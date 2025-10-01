Battlefield Trader

Battlefield Trader: taktik hassasiyetle piyasayı hâkimiyet altına alın

Battlefield Trader, sizi Forex savaş alanının ön saflarına taşır ve küçük kazançları yakalayan hızlı, stratejik saldırılar sunarak savaş alanı ivmesi oluşturur. Yoğunluk ve kontrol arayan traderlar için geliştirilen bu EA, her fiyat hareketini taktiksel bir fırsata dönüştürür.

Battlefield Trader’ın kazanma sebepleri

  • Anında emir yürütme

  • Uyarlanabilir risk kalkanı

  • Çok katmanlı keşif, özelleştirilebilir sinyaller ve filtreler

  • Plug-and-Play kurulum

  • Savaşta test edilmiş güvenilirlik

Portföyünüzü güçlendirin

  • Her seansta onlarca mikro kâr elde edin

  • Tamamen kurallara dayalı otomasyonla duygusal tereddütleri ortadan kaldırın

  • Gerçek zamanlı kararlarla piyasa değişikliklerinin önünde kalın

Ticaret savaş alanının kontrolünü ele alın — Battlefield Trader’ı bugün dağıtın ve her piyasa çatışmasını stratejik bir zafere dönüştürün.


Önerilen ürünler
BG Night Line
Boris Gulikov
Uzman Danışmanlar
BG Night Line is an advisor for trading in the Asian trading session. The trading strategy is based on the classic approach of returning the price to its average value. The standard trading indicators built into the terminal are used in the work. Due to the relatively large stop losses and the use of several averaging orders, it is not critical for the ADVISER to expand spreads with low liquidity, and there are no high requirements for fast execution of orders. The EA is designed for trading on
Remora fish
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have thei
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
AR Canada is a fully automated trading robot optimized for USDCAD H1. This free version trades only a fixed lot with minimum volumes. No hedging, no martingale, no grid, no arbitrage, etc. The EA applies the trading algorithm based on crossing the moving averages. Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1:4. Positions are closed by the EA when Take Profit or Stop Loss level is reached. Parameters MagicNumber = 3 - unique EA magic number.
FREE
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Uzman Danışmanlar
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
Bird Onix Ex
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Professional expert   Bird Onix   analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the specified prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by comparing it with its own indication system based on actual data. The moment when the trend loses strength and reverses is recorded, and then the previous series is closed and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algo
Fast and quick
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Uzman Danışmanlar
** READ THIS VERY CAREFULLY **   This EA is a fully automatic expert built for the      EURUSD, GBPUSD  currency pair ONLY. This EA  does   not use  Martingale and Grid.  This EA  has been tested for more than      10 years  in Strategy Tester . This EA  trades in H1 frame ONLY   Before you buy Matrix EA, take note of the risks involved: Past performance does not guarantee future returns (EA can also lose money). The tests shown (e.g. in the screenshots) are highly optimized to find the
Twenty Days MT4
ROMAN KIVERIN
Göstergeler
The indicator is the main part of Michael Huddleston's ICT (Inner Circle Trader) trading strategy. His legendary trading strategy is based on the concept of "Smart Money". To analyze the medium -term trend , the  ICT offers an analysis based on  twenty -day levels . The indicator builds levels , while showing the turning points with arrows . An important feature of the indicator is the automatic display of levels for different periods . You do not have to change the indicator settings when chang
Dead Pool
Andrei Zubalevich
Uzman Danışmanlar
Dead Pool robot. Preamble Remember, past results do not guarantee future results. In short, this is the counter-trend MARTINGAIL. For those who do not know what martingale is, read the articles about this strategy. The result of any system depends on how you set it up, and what you prioritize, quick and large profits or long-term but stable profits. When the robot was created, of course, the goal was to create a super profitable system for all time, but in practice this is difficult to achieve.
Disas Run2
Mohammad Bagher Mayali
Uzman Danışmanlar
This expert  has capital and risk management tools. Many indicators are used in this expert for low-risk automatic trading. Refer to the guide for details. Help: Lot=Volume TP=Take Profit SL=Stop Loss Order = number of orders  Currency EURUSD & Period H1  It is strongly recommended to use the following defaults according to the inventory. - example: balance 1000 Standard or Micro Lot:Volume = 1 TP:Take Profit = 50 SL:stop loss = 1000 Order:number of orders = 1  balance 100 Standard or Micro  Lo
Aggressive Lifting MT4
Aleksandr Khmelevskii
Uzman Danışmanlar
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD .set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
Ea Fibonacci
Santi Quagliana
Uzman Danışmanlar
Lot_Type : Dynamic or Fixed Lot IF fix Lot: 0.01 IF Dynamic RISK: 0.1% Slippage: 30 Bar: 3 ----> number of bars on which fibonacci works TP_FIBO : Target 23 or 38 or 50 or 61 or 100 or 161 or 261 or 423 Stop Lose MaxTrades: Number of Open Trades Fibonacci Ea, is an expert advisor with which at the number of bars chosen by the user, he finds the minimum price (Fibo 0) and the maximum price (Fibo 100); On these two levels, it calculates the remaining Fibo prices (23,38,50,61,161,261,423). If Ask
