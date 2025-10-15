Market Kill Sessions

Market Sessions İndikatörü Nedir?

Market Sessions, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, farklı finansal piyasaların (Asya, Avrupa, ABD ve diğer önemli oturumlar) işlem saatlerini grafikte görselleştirir. Her bir piyasa oturumunu renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek, yatırımcıların hangi piyasaların aktif olduğunu ve bu oturumların fiyat hareketleri üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur.

Ne İşe Yarar?

  • Piyasa Oturumlarını Görselleştirme: Asya, Avrupa, ABD, Londra-Tokyo kapanış, ABD-Londra kapanış, Tokyo-Hong Kong açılış ve haber saatleri gibi önemli işlem oturumlarını grafikte renkli bölgeler olarak gösterir.

  • Zamanlama Stratejileri: Yatırımcıların, piyasaların volatilitesinin ve likiditesinin yüksek olduğu zaman dilimlerini belirlemesine olanak tanır.

  • Esneklik: Kullanıcılar, hangi oturumların görüntüleneceğini ve dikdörtgenlerin fiyat hareketlerine (yüksek/düşük) bağlı mı yoksa tam uzunlukta mı görüneceğini seçebilir.

Neler Gösterir?

  • Asya Oturumu: Kırmızı renkte, 00:00-12:00 saatleri arasında.

  • Avrupa Oturumu: Sarı renkte, 08:00-19:00 saatleri arasında.

  • ABD Oturumu: Mavi renkte, 15:00-23:59 saatleri arasında.

  • Londra Açılış - Tokyo Kapanış: Turuncu renkte, 10:00-12:00 saatleri arasında.

  • ABD Açılış - Londra Kapanış: Mor renkte, 15:00-19:00 saatleri arasında.

  • Tokyo-Hong Kong Açılış: Yeşilimsi renkte, 02:00-03:00 saatleri arasında.

  • Haber Saatleri: Magenta renkte, 15:30-17:00 saatleri arasında.

  • Esnek Görüntüleme: Kullanıcı, HighLow parametresiyle dikdörtgenlerin fiyat aralığına (yüksek/düşük) veya tam uzunluğa bağlı olmasını seçebilir.

Avantajları

  • Kolay Kullanım: Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle, işlem saatlerini hızlıca analiz etme imkanı sunar.

  • Özelleştirilebilirlik: Kullanıcılar, NumberOfDays parametresiyle kaç gün geriye dönük oturumların görüntüleneceğini ayarlayabilir.

  • Piyasa Dinamiklerine Uyum: Önemli piyasa oturumlarını ve haber saatlerini vurgulayarak, yatırımcıların volatiliteye göre strateji geliştirmesine yardımcı olur.

  • Görsel Netlik: Renk kodlaması sayesinde farklı oturumlar kolayca ayırt edilir, grafikte karmaşa önlenir.

  • Performans Optimize Edilmiş: Hafif bir kod yapısıyla, MetaTrader 4 platformunda sorunsuz çalışır.

Kullanım Alanları

  • Gün İçi Ticaret (Scalping/Day Trading): Yüksek volatilite dönemlerini belirlemek için idealdir.

  • Swing Trading: Oturum bazlı fiyat hareketlerini analiz ederek daha iyi giriş/çıkış noktaları bulmak için kullanılabilir.

  • Risk Yönetimi: Haber saatleri gibi yüksek riskli dönemleri görselleştirerek, bu zamanlarda dikkatli işlem yapmayı sağlar.


