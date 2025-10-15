Market Kill Sessions
- Göstergeler
- Sinan Durkan
- Sürüm: 1.0
Market Sessions İndikatörü Nedir?
Market Sessions, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, farklı finansal piyasaların (Asya, Avrupa, ABD ve diğer önemli oturumlar) işlem saatlerini grafikte görselleştirir. Her bir piyasa oturumunu renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek, yatırımcıların hangi piyasaların aktif olduğunu ve bu oturumların fiyat hareketleri üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur.
Ne İşe Yarar?
-
Piyasa Oturumlarını Görselleştirme: Asya, Avrupa, ABD, Londra-Tokyo kapanış, ABD-Londra kapanış, Tokyo-Hong Kong açılış ve haber saatleri gibi önemli işlem oturumlarını grafikte renkli bölgeler olarak gösterir.
-
Zamanlama Stratejileri: Yatırımcıların, piyasaların volatilitesinin ve likiditesinin yüksek olduğu zaman dilimlerini belirlemesine olanak tanır.
-
Esneklik: Kullanıcılar, hangi oturumların görüntüleneceğini ve dikdörtgenlerin fiyat hareketlerine (yüksek/düşük) bağlı mı yoksa tam uzunlukta mı görüneceğini seçebilir.
Neler Gösterir?
-
Asya Oturumu: Kırmızı renkte, 00:00-12:00 saatleri arasında.
-
Avrupa Oturumu: Sarı renkte, 08:00-19:00 saatleri arasında.
-
ABD Oturumu: Mavi renkte, 15:00-23:59 saatleri arasında.
-
Londra Açılış - Tokyo Kapanış: Turuncu renkte, 10:00-12:00 saatleri arasında.
-
ABD Açılış - Londra Kapanış: Mor renkte, 15:00-19:00 saatleri arasında.
-
Tokyo-Hong Kong Açılış: Yeşilimsi renkte, 02:00-03:00 saatleri arasında.
-
Haber Saatleri: Magenta renkte, 15:30-17:00 saatleri arasında.
-
Esnek Görüntüleme: Kullanıcı, HighLow parametresiyle dikdörtgenlerin fiyat aralığına (yüksek/düşük) veya tam uzunluğa bağlı olmasını seçebilir.
Avantajları
-
Kolay Kullanım: Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzle, işlem saatlerini hızlıca analiz etme imkanı sunar.
-
Özelleştirilebilirlik: Kullanıcılar, NumberOfDays parametresiyle kaç gün geriye dönük oturumların görüntüleneceğini ayarlayabilir.
-
Piyasa Dinamiklerine Uyum: Önemli piyasa oturumlarını ve haber saatlerini vurgulayarak, yatırımcıların volatiliteye göre strateji geliştirmesine yardımcı olur.
-
Görsel Netlik: Renk kodlaması sayesinde farklı oturumlar kolayca ayırt edilir, grafikte karmaşa önlenir.
-
Performans Optimize Edilmiş: Hafif bir kod yapısıyla, MetaTrader 4 platformunda sorunsuz çalışır.
Kullanım Alanları
-
Gün İçi Ticaret (Scalping/Day Trading): Yüksek volatilite dönemlerini belirlemek için idealdir.
-
Swing Trading: Oturum bazlı fiyat hareketlerini analiz ederek daha iyi giriş/çıkış noktaları bulmak için kullanılabilir.
-
Risk Yönetimi: Haber saatleri gibi yüksek riskli dönemleri görselleştirerek, bu zamanlarda dikkatli işlem yapmayı sağlar.