Divergence Custome Hedge Mt4
Shamary A Guy
5 (4)
Uzman Danışmanlar
This EA performs with a Hedging strategy by which Buy and Sell signals are from the MACD indicator.... The lot sizes in the input are Custome for you to adjust as you pleased, so you are able to improve your hedging style. Can be used on any pairs. Inputs. Close Money- this option is basically the take profit in ($), for example if you set the close money at $20 the EA  will automatically close all trades when your overall profit is $20. Nearby Hedge Pips- this basically determine the distance o
FREE
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
One Minute CHF Scalper
Mouhannad Mhd Bassam Shbib
Uzman Danışmanlar
For unbelievable results check my signals at: https://www.mql5.com/en/signals/1963007?source=Site+Signals+My#!tab=account For 3 Days only This EA is for free to down load so please give your comments and ratings. Forex Robot MT4 - D103 Scalper EA designed for scalping CHF pairs on the 5 Minute Time frame. I would like to invite you to test our system on 5 Min Time Frame for the following pairs: NZDCHF - AUDCHF - CADCHF - USDCHF. System also works great on: CADJPY - NZDJPY. All settings are ready
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
North Star EA
Zhongqu Wu
Uzman Danışmanlar
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Smart Elf
Alexey Kapkov
Uzman Danışmanlar
Smart Elf The automatic multi-currency trading adviser is able to adjust to any currency pair and time interval. It can be used both for quick balance raising and for safe and quiet trading. The Expert Advisor is based on a universal indicator that filters out market noise, works both in trending and non-trending market conditions. This indicator is perfect for scalp trades with a fixed or a percentage of profit. The Expert Advisor does not chase the price, and opens positions only when the pr
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Fimathe MT4 Stratejinizi Otomatikleştirin - Verimlilik ve Hassasiyetle İşlem Yapın Açıklama: Fimathe Stratejisi, karlılığıyla geniş bir tanınma kazanmış olmasının yanı sıra uzun saatler süren piyasa izleme gerekliliğiyle de bilinir. Bu sorunu ele almak için Fimathe MT4'ü tanıtarak stratejinizin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan bir robot sunuyoruz. Nasıl Çalışır: Fimathe MT4, "yarı otomatik" modda çalışır. Siz analizinizi yaparsınız ve robot, buna dayalı olarak işlemleri gerçekleştirir.
TrendCore Adaptives FX
Sabina Fik
Uzman Danışmanlar
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to autom
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Uzman Danışmanlar
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Elementary E
Vladimir Gorbachev
Uzman Danışmanlar
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
Autopilot for MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Because worrying about optimization settings or particularities of the order to operate, let the system pilot for you. This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. You just sit in the passenger seat and watch the scenery while the robot takes you to your destination. Autopilot is a multiple trade and multiple lot system, adjusting these parameters within the algorithm to get you t
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Uzman Danışmanlar
Easy Growth is a fully automatic ЕА for MT4 with fast algorithm, designed for intraday trading, FIFO compliant. Market orders are opened according to the daily trend, filtering signals with advanced filters, to achieve high percentage of profit trades. All orders are placed with SL and TP.  It is possible to open additional positions (optional), only when the conditions are met. Тhe number of additional positions and their lot size is user defined. The user may also allow hedging (optional for N
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Kapitalsecure
Erick Gabriel Palma Montufar
Uzman Danışmanlar
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Ca
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Blitz   – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.   EA Gold Blitz   farklı
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Yazarın diğer ürünleri
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
              Her zaman dilimi için uygundur               Herhangi bir döviz çifti için uygundur               Yapılandırma gerekli değildir               Bir gösterge olarak veya tam otomatik bir EA olarak kullanılabilir               Bu EA bir MACD göstergesidir ve tamamen özelleştirilebilir.               Bu EA, histogram çizgisinin kullanılmasına dayanmaktadır.     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR MACD Göstergesi. Tamamen özelleştirilebilir. 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler
BB Swing
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Andrews'un Pitchfork'unu kullanıyor.  Momentum yatırımcılarına uzun veya orta vadede sinyaller sağlayabilir, burada daha uzun süreli piyasa dalgalanmalarını tahmin etmede en yararlı olur. Bu EA, piyasadaki geri çekilme için Düzenli ayrışmayı bulur ve ayrıca devam eden eğilimi göstermek için gizli Sapmayı bulur. Bu EA dinamik satış kaybına sahiptir ve entegre kar kontrolü alır. Herhangi bir sipariş sorununu önlemek için lütfen her çiftte farklı bir sihirli numara kullanın. EA, yapılandırıl
Idudator