Yazarın diğer ürünleri
Super Ichi
Sinan Durkan
Göstergeler
Super Ichi İndikatörü Nedir? Super Ichi, Ichimoku Kinko Hyo ve SuperTrend indikatörlerinin gelişmiş bir kombinasyonudur. Bu güçlü teknik analiz aracı, piyasa trendlerini belirlemek ve alım-satım sinyalleri üretmek için tasarlanmıştır. Ne Yapar? Çift Seviyeli Trend Analizi : Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgilerinin özelleştirilmiş versiyonlarını kullanır Otomatik Sinyal Üretimi : Kesim noktalarında görsel işaretler (oklar) gösterir Anlık Alarm Sistemi : Yeni sinyaller oluştuğunda sesli ve görsel uyar
FREE
Cyber Engulf
Sinan Durkan
Göstergeler
Cyber Engulf Göstergesi - MetaTrader 4 için Profesyonel Alım-Satım Sistemi Gösterge Nedir? Cyber Engulf, hareketli ortalamayla filtrelenmiş engulfing formasyonlarını tespit eden gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Trend dönüşüm noktalarını belirleyerek piyasa yapısındaki değişimleri erken tespit etmenizi sağlar. Ne Yapar? Engulfing mum formasyonlarını otomatik olarak tanımlar Hareketli ortalama filtresiyle yanlış sinyalleri eleyer Alım ve satım sinyallerini mavi/yukarı ve kırmızı/aşağı ok
FREE
Squeeze Momentum Opera
Sinan Durkan
Göstergeler
Squeeze Momentum Nedir? Squeeze Momentum, John Carter'ın "Mastering the Trade" kitabında popüler hale getirilen ve piyasalarda oluşan sıkışma (squeeze) dönemlerini tespit eden yenilikçi bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, Bollinger Bantları ve Keltner Kanalı'nın kombinasyonunu kullanarak piyasa volatilitesindeki değişimleri analiz eder. Ne Yapar? Sıkışma Tespiti : Bollinger Bantları'nın Keltner Kanalı'nın içine girdiği dönemleri tespit eder Momentum Ölçümü : Doğrusal regresyon hesaplam
FREE
ADX Di
Sinan Durkan
Göstergeler
ADX_DI Göstergesi Nedir? ADX_DI, MetaTrader platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Average Directional Index (Ortalama Yönsel Endeks) ve Directional Indicator (Yön Göstergesi) bileşenlerini bir araya getirerek piyasa trendlerinin gücünü ve yönünü analiz etmenizi sağlar. Ne Yapar? Trend Gücünü Ölçer : ADX çizgisi piyasanın trend gücünü gösterir Yön Belirler : DI+ (yeşil) ve DI- (kırmızı) çizgileri trend yönünü belirler Trend Değişimlerini Tespit Eder : DI+ ve DI- k
FREE
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
Overview IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. SmartDayBreakEA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, specifically tailored for forex trading. This EA implements a daily breakout strategy, leveraging the previous day's high and low prices to place pending buy stop and sell stop orders. It aims to capture significant market movements at the start of a new trading day w
SmartDayMultiStrat EA MT4
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
SmartDayMultiStratEA - Expert Advisor for MetaTrader 4 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Overview SmartDayMultiStratEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4, offering a robust daily trading system with six independent strategies. Developed by I TRADE FC, this EA combines advanced money management, flexible strategy configurations, and a detailed performance dashboard to empower
Ultimate Ichimoku EA
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
Ultimate Ichimoku EA - Product Description IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Overview The Synx_Ultimate Ichimoku EA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 (MT4), leveraging the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with RSI and MFI filters to deliver robust and flexible trading strategies. Built for traders seeking automated, high-precision trading, this EA offers a
Squeeze Box
Sinan Durkan
Göstergeler
** Squeeze Box  Göstergesi**   Squeeze Box , MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş güçlü bir teknik analiz göstergesidir ve günlük alım satım (day trading) stratejilerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa hareketlerini analiz ederek boğa (bullish) ve ayı (bearish) kırılma sinyallerini tespit eder, böylece yatırımcıların trendleri erken yakalamasına olanak tanır. Özelleştirilebilir özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırım
FREE
Tma NRP
Sinan Durkan
Göstergeler
TMA NRP 12 İndikatörü Nedir? TMA NRP 12, gelişmiş teknik analiz için tasarlanmış çok yönlü bir trading indikatörüdür. TMA (Triangular Moving Average - Üçgen Hareketli Ortalama) bantları temel alınarak geliştirilmiş olup, 100 MA, 5 EMA ve 26 EMA gibi ek göstergelerle desteklenmiştir. Ne Yapar? TMA Bantları : Fiyat hareketlerini 1.618 ve 2.618 standart sapma seviyelerinde bantlar halinde gösterir Çoklu Sinyal Sistemi : 5 farklı sinyal grubuyla alım-satım fırsatlarını tespit eder Trend Analizi : 10
Macro Kill Boxer
Sinan Durkan
Göstergeler
Macro Kill Boxer Nedir? Macro Kill Boxer, MetaTrader platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, belirli zaman dilimlerinde (örneğin, Asya, Londra Açılış/Kapanış, New York AM/PM gibi) piyasa hareketlerini görselleştirmek için grafikte renkli kutular çizer. Her bir kutu, tanımlı zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini temsil eder ve bu aralıklar genellikle makroekonomik olaylar veya yüksek volatilite dönemleriyle ilişkilendirilir. Ne İşe Yarar?
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt