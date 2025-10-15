Macro Kill Boxer Nedir?

Macro Kill Boxer, MetaTrader platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, belirli zaman dilimlerinde (örneğin, Asya, Londra Açılış/Kapanış, New York AM/PM gibi) piyasa hareketlerini görselleştirmek için grafikte renkli kutular çizer. Her bir kutu, tanımlı zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini temsil eder ve bu aralıklar genellikle makroekonomik olaylar veya yüksek volatilite dönemleriyle ilişkilendirilir.

Ne İşe Yarar?

Zaman Bazlı Analiz : Kullanıcıların belirlediği 58 farklı zaman dilimi için (örneğin, Macro 1-51, Asya, CBDR, NY AM, vb.) fiyat hareketlerini kutular halinde gösterir.

Piyasa Dinamiklerini Anlama : Önemli piyasa seanslarını (örneğin, Londra Açılış, New York Öğle) ve makroekonomik olayların gerçekleştiği zaman dilimlerini vurgulayarak yatırımcıların volatilite dönemlerini tespit etmesine yardımcı olur.

Geçmiş Verileri Görselleştirme : Geçmiş seans kutularını gösterme seçeneğiyle, önceki fiyat hareketlerini analiz etme imkanı sunar.

Esnek Özelleştirme: Kullanıcılar, zaman dilimlerini, renkleri ve kutu genişliklerini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir.

Ne Gösterir?

Zaman Aralıkları : Her bir seans için başlangıç ve bitiş saatlerini (örneğin, 09:00-12:00 Londra Açılış) grafik üzerinde kutularla işaretler.

Fiyat Seviyeleri : Belirtilen zaman aralığında en yüksek ve en düşük fiyatları kutu olarak gösterir.

Etiketler : Opsiyonel olarak, her kutunun başlangıç ve bitiş zamanlarını veya seans adını grafik üzerinde etiketler.

Piyasa Seansları: Asya, Londra, New York gibi ana piyasa seanslarını ve kullanıcı tanımlı makro zaman dilimlerini görselleştirir.

Avantajları

Kullanıcı Dostu Arayüz : Seansları açıp kapatma, zaman dilimi ofseti ayarlama ve geçmiş kutuları gösterme gibi özelleştirilebilir seçenekler sunar.

Zaman Dilimi Esnekliği : Saat dilimi ofseti (TimeZoneOffset) ile farklı coğrafi bölgelerdeki yatırımcılar için uyumluluk sağlar.

Görsel Netlik : Renk kodlu kutular ve etiketler sayesinde piyasa hareketlerini hızlıca anlamayı kolaylaştırır.

Performans Optimizasyonu : Yalnızca yeni çubuk oluştuğunda veya zaman dilimi değiştiğinde kutuları yeniden çizer, böylece platform performansını korur.

Çok Yönlülük: Hem kısa vadeli (scalping) hem de uzun vadeli yatırımcılar için faydalıdır, çünkü önemli zaman dilimlerinde fiyat hareketlerini analiz etme imkanı sunar.

Kullanım Alanları

Gün İçi Ticaret : Scalper’lar ve gün içi yatırımcılar, volatil seanslarda (örneğin, Londra Açılış) hızlı fiyat hareketlerini yakalamak için kullanabilir.

Makroekonomik Analiz : Makroekonomik olayların (örneğin, ekonomik veri açıklamaları) olduğu zaman dilimlerini tespit etmek için idealdir.

Strateji Geliştirme: Fiyat hareketlerinin belirli zaman dilimlerinde nasıl davrandığını anlamak, strateji oluşturmada yardımcı olur.

Özellikler

58 Tanımlı Seans : 51 kullanıcı tanımlı makro seans ve 7 ana piyasa seansı (Asya, CBDR, NY AM, NY Lunch, NY PM, Londra Açılış, Londra Kapanış).

Özelleştirilebilir Parametreler : Seansları etkinleştirme/devre dışı bırakma, renk seçimi, kutu genişliği ve etiket görünürlüğü.

Geçmiş Veriler : Geçmiş günler için kutu çizimi (MaxDaysToDraw ile sınırlanabilir).

Zaman Dilimi Desteği: Kullanıcıların yerel saat dilimlerine göre ayar yapabilmesini sağlar.

Kurulum ve Kullanım