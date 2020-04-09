Semper Augustus
- Uzman Danışmanlar
- Kun Jiao
- Sürüm: 1.0
Bu, tüm emeklerimle oluşturulmuş bir EA'dır. Yıllar boyunca test ettiğim ve kullandığım üstün algoritmaları burada toplayacağım ve sürekli olarak güncelleyerek, optimize ederek ve yeni içerik ekleyeceğim.
Algoritma 1: Dönüşümlü bir piyasaya girişi tanımlar ve o an piyasaya girerek trendlerin kârını yakalar. Sık sık sipariş vermez ve oldukça yüksek doğrulukta çalışır.
Grafik Seçimi: XAUUSD
Grafik Periyodu: 1H
Dış Parametre Açıklaması
- UseBalanceBasedLot: Hesap parasının oranına göre otomatik olarak pozisyon açma lotunu kontrol eder. Etkinleştirildiğinde etki gösterir.
- LotPer1000: Her 1000 için lot miktarı, 0.01 - 0.15 aralığı tavsiye edilir.
- FixedLotSize: Yukarıdaki anahtarı kapatırsanız kullanılan sabit lot miktarı.
- StopLoss: Stop - loss noktaları.
- TakeProfit: Take - profit noktaları.
- Professional Technical Settings: Uzman teknik personel tarafından ayarlanır. Sürüm güncellemesiyle hafifçe ayarlanır. Kullanıcılar genellikle değiştirmeden kullanabilir. Ayrıntılı ayar yöntemi satın alma sonrasında anlatılacaktır.
- OrderComment: Sipariş yorumu.
- MagicNumber: Büyülü sayı.
Satın aldıktan sonra, detaylı kullanım kılavuzu ve ayar dosyaları ile birçok kullanım ayrıntısı için bana ulaşın.
Uygulamada Öneriler: Kullanıcılar sadece parasını iyi kontrol etmeleri yeterlidir. Fazla ayar yapmadan kolayca kullanabilirler.
- Başlangıçta, her 1000 hesabı için 0.01'i ayarlayın ve para miktarına bağlı olarak yavaş yavaş arttırın, ancak en fazla 0.1 - 0.15'i geçmeyin.
- Bayram tatillerinin öncesi ve sonrasında ve önemli verilerin yayınlanmasının öncesi ve sonrasında, her 1000 hesabı için 0.01 - 0.02 arasında daha düşük bir lot miktarı kullanın.