Semper Augustus

Bu, tüm emeklerimle oluşturulmuş bir EA'dır. Yıllar boyunca test ettiğim ve kullandığım üstün algoritmaları burada toplayacağım ve sürekli olarak güncelleyerek, optimize ederek ve yeni içerik ekleyeceğim.

Algoritma 1: Dönüşümlü bir piyasaya girişi tanımlar ve o an piyasaya girerek trendlerin kârını yakalar. Sık sık sipariş vermez ve oldukça yüksek doğrulukta çalışır.

Grafik Seçimi: XAUUSD

Grafik Periyodu: 1H

Dış Parametre Açıklaması

UseBalanceBasedLot: Hesap parasının oranına göre otomatik olarak pozisyon açma lotunu kontrol eder. Etkinleştirildiğinde etki gösterir.

LotPer1000: Her 1000 için lot miktarı, 0.01 - 0.15 aralığı tavsiye edilir.

FixedLotSize: Yukarıdaki anahtarı kapatırsanız kullanılan sabit lot miktarı.

StopLoss: Stop - loss noktaları.

TakeProfit: Take - profit noktaları.

Professional Technical Settings: Uzman teknik personel tarafından ayarlanır. Sürüm güncellemesiyle hafifçe ayarlanır. Kullanıcılar genellikle değiştirmeden kullanabilir. Ayrıntılı ayar yöntemi satın alma sonrasında anlatılacaktır.

OrderComment: Sipariş yorumu.

MagicNumber: Büyülü sayı.

Satın aldıktan sonra, detaylı kullanım kılavuzu ve ayar dosyaları ile birçok kullanım ayrıntısı için bana ulaşın.

Uygulamada Öneriler: Kullanıcılar sadece parasını iyi kontrol etmeleri yeterlidir. Fazla ayar yapmadan kolayca kullanabilirler.