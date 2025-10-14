Cyber Engulf

Cyber Engulf Göstergesi - MetaTrader 4 için Profesyonel Alım-Satım Sistemi

Gösterge Nedir?
Cyber Engulf, hareketli ortalamayla filtrelenmiş engulfing formasyonlarını tespit eden gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Trend dönüşüm noktalarını belirleyerek piyasa yapısındaki değişimleri erken tespit etmenizi sağlar.

Ne Yapar?

  • Engulfing mum formasyonlarını otomatik olarak tanımlar

  • Hareketli ortalama filtresiyle yanlış sinyalleri eleyer

  • Alım ve satım sinyallerini mavi/yukarı ve kırmızı/aşağı oklarla gösterir

  • Çoklu zaman dilimlerinde çalışır

  • Özelleştirilebilir bildirim sistemine sahiptir

Özellik ve Fonksiyonları:

  • Hareketli Ortalama Filtresi: EMA, SMA gibi farklı MA türleri

  • Filtre Seçenekleri: Hiçbiri, High-Low aralığı, Mum gövdesi

  • Ok Mesafesi: Sinyal oklarının yüksek/düşük seviyelerden uzaklığı

  • Çoklu Bildirim: Masaüstü, email, push ve sesli bildirimler

  • Zamanlama Seçeneği: Mevcut mumda veya kapalı mumda sinyal

Avantajları:

  • Yanlış sinyalleri minimize eden çift filtre sistemi

  • Görsel ve sesli uyarılarla anlık takip imkanı

  • Tüm zaman dilimlerinde etkili çalışma

  • Kullanıcı dostu arayüz ve kolay kurulum

  • Trend dönüşümlerini erken tespit etme


