TequilaEA

Documentazione della Strategia di Trading TequilaEA

1. Informazioni di Base

  • Nome : TequilaEA
  • Versione : 1.0
  • Strumento Applicabile : XAUUSD (Oro/Dollaro Americano)
  • Timeframe Applicabile : M1 (grafico di 1 minuto)
  • Sviluppatore : Tulip Financial Technology

2. Logica di Trading Principale

Questo Expert Advisor (EA) prende decisioni di trading basate su una combinazione di indicatori tecnici e riconoscimento di pattern di prezzo, con la logica principale seguente :

Valutazione della Tendenza

Determinare la direzione globale della tendenza utilizzando l'indicatore MACD (parametri 12, 26, 9) :
  • Quando la linea principale del MACD > 0, viene considerata una tendenza rialzista
  • Quando la linea principale del MACD < 0, viene considerata una tendenza ribassista

Condizioni di Ingresso

Ingresso in Posizione Long :
  • Linea principale del MACD > 0 (conforme alla tendenza rialzista)
  • Il prezzo chiude sopra le medie mobili MA1 (10 periodi), MA2 (20 periodi) e MA3 (30 periodi) per 15 periodi M1 consecutivi
Ingresso in Posizione Short :
  • Linea principale del MACD < 0 (conforme alla tendenza ribassista)
  • Il prezzo chiude sotto le medie mobili MA1 (10 periodi), MA2 (20 periodi) e MA3 (30 periodi) per 20 periodi M1 consecutivi

Regole di Gestione degli Ordini

  • Numero massimo di posizioni simultanee : 3 ordini (tutti nella stessa direzione ; le posizioni opposte devono essere chiuse prima)
  • Intervallo tra ordini : Almeno 1440 minuti (24 ore) tra gli orari di apertura di ordini adiacenti
  • Meccanismo di Cambio di Direzione : Prima di aprire ordini in una nuova direzione, tutte le posizioni opposte vengono chiuse automaticamente
  • Differenziazione della Dimensione del Lot : La dimensione del lot delle posizioni short è il 60% di quella delle posizioni long (regolata dal parametro ShortLotRatio)

3. Parametri di Controllo del Rischio

Meccanismo di Stop-Loss

  • Tipo : Stop-loss percentuale (1% di default)
  • Formula di Calcolo : Prezzo di stop-loss = prezzo di ingresso ± (prezzo di ingresso × 1%) (sottrazione per posizioni long, addizione per posizioni short)
  • Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UsePriceStopLoss

Meccanismo di Take-Profit

  • Condizione di Attivazione : Il prezzo rimane sopra (per posizioni long) o sotto (per posizioni short) le tre medie mobili per 30 periodi M1 consecutivi
  • Percentuale di Take-Profit : 1,5% (prezzo di ingresso ± prezzo di ingresso × 1,5%)
  • Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UseTakeProfit

Meccanismo di Trailing Stop

  • Condizione di Attivazione : Il profitto dell'ordine raggiunge il 2% (calcolato sulla base del prezzo di ingresso)
  • Regola di Aggiustamento : Il livello di stop-loss si sposta automaticamente verso il prezzo di ingresso ± (prezzo di ingresso × 1%) (addizione per posizioni long, sottrazione per posizioni short)
  • Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UseTrailingStop

4. Gestione del Capitale

Modalità di Calcolo della Dimensione del Lot

Modalità di Lot Fisso :
  • Valore predefinito : 0,01 lotto (impostato direttamente tramite il parametro LotSize)
  • Scenari applicabili : Conti piccoli o utenti a rischio conservativo
Modalità Automatica di Gestione del Capitale :
  • Logica di calcolo : Dimensione del lotto = (Saldo del conto ÷ 10000) × RiskPer10000
  • Parametro predefinito : RiskPer10000 = 0,01 (0,01 lotto per 10000 unità di capitale)
  • Limite di range : RiskPer10000 varia tra 0,01 e 0,2 ; la dimensione del lotto si adatta automaticamente alle esigenze di lotto minimo/massimo e step del broker

Cambio di Modalità

Selezionato tramite il parametro UseMoneyManagement : 1 = modalità automatica, 0 = modalità fissa

5. Requisiti di Capitale del Conto e Consigli di Adattamento

(1) Soglia di Capitale Base

  • Saldo minimo del conto : ≥ 1000 dollari statunitensi (o 100000 centesimi per conti in centesimi)
  • Piano di adattamento : Utilizzare la modalità di lotto fisso (0,01 lotto) ; l'importo di stop-loss per un singolo ordine è di circa 10 dollari statunitensi, il che soddisfa il requisito di controllo del rischio del 1% e evita fluttuazioni eccessive del saldo del conto dovute a perdite su un singolo ordine.

(2) Soglia di Capitale per Crescita Composta

  • Saldo consigliato del conto : 10000 dollari statunitensi (o 1000000 centesimi per conti in centesimi)
  • Scenario di adattamento : Attivare la modalità automatica di gestione del capitale (UseMoneyManagement=1) per sfruttare al massimo la regola "3 posizioni contemporanee"
  • Range di dimensione del lotto : 0,01-0,2 lotti per ordine (calcolato con RiskPer10000=0,01 ; la dimensione totale di 3 posizioni su un singolo conto è 0,03-0,6 lotti)
  • Logica di crescita composta : Distribuire i rischi tramite una gestione ragionevole della dimensione delle posizioni ; le parti redditizie aumentano automaticamente la dimensione del lotto con la crescita del capitale, garantendo l'effetto di crescita composta.