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Bu EA, temel olarak iki hareketli ortalama crossover kullanır. Yapılandırılabilir lot değerlerine dayanarak, EA eğilime göre sipariş verir. Strateji, trend yönü değişikliklerini kullanmaya ve seçtiğiniz sipariş boyutunu optimize etmeye dayanmaktadır. Bir trend yönü değişikliği olduğunda, EA, mevcut trend emirlerinden elde edilen pozitif karları negatif zarar emirleriyle dengeleyecek ve tüm emirleri pip cinsinden yapılandırılabilir karla kapatacaktır. EA, sipariş sayısını, lot boyutlarını, sipari
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Andrews'un Pitchfork'unu kullanıyor.  Momentum yatırımcılarına uzun veya orta vadede sinyaller sağlayabilir, burada daha uzun süreli piyasa dalgalanmalarını tahmin etmede en yararlı olur. Bu EA, piyasadaki geri çekilme için Düzenli ayrışmayı bulur ve ayrıca devam eden eğilimi göstermek için gizli Sapmayı bulur. Bu EA dinamik satış kaybına sahiptir ve entegre kar kontrolü alır. Herhangi bir sipariş sorununu önlemek için lütfen her çiftte farklı bir sihirli numara kullanın. EA, yapılandırıl
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Bu EA,   işlemlere ne zaman girip çıkılacağını tam olarak hesaplamak için   Hareketli Ortalamalar, MACD, BollingerBands ve Momentum kullanır. Bu EA, piyasadaki geri çekilme için Düzenli ayrışmayı bulur ve ayrıca devam eden eğilimi göstermek için gizli Sapmayı bulur. Bu EA dinamik satış kaybına sahiptir ve entegre kar kontrolü alır. EA, yapılandırılabilir lot değerlerine dayanarak siparişleri eğilime ve sembolün Ortalama Gerçek Aralık verilerine göre verir. Strateji, trend yönü değişikliklerini k
The Dreamer
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Bu EA, ne zaman işlem yapılacağını belirlemek için MACD filtreli BollingerBands kullanır. Bu EA dinamik satış kaybına sahiptir ve entegre kar kontrolü alır. EA, yapılandırılabilir lot değerlerine dayanarak siparişleri eğilime ve sembolün Ortalama Gerçek Aralık verilerine göre verir. Strateji, trend yönü değişikliklerini kullanmaya ve seçtiğiniz sipariş boyutunu optimize etmeye dayanır. Ne zaman bir trend yönü değişikliği meydana gelse, EA, mevcut trend emirlerinden elde edilen pozitif karları ne
Tangelo
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir Bu EA 13 Hareketli Ortalama Aralığı kullanır   KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı ba
Lions Mane
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir Bu EA bir MACD göstergesidir ve tamamen özelleştirilebilir. Bu EA, histogram çizgisinin kullanılmasına dayanmaktadır.   KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR MACD Göstergesi. Tamamen özelleştirilebilir. 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spre
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR ADX göstergesi. 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamaklarını tanımlama 1.7 Ta
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamaklarını tanımlama 1.7 Tam otomatik bir E
MACDaddy
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamaklarını tanımlama 1.7 Tam otomatik bir E
Shadow Work
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamaklarını tanımlama 1.7 Tam otomatik bir E
Robot0
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Short Circut
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Her zaman dilimi için uygundur Herhangi bir döviz çifti için uygundur Yapılandırma gerekli değil Gösterge olarak veya tam otomatik EA olarak kullanılabilir     KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR 1. Ana parametreler 1.1 Uzun / Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki Benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa için 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamaklarını tanımlama 1.7 Tam otomatik bir E
Three wise men
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
ÖZELLEŞTIRILEBILIR AYARLAR MACD Göstergesi - Tamamen özelleştirilebilir Üç Hareketli Ortalama - Tamamen Özelleştirilebilir Momentum - Tamamen Özelleştirilebilir 1. Ana parametreler 1.1 Uzun/Kısa siparişler için iki sipariş yorumu 1.2 İki benzersiz sihirli sayı. Uzun/Kısa İçin 1.3 İzin verilen maksimum spread 1.4 İzin verilen maksimum kayma 1.5 Bu EA içinde kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir 1.6 Aracı basamakları doğrulama/tanımlama 1.7 İşlemleri nereye götüreceğinizi göstermek
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Soultrading
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
ￖzel Uzman Dan??manlar?m?zla al?m sat?m potansiyelinizi ortaya ￧?kar?n!  Al?m sat?m deneyiminizde devrim yaratmak i￧in tasarlanm?? son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Dan??man? ile tan???n. Bir forex ticaret firmas? olan Live Oak'taki uzmanlar taraf?ndan geli?tirilen bu g￧l Uzman Dan??man, ticaret oyununuzu art?rman?za ve k￢r?n?z? en st dzeye ￧?karman?za olanak tan?yan ￶zelliklerle doludur. ??te bu yzden bunu ticaret cephaneli?inizin ayr?lmaz bir par￧as? olarak g￶rmelisiniz: Bu EA, e-posta d
Shovel Head
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanımızla Ticaret Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın! EA'mız, bir işlemin ne zaman açılıp kapatılacağını belirlemek için üç farklı zaman diliminde üç Hareketli Ortalama kullanır. Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji Uzman Danışmanımızla tanışın. Tamamen özelleştirilebilir! Live Oak Forex Trading Company'deki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü EA, ticaret oyununuzu yükseltmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak için özelliklerle doludur. İşte
IntelliBot
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Indian
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Uzman Danışmanlar
Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!   Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz: Bu EA, e-posta da
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt