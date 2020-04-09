Semper Augustus

Bu, tüm emeklerimle oluşturulmuş bir EA'dır. Yıllar boyunca test ettiğim ve kullandığım üstün algoritmaları burada toplayacağım ve sürekli olarak güncelleyerek, optimize ederek ve yeni içerik ekleyeceğim.

Algoritma 1: Dönüşümlü bir piyasaya girişi tanımlar ve o an piyasaya girerek trendlerin kârını yakalar. Sık sık sipariş vermez ve oldukça yüksek doğrulukta çalışır.

Grafik Seçimi: XAUUSD
Grafik Periyodu: 1H

Dış Parametre Açıklaması

  • UseBalanceBasedLot: Hesap parasının oranına göre otomatik olarak pozisyon açma lotunu kontrol eder. Etkinleştirildiğinde etki gösterir.
  • LotPer1000: Her 1000 için lot miktarı, 0.01 - 0.15 aralığı tavsiye edilir.
  • FixedLotSize: Yukarıdaki anahtarı kapatırsanız kullanılan sabit lot miktarı.
  • StopLoss: Stop - loss noktaları.
  • TakeProfit: Take - profit noktaları.
  • Professional Technical Settings: Uzman teknik personel tarafından ayarlanır. Sürüm güncellemesiyle hafifçe ayarlanır. Kullanıcılar genellikle değiştirmeden kullanabilir. Ayrıntılı ayar yöntemi satın alma sonrasında anlatılacaktır.
  • OrderComment: Sipariş yorumu.
  • MagicNumber: Büyülü sayı.

Satın aldıktan sonra, detaylı kullanım kılavuzu ve ayar dosyaları ile birçok kullanım ayrıntısı için bana ulaşın.

Uygulamada Öneriler: Kullanıcılar sadece parasını iyi kontrol etmeleri yeterlidir. Fazla ayar yapmadan kolayca kullanabilirler.

  • Başlangıçta, her 1000 hesabı için 0.01'i ayarlayın ve para miktarına bağlı olarak yavaş yavaş arttırın, ancak en fazla 0.1 - 0.15'i geçmeyin.
  • Bayram tatillerinin öncesi ve sonrasında ve önemli verilerin yayınlanmasının öncesi ve sonrasında, her 1000 hesabı için 0.01 - 0.02 arasında daha düşük bir lot miktarı kullanın.








