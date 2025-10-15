Tma NRP
- Göstergeler
- Sinan Durkan
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 15 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 5
TMA NRP 12 İndikatörü Nedir?
TMA NRP 12, gelişmiş teknik analiz için tasarlanmış çok yönlü bir trading indikatörüdür. TMA (Triangular Moving Average - Üçgen Hareketli Ortalama) bantları temel alınarak geliştirilmiş olup, 100 MA, 5 EMA ve 26 EMA gibi ek göstergelerle desteklenmiştir.
Ne Yapar?
-
TMA Bantları: Fiyat hareketlerini 1.618 ve 2.618 standart sapma seviyelerinde bantlar halinde gösterir
-
Çoklu Sinyal Sistemi: 5 farklı sinyal grubuyla alım-satım fırsatlarını tespit eder
-
Trend Analizi: 100 MA ile trend yönünü belirler
-
Onay Mekanizması: Mum kapanışında sinyal onayı ile yanlış sinyalleri minimize eder
Özellik ve Fonksiyonları
-
5 Sinyal Kategorisi:
-
TP3 Sinyalleri: TMA bantları ile 26 EMA kesişimleri
-
TP2 Sinyalleri: 5 EMA TMA kesişimi + mum 26 EMA seviyeleri
-
4Lot Sinyalleri: TMA bantları ile 100 MA kesişimleri
-
TP4 Sinyalleri: 100 MA ile TMA bant kesişimleri
-
TP1 Sinyalleri: 5 EMA TMA kesişimi + mum 5 EMA seviyeleri
-
-
Uyarı Sistemleri:
-
Pop-up uyarıları
-
E-posta bildirimleri
-
Push bildirimleri
-
Grup bazlı uyarı ayarları
-
-
Özelleştirme Seçenekleri:
-
Zaman dilimi ayarları
-
TMA periyot ve sapma değerleri
-
MA yöntem seçimi (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
-
Görsel özelleştirmeler
-
Avantajları
-
Yeniden Çizilme Yok: Sinyaller mum kapanışında onaylanır
-
Çoklu Zaman Dilimi Desteği: Tüm zaman dilimlerinde çalışır
-
Kapsamlı Sinyal Sistemi: Farklı risk profilleri için 5 sinyal seviyesi
-
Kullanıcı Dostu Arayüz: Açma/kapama butonu ve sinyal etiketleri
-
Esnek Yapı: Tüm parametreler kullanıcı tarafından ayarlanabilir