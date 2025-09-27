Safe Trader Bot

Safe Trader Advanced – Spike yakalayan EA, benzersiz risk yönetimiyle güvenli ve istikrarlı işlem

Safe Trader, spike algılama algoritmasını sermaye yönetim sistemiyle birleştirerek dalgalı piyasalarda hem hassasiyet hem de koruma sağlar.

Piyasa spike’larını yüksek doğruluk ve tutarlılıkla yakalamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kararsız sinyallere veya aşırı optimize edilmiş ayarlara dayanan tipik robotlardan farklı olarak, Safe Trader her işlemi önceden tanımlı ve kontrol edilen risk parametreleri dahilinde gerçekleştirir.

Kırılmaz risk yönetimi: otomatik sermaye koruması, yanlış ayar yapılsa bile güvenli limitlerin aşılmasını engeller.

Minimum ayar gereksinimi: tek ayarlanabilir parametre, işlem başına risk yüzdesidir. Diğer tüm değerler güvenli ve optimal aralıkta tutulur.

Önerilen risk ayarları (%):

  • Düşük risk: 0.3

  • Standart risk: 0.6

  • Yüksek risk: 0.9

Entegre güvenlik mekanizması: kullanıcı önerilen seviyenin üzerinde risk belirlerse EA otomatik olarak pozisyona girmez.

API/Server bağımsızlığı: tamamen otonom, hızlı, güvenilir, harici bağlantı gerekmez.

Geniş forward testleri: 2025 yılında 8 ay boyunca yapılan canlı ve forward testlerde istikrarlı kârlılık kanıtlandı.

Kullanıcı dostu deneyim: hem yeni başlayanlar hem de profesyonel trader’lar için uygundur.

Nasıl çalışır: Safe Trader, ani piyasa spike’larını ve momentum artışlarını tarar, yalnızca katı koşullar sağlandığında işleme girer. Her pozisyon hesap büyüklüğüne ve risk yüzdesine göre otomatik ayarlanır. Dahili güvenlik önlemleri aşırı riskten korur.

Önerilen ayarlar:

  • Enstrüman: Altın (XAUUSD)

  • Zaman dilimi: M5

  • Hesap türü: ECN / Düşük spread

  • İşlem başına risk: Kullanıcı tanımlı (öneriler yukarıda)


