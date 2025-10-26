Semper Augustus Kun Jiao Experts

Questo è un EA (Expert Advisor) creato con tutto il mio impegno. Raccolgerò in esso algoritmi eccellenti testati e utilizzati nel corso degli anni e continuerò ad aggiornarlo, ottimizzarlo e aggiungere nuovo contenuto. Algoritmo 1 : Identifica l'inizio di un mercato ciclico e entra nel mercato in quel momento, catturando i profitti delle fluttuazioni del mercato. Non apre ordini troppo frequentemente e ha un'elevata precisione. Selezione del grafico : XAUUSD Periodo del grafico : 1H Spiegazi