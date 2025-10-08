GuardianTrader Bot

Guardian Trader, trend piyasalarındaki en erken düzeltme fırsatlarını tespit etmek için tasarlanmış, gelişmiş bir trend takip Uzman Danışmanıdır.

Profesyonel seviye bir para yönetim sistemi etrafında inşa edilmiş olup, sürdürülebilir büyüme, tutarlı sonuçlar ve işlem sermayenizin sağlam korumasını sunar.

Hassas Trend Girişleri

Guardian Trader, piyasa trendlerini tanımlar ve işlemleri yalnızca en uygun geri çekilme noktalarında gerçekleştirir; doğruluğu en üst düzeye çıkarır ve gereksiz maruz kalma süresini en aza indirir.

Kolay Kurulum

Yalnızca bir ana parametreyi ayarlamanız gerekir: İşlem Başına Risk Yüzdesi.

Diğer tüm ayarlar, kararlı, profesyonel ve güvenli performans için kilitlenmiş ve optimize edilmiştir.

Otomatik Risk Kontrolü

Önerilen eşiğin üzerinde bir risk mi girdiniz? Guardian Trader, yeni işlemleri otomatik olarak engelleyerek hesabınızı aşırı kaldıraç ve tehlikeli çekülülerden korur.

Tamamen Bağımsız ve Güvenilir

API, sunucu veya üçüncü taraf hizmetler gerekmez. Guardian Trader, gerçek piyasa koşullarında hız, istikrar ve güvenilirlikle bağımsız olarak çalışır.

Kanıtlanmış İleri Test Performansı

2025'te 8 aydan fazla ardışık süre boyunca ileri test edilen Guardian Trader, düşük çekülüler ve istikrarlı equity eğrileri korurken tutarlı bir şekilde pozitif sonuçlar üretti.

⸻

Nasıl Çalışır

Guardian Trader, trend yönünü onaylamak için piyasayı sürekli tarar ve ilk düzeltici hareketi sabırla bekler.

Koşullar uyum sağladığında, hassas, riske göre ayarlanmış pozisyon büyüklükleri ile işlemleri yürütür.

Her pozisyon, güvenlik ve istikrarı her zaman sağlamak için gelişmiş dahili kontrollerle otomatik olarak hesap equity'si ile uyumlu hale getirilir.

⸻

Recommended Settings

Risk Per Trade (%):

• Low Risk: 1

• Standard Risk: 3

• High Risk: 5

Price Level Check: TRUE (Enabled)

Trade in Specific Time: TRUE (Enabled)

Check PGap : TRUE (Enabled)

⸻

Guardian Trader, hassas trend girişlerini tavizsiz para yönetimi ile birleştirerek, yatırımcılara uzun vadeli karlılığa giden profesyonel, güvenli ve tutarlı bir yol sunar.