ADX Di

ADX_DI Göstergesi Nedir?

ADX_DI, MetaTrader platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Average Directional Index (Ortalama Yönsel Endeks) ve Directional Indicator (Yön Göstergesi) bileşenlerini bir araya getirerek piyasa trendlerinin gücünü ve yönünü analiz etmenizi sağlar.

Ne Yapar?

  • Trend Gücünü Ölçer: ADX çizgisi piyasanın trend gücünü gösterir

  • Yön Belirler: DI+ (yeşil) ve DI- (kırmızı) çizgileri trend yönünü belirler

  • Trend Değişimlerini Tespit Eder: DI+ ve DI- kesişimleri trend dönüşüm sinyalleri verir

  • Otomatik Uyarı Sistemi: Trend başlangıçlarında sesli/grafik uyarıları oluşturur

Özellik ve Fonksiyonları

  • Çoklu Çizgi Gösterimi: DI+, DI- ve ADX çizgileri aynı pencerede

  • Ayarlanabilir Parametreler:

    • len  (14): Hesaplama periyodu

    • th  (20.0): Ana eşik değeri

    • trend_level  (25.0): Trend başlangıç seviyesi

    • enable_alert : Uyarı sistemi açma/kapama

  • Görsel Referans Çizgileri: Ana eşik ve trend seviye çizgileri

  • Gerçek Zamanlı Değer Göstergesi: Anlık DI+, DI- ve ADX değerleri

  • Çoklu Zaman Dilimi Desteği: Tüm zaman periyotlarında çalışır

Avantajları

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Renk kodlu çizgiler ve net görselleştirme

  • Esnek Yapılandırma: Tüm parametreler kullanıcı tarafından ayarlanabilir

  • Güvenilir Sinyaller: Trend gücü ve yönü aynı anda analiz edilebilir

  • Zamanında Uyarılar: Trend başlangıçlarında anında bildirim

  • Profesyonel Seviye Analiz: Kurumsal seviyede trend analizi imkanı


