Squeeze Momentum Opera
- Göstergeler
- Sinan Durkan
- Sürüm: 1.0
Squeeze Momentum Nedir?
Squeeze Momentum, John Carter'ın "Mastering the Trade" kitabında popüler hale getirilen ve piyasalarda oluşan sıkışma (squeeze) dönemlerini tespit eden yenilikçi bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, Bollinger Bantları ve Keltner Kanalı'nın kombinasyonunu kullanarak piyasa volatilitesindeki değişimleri analiz eder.
Ne Yapar?
-
Sıkışma Tespiti: Bollinger Bantları'nın Keltner Kanalı'nın içine girdiği dönemleri tespit eder
-
Momentum Ölçümü: Doğrusal regresyon hesaplamalarıyla momentum değişimlerini gösterir
-
Renk Kodlu Sinyaller: Farklı piyasa koşullarını renkli histogramlar ve oklarla görselleştirir
Özellik ve Fonksiyonları
-
Çoklu Zaman Aralığı Desteği: Tüm zaman frame'lerinde çalışır
-
Özelleştirilebilir Parametreler:
-
BB Length (Bollinger Bantları periyodu)
-
BB MultFactor (Bollinger Bantları çarpanı)
-
KC Length (Keltner Kanalı periyodu)
-
KC MultFactor (Keltner Kanalı çarpanı)
-
TrueRange kullanım seçeneği
-
-
Görsel Gösterim:
-
Yeşil/Mavi: Yükseliş momentumu
-
Kırmızı/Kahverengi: Düşüş momentumu
-
Oklar: Sıkışma durum değişiklikleri
-
Avantajları
-
Erken Uyarı Sistemi: Potansiyel breakout'lardan önce sinyal verir
-
Görsel Kolaylık: Renk kodlaması sayesinde hızlı yorumlama
-
Çok Yönlülük: Tüm piyasa koşullarında etkili çalışır
-
Trend Onayı: Mevcut trendin gücünü doğrular