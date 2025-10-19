Multi Timeframe ATR ADR

L’indicateur Multi-Timeframe ATR est une version améliorée de l’indicateur ATR standard pour MetaTrader 4, qui permet aux traders de visualiser la volatilité d’un cadre temporel au choix directement sur leur graphique actuel. Contrairement à l’ATR standard, qui ne montre que les données du cadre actif, cette version vous offre la possibilité de sélectionner un autre timeframe — par exemple afficher l’ATR journalier alors que vous êtes sur un graphique M15 ou H1.

Comment ça fonctionne :
L’indicateur récupère les valeurs ATR du timeframe que vous avez sélectionné (par exemple H1, H4 ou D1) et les trace dans une fenêtre séparée, de la même manière que la ligne ATR habituelle. Il synchronise automatiquement le décalage des barres du timeframe supérieur avec les barres de votre graphique actuel, afin que vous puissiez voir la volatilité du timeframe supérieur pendant que vous analysez un timeframe plus court. En plus, une étiquette affichant la valeur actuelle de l’ATR en pips apparaît sur le graphique, convertie et arrondie automatiquement selon la précision (2 à 6 décimales) de votre broker.

Utilisation pratique pour les traders :

  • Contexte de volatilité entre timeframes — Surveillez l’ATR d’un timeframe supérieur (par exemple journalier ou hebdomadaire) pendant que vous tradez sur un timeframe plus court afin de repérer quand le marché se dilate ou se contracte.

  • Dimensionnement de la position — Utilisez la valeur d’ATR affichée en pips pour fixer vos stops ou calculer la taille de position, proportionnellement à la volatilité du marché.

  • Timing de l’entrée — Une ATR en hausse peut confirmer une cassure ou une phase de tendance ; une ATR en baisse peut avertir d’une consolidation.

  • Filtrage de stratégie — Combinez avec des stratégies de breakout ou de momentum et n’entrez dans une position que lorsque l’ATR du timeframe supérieur dépasse un seuil défini.

Fonctionnalités clés :

  • Choix du timeframe pour le calcul de l’ATR (de M1 à MN1)

  • Période d’ATR réglable

  • Affichage en temps réel de la valeur de l’ATR en pips, automatiquement normalisée selon la précision du broker

  • Étiquette optionnelle sur le graphique indiquant la valeur actuelle de l’ATR

  • Code propre, léger et optimisé pour rapidité et précision


