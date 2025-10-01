Battlefield Trader

Battlefield Trader: domina il mercato con precisione tattica

Battlefield Trader ti proietta in prima linea nella zona di guerra Forex, offrendo colpi rapidi e strategici che catturano piccoli guadagni e costruiscono slancio sul campo di battaglia. Progettato per trader che cercano intensità e controllo, questo EA trasforma ogni movimento di prezzo in un’opportunità tattica.

Perché Battlefield Trader vince

  • Esecuzione istantanea degli ordini

  • Scudo di rischio adattivo

  • Ricognizione multilivello con segnali e filtri personalizzabili

  • Installazione Plug-and-Play

  • Affidabilità testata in battaglia

Potenzia il tuo portafoglio

  • Blocca decine di microprofitti ogni sessione

  • Elimina le esitazioni emotive grazie a un’automazione interamente basata su regole

  • Rimani davanti ai cambiamenti di mercato con decisioni in tempo reale

Prendi il comando del campo di battaglia del trading — distribuisci Battlefield Trader oggi stesso e trasforma ogni scaramuccia di mercato in una vittoria strategica.


Prodotti consigliati
BG Night Line
Boris Gulikov
Experts
BG Night Line is an advisor for trading in the Asian trading session. The trading strategy is based on the classic approach of returning the price to its average value. The standard trading indicators built into the terminal are used in the work. Due to the relatively large stop losses and the use of several averaging orders, it is not critical for the ADVISER to expand spreads with low liquidity, and there are no high requirements for fast execution of orders. The EA is designed for trading on
Remora fish
Marta Gonzalez
Experts
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have thei
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Experts
AR Canada is a fully automated trading robot optimized for USDCAD H1. This free version trades only a fixed lot with minimum volumes. No hedging, no martingale, no grid, no arbitrage, etc. The EA applies the trading algorithm based on crossing the moving averages. Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1:4. Positions are closed by the EA when Take Profit or Stop Loss level is reached. Parameters MagicNumber = 3 - unique EA magic number.
FREE
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Experts
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Experts
Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
Bird Onix Ex
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Bird Onix   analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the specified prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by comparing it with its own indication system based on actual data. The moment when the trend loses strength and reverses is recorded, and then the previous series is closed and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algo
Fast and quick
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Experts
** READ THIS VERY CAREFULLY **   This EA is a fully automatic expert built for the      EURUSD, GBPUSD  currency pair ONLY. This EA  does   not use  Martingale and Grid.  This EA  has been tested for more than      10 years  in Strategy Tester . This EA  trades in H1 frame ONLY   Before you buy Matrix EA, take note of the risks involved: Past performance does not guarantee future returns (EA can also lose money). The tests shown (e.g. in the screenshots) are highly optimized to find the
Twenty Days MT4
ROMAN KIVERIN
Indicatori
The indicator is the main part of Michael Huddleston's ICT (Inner Circle Trader) trading strategy. His legendary trading strategy is based on the concept of "Smart Money". To analyze the medium -term trend , the  ICT offers an analysis based on  twenty -day levels . The indicator builds levels , while showing the turning points with arrows . An important feature of the indicator is the automatic display of levels for different periods . You do not have to change the indicator settings when chang
Dead Pool
Andrei Zubalevich
Experts
Dead Pool robot. Preamble Remember, past results do not guarantee future results. In short, this is the counter-trend MARTINGAIL. For those who do not know what martingale is, read the articles about this strategy. The result of any system depends on how you set it up, and what you prioritize, quick and large profits or long-term but stable profits. When the robot was created, of course, the goal was to create a super profitable system for all time, but in practice this is difficult to achieve.
Disas Run2
Mohammad Bagher Mayali
Experts
This expert  has capital and risk management tools. Many indicators are used in this expert for low-risk automatic trading. Refer to the guide for details. Help: Lot=Volume TP=Take Profit SL=Stop Loss Order = number of orders  Currency EURUSD & Period H1  It is strongly recommended to use the following defaults according to the inventory. - example: balance 1000 Standard or Micro Lot:Volume = 1 TP:Take Profit = 50 SL:stop loss = 1000 Order:number of orders = 1  balance 100 Standard or Micro  Lo
Aggressive Lifting MT4
Aleksandr Khmelevskii
Experts
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD .set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
Ea Fibonacci
Santi Quagliana
Experts
Lot_Type : Dynamic or Fixed Lot IF fix Lot: 0.01 IF Dynamic RISK: 0.1% Slippage: 30 Bar: 3 ----> number of bars on which fibonacci works TP_FIBO : Target 23 or 38 or 50 or 61 or 100 or 161 or 261 or 423 Stop Lose MaxTrades: Number of Open Trades Fibonacci Ea, is an expert advisor with which at the number of bars chosen by the user, he finds the minimum price (Fibo 0) and the maximum price (Fibo 100); On these two levels, it calculates the remaining Fibo prices (23,38,50,61,161,261,423). If Ask
