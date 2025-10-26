TequilaEA
Documentazione della Strategia di Trading TequilaEA
1. Informazioni di Base
- Nome : TequilaEA
- Versione : 1.0
- Strumento Applicabile : XAUUSD (Oro/Dollaro Americano)
- Timeframe Applicabile : M1 (grafico di 1 minuto)
- Sviluppatore : Tulip Financial Technology
2. Logica di Trading Principale
Questo Expert Advisor (EA) prende decisioni di trading basate su una combinazione di indicatori tecnici e riconoscimento di pattern di prezzo, con la logica principale seguente :
Valutazione della Tendenza
Determinare la direzione globale della tendenza utilizzando l'indicatore MACD (parametri 12, 26, 9) :
- Quando la linea principale del MACD > 0, viene considerata una tendenza rialzista
- Quando la linea principale del MACD < 0, viene considerata una tendenza ribassista
Condizioni di Ingresso
Ingresso in Posizione Long :
- Linea principale del MACD > 0 (conforme alla tendenza rialzista)
- Il prezzo chiude sopra le medie mobili MA1 (10 periodi), MA2 (20 periodi) e MA3 (30 periodi) per 15 periodi M1 consecutivi
Ingresso in Posizione Short :
- Linea principale del MACD < 0 (conforme alla tendenza ribassista)
- Il prezzo chiude sotto le medie mobili MA1 (10 periodi), MA2 (20 periodi) e MA3 (30 periodi) per 20 periodi M1 consecutivi
Regole di Gestione degli Ordini
- Numero massimo di posizioni simultanee : 3 ordini (tutti nella stessa direzione ; le posizioni opposte devono essere chiuse prima)
- Intervallo tra ordini : Almeno 1440 minuti (24 ore) tra gli orari di apertura di ordini adiacenti
- Meccanismo di Cambio di Direzione : Prima di aprire ordini in una nuova direzione, tutte le posizioni opposte vengono chiuse automaticamente
- Differenziazione della Dimensione del Lot : La dimensione del lot delle posizioni short è il 60% di quella delle posizioni long (regolata dal parametro ShortLotRatio)
3. Parametri di Controllo del Rischio
Meccanismo di Stop-Loss
- Tipo : Stop-loss percentuale (1% di default)
- Formula di Calcolo : Prezzo di stop-loss = prezzo di ingresso ± (prezzo di ingresso × 1%) (sottrazione per posizioni long, addizione per posizioni short)
- Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UsePriceStopLoss
Meccanismo di Take-Profit
- Condizione di Attivazione : Il prezzo rimane sopra (per posizioni long) o sotto (per posizioni short) le tre medie mobili per 30 periodi M1 consecutivi
- Percentuale di Take-Profit : 1,5% (prezzo di ingresso ± prezzo di ingresso × 1,5%)
- Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UseTakeProfit
Meccanismo di Trailing Stop
- Condizione di Attivazione : Il profitto dell'ordine raggiunge il 2% (calcolato sulla base del prezzo di ingresso)
- Regola di Aggiustamento : Il livello di stop-loss si sposta automaticamente verso il prezzo di ingresso ± (prezzo di ingresso × 1%) (addizione per posizioni long, sottrazione per posizioni short)
- Controllo di Attivazione/Disattivazione : Attivato/disattivato tramite il parametro UseTrailingStop
4. Gestione del Capitale
Modalità di Calcolo della Dimensione del Lot
Modalità di Lot Fisso :
- Valore predefinito : 0,01 lotto (impostato direttamente tramite il parametro LotSize)
- Scenari applicabili : Conti piccoli o utenti a rischio conservativo
Modalità Automatica di Gestione del Capitale :
- Logica di calcolo : Dimensione del lotto = (Saldo del conto ÷ 10000) × RiskPer10000
- Parametro predefinito : RiskPer10000 = 0,01 (0,01 lotto per 10000 unità di capitale)
- Limite di range : RiskPer10000 varia tra 0,01 e 0,2 ; la dimensione del lotto si adatta automaticamente alle esigenze di lotto minimo/massimo e step del broker
Cambio di Modalità
Selezionato tramite il parametro UseMoneyManagement : 1 = modalità automatica, 0 = modalità fissa
5. Requisiti di Capitale del Conto e Consigli di Adattamento
(1) Soglia di Capitale Base
- Saldo minimo del conto : ≥ 1000 dollari statunitensi (o 100000 centesimi per conti in centesimi)
- Piano di adattamento : Utilizzare la modalità di lotto fisso (0,01 lotto) ; l'importo di stop-loss per un singolo ordine è di circa 10 dollari statunitensi, il che soddisfa il requisito di controllo del rischio del 1% e evita fluttuazioni eccessive del saldo del conto dovute a perdite su un singolo ordine.
(2) Soglia di Capitale per Crescita Composta
- Saldo consigliato del conto : 10000 dollari statunitensi (o 1000000 centesimi per conti in centesimi)
- Scenario di adattamento : Attivare la modalità automatica di gestione del capitale (UseMoneyManagement=1) per sfruttare al massimo la regola "3 posizioni contemporanee"
- Range di dimensione del lotto : 0,01-0,2 lotti per ordine (calcolato con RiskPer10000=0,01 ; la dimensione totale di 3 posizioni su un singolo conto è 0,03-0,6 lotti)
- Logica di crescita composta : Distribuire i rischi tramite una gestione ragionevole della dimensione delle posizioni ; le parti redditizie aumentano automaticamente la dimensione del lotto con la crescita del capitale, garantendo l'effetto di crescita composta.