10000 unités de capital)
  • Limite de plage : RiskPer10000 varie entre 0,01 et 0,2 ; la taille de lot s'adapte automatiquement aux exigences de taille de lot minimum/maximum et de pas du courtier

Changement de mode

Sélectionné via le paramètre UseMoneyManagement : 1 = mode automatique, 0 = mode fixe

5. Exigences en capital du compte et recommandations d'adaptation

(1) Seuil de capital de base

  • Solde minimum du compte : ≥ 1000 dollars américains (ou 100000 cents pour les comptes en cents)
  • Plan d'adaptation : Utiliser le mode de taille de lot fixe (0,01 lot) ; le montant du stop-loss par ordre est d'environ 10 dollars américains, ce qui répond à l'exigence de contrôle des risques de 1 % et évite les fluctuations excessives du solde du compte dues à des pertes sur un seul ordre.

(2) Seuil de capital pour croissance composée

  • Solde recommandé du compte : 10000 dollars américains (ou 1000000 cents pour les comptes en cents)
  • Scénario d'adaptation : Activer le mode automatique de gestion du capital (UseMoneyManagement=1) pour exploiter au maximum la règle "3 positions simultanées"
  • Plage de taille de lot : 0,01-0,2 lots par ordre (calculé avec RiskPer10000=0,01 ; la taille totale de 3 positions sur un seul compte est de 0,03-0,6 lots)
  • Logique de croissance composée : Distribuer les risques via une gestion raisonnable de la taille de lot ; les parts profitables augmentent automatiquement la taille de lot au fur et à mesure que le capital croît, garantissant l'effet de croissance composée.

