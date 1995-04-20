Squeeze Momentum Opera

Was ist Squeeze Momentum?

Squeeze Momentum ist ein innovativer Indikator für die technische Analyse, der von John Carter in "Mastering the Trade" vorgestellt wurde und Verdichtungsperioden auf den Märkten aufspürt. Dieser Indikator analysiert Volatilitätsänderungen unter Verwendung einer Kombination aus Bollinger Bands und Keltner Channel.

Was macht er?

Squeeze-Erkennung : Identifiziert Perioden, in denen sich die Bollinger Bänder innerhalb des Keltner-Kanals bewegen

Momentum-Messung : Zeigt Momentum-Veränderungen durch lineare Regressionsberechnungen

Farbkodierte Signale: Visualisiert verschiedene Marktbedingungen mit farbigen Histogrammen und Pfeilen

Merkmale und Funktionen

Unterstützung mehrerer Zeitrahmen : Funktioniert auf allen Zeitrahmen

Anpassbare Parameter : BB Länge (Bollinger Bands Periode) BB MultFactor (Bollinger Bands Multiplikator) KC Länge (Keltner Channel Periode) KC MultFactor (Keltner-Kanal-Multiplikator) TrueRange-Verwendungsoption

Visuelle Anzeige : Grün/Blau: Bullisches Momentum Rot/Maroon: Baisse-Momentum Pfeile: Squeeze-Zustandsänderungen



Vorteile

Frühwarnsystem : Liefert Signale vor potenziellen Ausbrüchen

Visuelle Leichtigkeit : Schnelle Interpretation durch Farbkodierung

Vielseitigkeit : Funktioniert effektiv unter allen Marktbedingungen

Trend-Bestätigung: Bestätigt die Stärke der aktuellen Trends

Entwickler: I TRADE FC

Kontakt:https://t.me/i_trade_fc

Version: 1.00

Plattform: MetaTrader 4