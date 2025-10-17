G Force Trend

G Force Trend Nedir?

G Force Trend, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Fiyat hareketlerini analiz ederek trend yönünü belirlemeye yardımcı olur ve alım/satım sinyalleri üretir. İndikatör, dinamik bir kanal oluşturarak fiyatın bu kanal içindeki hareketlerini izler ve trend değişimlerini görselleştirir.

Ne İşe Yarar?

  • Trend Tespiti: Fiyatın yükseliş (bullish) veya düşüş (bearish) trendinde olup olmadığını belirler.

  • Alım/Satım Sinyalleri: Fiyatın kanal sınırlarını aşması durumunda net alım (buy) ve satım (sell) sinyalleri üretir.

  • Bulut Efekti: Trend yönünü vurgulamak için fiyat grafiği üzerinde renkli bir bulut (cloud) efekti oluşturur.

  • Uyarı Sistemi: Alım veya satım sinyalleri oluştuğunda kullanıcıyı anında bilgilendiren bildirimler sunar.

Ne Gösterir?

  • Alım/Satım Okları: Alım sinyalleri için yeşil oklar, satım sinyalleri için kırmızı oklar grafikte gösterilir.

  • Dinamik Kanal: Fiyat hareketlerine dayalı olarak hesaplanan bir ortalama çizgi ve bu çizginin üst/alt sınırları.

  • Bulut Efekti: Alım sinyallerinde yeşil, satım sinyallerinde kırmızı renkli bir bulut, trend yönünü görselleştirir.

Avantajları

  • Kullanıcı Dostu: Basit ve anlaşılır sinyallerle hem yeni başlayanlar hem de profesyonel trader'lar için uygundur.

  • Özelleştirilebilir: Kanal uzunluğu, sinyal görünürlüğü, bulut efekti ve uyarı ayarları gibi parametreler kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

  • Görsel Netlik: Renkli oklar ve bulut efekti, trend değişimlerini hızlı bir şekilde fark etmeyi sağlar.

  • Uyarı Desteği: Önemli piyasa hareketlerinde anlık bildirimlerle kullanıcıyı haberdar eder.

  • Esneklik: Farklı zaman dilimlerinde ve finansal enstrümanlarda kullanılabilir.

Kullanım Önerileri

  • G Force Trend, trend takip stratejileri için idealdir ve diğer indikatörlerle (örneğin, RSI veya MACD) birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verebilir.

  • Volatil piyasalarda sinyallerin doğruluğunu artırmak için daha uzun kanal uzunlukları (örneğin, 252 yerine 500) tercih edilebilir.

  • Alım/satım sinyallerini teyit etmek için ek analiz araçlarıyla desteklenmesi önerilir.


