Squeeze Momentum Opera
- Indikatoren
- Sinan Durkan
- Version: 1.0
Was ist Squeeze Momentum?
Squeeze Momentum ist ein innovativer Indikator für die technische Analyse, der von John Carter in "Mastering the Trade" vorgestellt wurde und Verdichtungsperioden auf den Märkten aufspürt. Dieser Indikator analysiert Volatilitätsänderungen unter Verwendung einer Kombination aus Bollinger Bands und Keltner Channel.
Was macht er?
-
Squeeze-Erkennung: Identifiziert Perioden, in denen sich die Bollinger Bänder innerhalb des Keltner-Kanals bewegen
-
Momentum-Messung: Zeigt Momentum-Veränderungen durch lineare Regressionsberechnungen
-
Farbkodierte Signale: Visualisiert verschiedene Marktbedingungen mit farbigen Histogrammen und Pfeilen
Merkmale und Funktionen
-
Unterstützung mehrerer Zeitrahmen: Funktioniert auf allen Zeitrahmen
-
Anpassbare Parameter:
-
BB Länge (Bollinger Bands Periode)
-
BB MultFactor (Bollinger Bands Multiplikator)
-
KC Länge (Keltner Channel Periode)
-
KC MultFactor (Keltner-Kanal-Multiplikator)
-
TrueRange-Verwendungsoption
-
-
Visuelle Anzeige:
-
Grün/Blau: Bullisches Momentum
-
Rot/Maroon: Baisse-Momentum
-
Pfeile: Squeeze-Zustandsänderungen
-
Vorteile
-
Frühwarnsystem: Liefert Signale vor potenziellen Ausbrüchen
-
Visuelle Leichtigkeit: Schnelle Interpretation durch Farbkodierung
-
Vielseitigkeit: Funktioniert effektiv unter allen Marktbedingungen
-
Trend-Bestätigung: Bestätigt die Stärke der aktuellen Trends
Entwickler: I TRADE FC
Kontakt:https://t.me/i_trade_fc
Version: 1.00
Plattform: MetaTrader 4