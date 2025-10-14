** Squeeze Box Göstergesi**

Squeeze Box , MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş güçlü bir teknik analiz göstergesidir ve günlük alım satım (day trading) stratejilerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa hareketlerini analiz ederek boğa (bullish) ve ayı (bearish) kırılma sinyallerini tespit eder, böylece yatırımcıların trendleri erken yakalamasına olanak tanır. Özelleştirilebilir özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.





### Özellikler ve Fonksiyonlar

- **Boğa ve Ayı Sinyalleri**: Piyasa kırılmalarını tespit ederek alım (bullish) ve satım (bearish) sinyalleri üretir. Sinyaller, grafikte özelleştirilebilir oklarla (boyut ve renk) görselleştirilir.

- **Özelleştirilebilir Görseller**: Ok boyutları, renkleri, yazı tipi, yazı boyutu ve yazı rengi kullanıcı tarafından ayarlanabilir, böylece grafik görünümü kişiselleştirilebilir.

- **Kutu Çizimi**: Boğa ve ayı hareketlerini vurgulamak için grafik üzerinde renkli (LightSkyBlue ve Tomato) kutular çizer.

- **Sinyal Analizi**: Sinyal performansını analiz eder ve kazanan/kaybeden işlemlerin yüzdesini, ortalama sinyal pip değerini ve spread bilgisini gösterir.

- **Uyarı Sistemleri**: Boğa veya ayı sinyalleri için ekran uyarıları, sesli uyarılar, e-posta bildirimleri ve anlık bildirimler (PUSH notifications) destekler.

- **Esnek Ayarlar**: Minimum ve maksimum aralık (MinRange, MaxRange), yüksek/düşük filtresi (HighLowFilter) ve analiz geçmişi (MaxHistoryBars) gibi parametreler özelleştirilebilir.

- **Pip Tabanlı Hesaplamalar**: Gösterge, hesaplamalarda ve görüntülemede noktalar yerine pip kullanır, böylece daha doğru ve anlaşılır sonuçlar sunar.





### Kullanım

Squeeze Box , özellikle H1 (1 saatlik) zaman diliminde etkili bir şekilde çalışır. Gösterge, piyasa trendlerini ve kırılma noktalarını belirlemek için ATR (Average True Range) ve fiyat hareketlerini kullanır. Kullanıcılar, sinyal hassasiyetini ayarlamak için MinRange ve MaxRange parametrelerini düzenleyebilir. Ayrıca, sinyal analizi özelliği sayesinde geçmiş performans değerlendirilebilir ve stratejiler optimize edilebilir.





### Kurulum

1. Gösterge dosyasını MetaTrader 4’ün “Indicators” klasörüne kopyalayın.

2. MetaTrader 4’ü yeniden başlatın.

3. Göstergeyi bir grafiğe ekleyin ve ayarları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.





### Neden Squeeze Box ?

Squeeze Box , piyasadaki volatiliteyi yakalamak ve doğru zamanda işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu arayüzü, özelleştirilebilir ayarları ve çoklu uyarı sistemleri ile günlük alım satım işlemlerinde güvenilir bir yardımcıdır.