Yazarın diğer ürünleri
Cyber Engulf
Sinan Durkan
Göstergeler
Cyber Engulf Göstergesi - MetaTrader 4 için Profesyonel Alım-Satım Sistemi Gösterge Nedir? Cyber Engulf, hareketli ortalamayla filtrelenmiş engulfing formasyonlarını tespit eden gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Trend dönüşüm noktalarını belirleyerek piyasa yapısındaki değişimleri erken tespit etmenizi sağlar. Ne Yapar? Engulfing mum formasyonlarını otomatik olarak tanımlar Hareketli ortalama filtresiyle yanlış sinyalleri eleyer Alım ve satım sinyallerini mavi/yukarı ve kırmızı/aşağı ok
FREE
Super Ichi
Sinan Durkan
Göstergeler
Super Ichi İndikatörü Nedir? Super Ichi, Ichimoku Kinko Hyo ve SuperTrend indikatörlerinin gelişmiş bir kombinasyonudur. Bu güçlü teknik analiz aracı, piyasa trendlerini belirlemek ve alım-satım sinyalleri üretmek için tasarlanmıştır. Ne Yapar? Çift Seviyeli Trend Analizi : Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgilerinin özelleştirilmiş versiyonlarını kullanır Otomatik Sinyal Üretimi : Kesim noktalarında görsel işaretler (oklar) gösterir Anlık Alarm Sistemi : Yeni sinyaller oluştuğunda sesli ve görsel uyar
FREE
Squeeze Momentum Opera
Sinan Durkan
Göstergeler
Squeeze Momentum Nedir? Squeeze Momentum, John Carter'ın "Mastering the Trade" kitabında popüler hale getirilen ve piyasalarda oluşan sıkışma (squeeze) dönemlerini tespit eden yenilikçi bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, Bollinger Bantları ve Keltner Kanalı'nın kombinasyonunu kullanarak piyasa volatilitesindeki değişimleri analiz eder. Ne Yapar? Sıkışma Tespiti : Bollinger Bantları'nın Keltner Kanalı'nın içine girdiği dönemleri tespit eder Momentum Ölçümü : Doğrusal regresyon hesaplam
FREE
ADX Di
Sinan Durkan
Göstergeler
ADX_DI Göstergesi Nedir? ADX_DI, MetaTrader platformu için geliştirilmiş gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Average Directional Index (Ortalama Yönsel Endeks) ve Directional Indicator (Yön Göstergesi) bileşenlerini bir araya getirerek piyasa trendlerinin gücünü ve yönünü analiz etmenizi sağlar. Ne Yapar? Trend Gücünü Ölçer : ADX çizgisi piyasanın trend gücünü gösterir Yön Belirler : DI+ (yeşil) ve DI- (kırmızı) çizgileri trend yönünü belirler Trend Değişimlerini Tespit Eder : DI+ ve DI- k
FREE
Market Kill Sessions
Sinan Durkan
Göstergeler
Market Sessions İndikatörü Nedir? Market Sessions, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, farklı finansal piyasaların (Asya, Avrupa, ABD ve diğer önemli oturumlar) işlem saatlerini grafikte görselleştirir. Her bir piyasa oturumunu renkli dikdörtgenlerle işaretleyerek, yatırımcıların hangi piyasaların aktif olduğunu ve bu oturumların fiyat hareketleri üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur. Ne İşe Yarar? Piyasa Oturumlarını Görselleştirme
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Göstergeler
** Squeeze Box  Göstergesi**   Squeeze Box , MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş güçlü bir teknik analiz göstergesidir ve günlük alım satım (day trading) stratejilerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa hareketlerini analiz ederek boğa (bullish) ve ayı (bearish) kırılma sinyallerini tespit eder, böylece yatırımcıların trendleri erken yakalamasına olanak tanır. Özelleştirilebilir özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırım
FREE
Macro Kill Boxer
Sinan Durkan
Göstergeler
Macro Kill Boxer Nedir? Macro Kill Boxer, MetaTrader platformu için geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür. Bu indikatör, belirli zaman dilimlerinde (örneğin, Asya, Londra Açılış/Kapanış, New York AM/PM gibi) piyasa hareketlerini görselleştirmek için grafikte renkli kutular çizer. Her bir kutu, tanımlı zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini temsil eder ve bu aralıklar genellikle makroekonomik olaylar veya yüksek volatilite dönemleriyle ilişkilendirilir. Ne İşe Yarar?
FREE
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
Overview IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. SmartDayBreakEA is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, specifically tailored for forex trading. This EA implements a daily breakout strategy, leveraging the previous day's high and low prices to place pending buy stop and sell stop orders. It aims to capture significant market movements at the start of a new trading day w
SmartDayMultiStrat EA MT4
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
SmartDayMultiStratEA - Expert Advisor for MetaTrader 4 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Overview SmartDayMultiStratEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4, offering a robust daily trading system with six independent strategies. Developed by I TRADE FC, this EA combines advanced money management, flexible strategy configurations, and a detailed performance dashboard to empower
Ultimate Ichimoku EA
Sinan Durkan
Uzman Danışmanlar
Ultimate Ichimoku EA - Product Description IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Overview The Synx_Ultimate Ichimoku EA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 (MT4), leveraging the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with RSI and MFI filters to deliver robust and flexible trading strategies. Built for traders seeking automated, high-precision trading, this EA offers a
Tma NRP
Sinan Durkan
Göstergeler
TMA NRP 12 İndikatörü Nedir? TMA NRP 12, gelişmiş teknik analiz için tasarlanmış çok yönlü bir trading indikatörüdür. TMA (Triangular Moving Average - Üçgen Hareketli Ortalama) bantları temel alınarak geliştirilmiş olup, 100 MA, 5 EMA ve 26 EMA gibi ek göstergelerle desteklenmiştir. Ne Yapar? TMA Bantları : Fiyat hareketlerini 1.618 ve 2.618 standart sapma seviyelerinde bantlar halinde gösterir Çoklu Sinyal Sistemi : 5 farklı sinyal grubuyla alım-satım fırsatlarını tespit eder Trend Analizi : 10
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt