Safe Trader Bot
- Experts
- Pedram Feizmirza
- Versione: 2.5
- Attivazioni: 5
Safe Trader Advanced – EA per catturare spike di mercato con gestione del rischio unica per trading sicuro e costante
Safe Trader unisce un algoritmo di rilevamento degli spike a un sistema di gestione del capitale, garantendo precisione e protezione nei mercati volatili.
Progettato per catturare e tradare spike di mercato con accuratezza e coerenza. A differenza dei robot comuni basati su segnali instabili o impostazioni sovra-ottimizzate, Safe Trader utilizza un nucleo di gestione del rischio unico che assicura che ogni operazione avvenga entro parametri di rischio predefiniti e controllati.
Gestione del rischio infrangibile: sistema di protezione che controlla automaticamente l’esposizione e previene il superamento dei limiti sicuri, anche in caso di errori di configurazione.
Input minimo richiesto: l’unico parametro regolabile è la percentuale di rischio per operazione. Tutti gli altri valori restano ottimali e sicuri.
Impostazioni di rischio raccomandate (%):
Basso rischio: 0.3
Rischio standard: 0.6
Alto rischio: 0.9
Meccanismo di sicurezza integrato: se l’utente imposta un rischio superiore al valore raccomandato, l’EA evita automaticamente l’ingresso.
Indipendente da API/server esterni: completamente autonomo, veloce, stabile e affidabile.
Test approfonditi: più di 8 mesi consecutivi di test live e forward nel 2025 con risultati consistenti.
Esperienza user-friendly: adatto a principianti e trader esperti.
Come funziona: Safe Trader analizza il mercato per spike e surge di momentum, aprendo posizioni solo se le condizioni rigorose sono soddisfatte. Ogni trade è calibrato automaticamente in base al conto e al rischio definito.
Configurazione raccomandata:
Strumento: Oro (XAUUSD)
Timeframe: M5
Tipo di conto: ECN / Low Spread
Rischio: Definito dall’utente (vedi raccomandazioni)