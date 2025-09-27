Safe Trader Bot

Safe Trader Advanced – EA per catturare spike di mercato con gestione del rischio unica per trading sicuro e costante

Safe Trader unisce un algoritmo di rilevamento degli spike a un sistema di gestione del capitale, garantendo precisione e protezione nei mercati volatili.

Progettato per catturare e tradare spike di mercato con accuratezza e coerenza. A differenza dei robot comuni basati su segnali instabili o impostazioni sovra-ottimizzate, Safe Trader utilizza un nucleo di gestione del rischio unico che assicura che ogni operazione avvenga entro parametri di rischio predefiniti e controllati.

Gestione del rischio infrangibile: sistema di protezione che controlla automaticamente l’esposizione e previene il superamento dei limiti sicuri, anche in caso di errori di configurazione.

Input minimo richiesto: l’unico parametro regolabile è la percentuale di rischio per operazione. Tutti gli altri valori restano ottimali e sicuri.

Impostazioni di rischio raccomandate (%):

Basso rischio: 0.3

Rischio standard: 0.6

Alto rischio: 0.9

Meccanismo di sicurezza integrato: se l’utente imposta un rischio superiore al valore raccomandato, l’EA evita automaticamente l’ingresso.

Indipendente da API/server esterni: completamente autonomo, veloce, stabile e affidabile.

Test approfonditi: più di 8 mesi consecutivi di test live e forward nel 2025 con risultati consistenti.

Esperienza user-friendly: adatto a principianti e trader esperti.

Come funziona: Safe Trader analizza il mercato per spike e surge di momentum, aprendo posizioni solo se le condizioni rigorose sono soddisfatte. Ogni trade è calibrato automaticamente in base al conto e al rischio definito.

Configurazione raccomandata: