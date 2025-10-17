G Force Trend

Macro Kill Boxer Nedir? Macro Kill Boxer, MetaTrader platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, belirli zaman dilimlerinde (örneğin, Asya, Londra Açılış/Kapanış, New York AM/PM gibi) piyasa hareketlerini görselleştirmek için grafikte renkli kutular çizer. Her bir kutu, tanımlı zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini temsil eder ve bu aralıklar genellikle makroekonomik olaylar veya yüksek volatilite dönemleriyle ilişkilendirilir. Ne İşe Yarar?

FREE