ADX Di
- Göstergeler
- Sinan Durkan
- Sürüm: 1.0
ADX_DI Göstergesi Nedir?
ADX_DI, MetaTrader platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Average Directional Index (Ortalama Yönsel Endeks) ve Directional Indicator (Yön Göstergesi) bileşenlerini bir araya getirerek piyasa trendlerinin gücünü ve yönünü analiz etmenizi sağlar.
Ne Yapar?
Trend Gücünü Ölçer: ADX çizgisi piyasanın trend gücünü gösterir
Yön Belirler: DI+ (yeşil) ve DI- (kırmızı) çizgileri trend yönünü belirler
Trend Değişimlerini Tespit Eder: DI+ ve DI- kesişimleri trend dönüşüm sinyalleri verir
Otomatik Uyarı Sistemi: Trend başlangıçlarında sesli/grafik uyarıları oluşturur
Özellik ve Fonksiyonları
Çoklu Çizgi Gösterimi: DI+, DI- ve ADX çizgileri aynı pencerede
Ayarlanabilir Parametreler:
len (14): Hesaplama periyodu
th (20.0): Ana eşik değeri
trend_level (25.0): Trend başlangıç seviyesi
enable_alert : Uyarı sistemi açma/kapama
Görsel Referans Çizgileri: Ana eşik ve trend seviye çizgileri
Gerçek Zamanlı Değer Göstergesi: Anlık DI+, DI- ve ADX değerleri
Çoklu Zaman Dilimi Desteği: Tüm zaman periyotlarında çalışır
Avantajları
Kullanıcı Dostu Arayüz: Renk kodlu çizgiler ve net görselleştirme
Esnek Yapılandırma: Tüm parametreler kullanıcı tarafından ayarlanabilir
Güvenilir Sinyaller: Trend gücü ve yönü aynı anda analiz edilebilir
Zamanında Uyarılar: Trend başlangıçlarında anında bildirim
Profesyonel Seviye Analiz: Kurumsal seviyede trend analizi imkanı