Divergence Custome Hedge Mt4
Shamary A Guy
5 (4)
Experts
This EA performs with a Hedging strategy by which Buy and Sell signals are from the MACD indicator.... The lot sizes in the input are Custome for you to adjust as you pleased, so you are able to improve your hedging style. Can be used on any pairs. Inputs. Close Money- this option is basically the take profit in ($), for example if you set the close money at $20 the EA  will automatically close all trades when your overall profit is $20. Nearby Hedge Pips- this basically determine the distance o
FREE
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
One Minute CHF Scalper
Mouhannad Mhd Bassam Shbib
Experts
For unbelievable results check my signals at: https://www.mql5.com/en/signals/1963007?source=Site+Signals+My#!tab=account For 3 Days only This EA is for free to down load so please give your comments and ratings. Forex Robot MT4 - D103 Scalper EA designed for scalping CHF pairs on the 5 Minute Time frame. I would like to invite you to test our system on 5 Min Time Frame for the following pairs: NZDCHF - AUDCHF - CADCHF - USDCHF. System also works great on: CADJPY - NZDJPY. All settings are ready
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Smart Elf
Alexey Kapkov
Experts
Smart Elf The automatic multi-currency trading adviser is able to adjust to any currency pair and time interval. It can be used both for quick balance raising and for safe and quiet trading. The Expert Advisor is based on a universal indicator that filters out market noise, works both in trending and non-trending market conditions. This indicator is perfect for scalp trades with a fixed or a percentage of profit. The Expert Advisor does not chase the price, and opens positions only when the pr
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Automatizza la tua strategia Fimathe su MT4: commercia con efficienza e precisione Descrizione: La strategia Fimathe è ampiamente riconosciuta per la sua redditività, ma è anche nota per richiedere lunghe ore di monitoraggio di mercato. Per affrontare questo problema, presentiamo Fimathe MT4, un robot che automatizza l'esecuzione della tua strategia. Come funziona: Fimathe MT4 opera in modalità "semiautomatica". Effettui la tua analisi e il robot esegue le operazioni in base ad essa. Vantaggi
TrendCore Adaptives FX
Sabina Fik
Experts
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to autom
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experts
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
Elementary E
Vladimir Gorbachev
Experts
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
Autopilot for MT4
Marta Gonzalez
Experts
Because worrying about optimization settings or particularities of the order to operate, let the system pilot for you. This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. You just sit in the passenger seat and watch the scenery while the robot takes you to your destination. Autopilot is a multiple trade and multiple lot system, adjusting these parameters within the algorithm to get you t
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Experts
Easy Growth is a fully automatic ЕА for MT4 with fast algorithm, designed for intraday trading, FIFO compliant. Market orders are opened according to the daily trend, filtering signals with advanced filters, to achieve high percentage of profit trades. All orders are placed with SL and TP.  It is possible to open additional positions (optional), only when the conditions are met. Тhe number of additional positions and their lot size is user defined. The user may also allow hedging (optional for N
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Kapitalsecure
Erick Gabriel Palma Montufar
Experts
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Ca
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Altri dall’autore
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Adatto a qualsiasi lasso di tempo               Adatto a qualsiasi coppia di valute               Configurazione non richiesta               Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato               Questo EA è un indicatore MACD ed è completamente personalizzabile.               Questo EA si basa sull'utilizzo della linea dell'istogramma.     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD. Completamente personalizzabile. 1. Parametri principali
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza Pitchfork di Andrews.  Può fornire ai trader di momentum segnali a lungo o medio termine, dove è più utile per prevedere oscillazioni di mercato più prolungate. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Si prega di utilizzare un numero magico diverso su ogni coppia per evitare problemi di ordine. Sulla base
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza due medie mobili crossover come base. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza. La strategia si basa sull'utilizzo dei cambiamenti di direzione delle tendenze e sull'ottimizzazione delle dimensioni dell'ordine di tua scelta. Ogni volta che si verifica un cambiamento di direzione di tendenza, l'EA bilancerebbe i profitti positivi degli ordini di tendenza corrente con gli ordini di perdita negativa e chiuderebbe tutti gli ordini con il
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza Pitchfork di Andrews.  Può fornire ai trader di momentum segnali a lungo o medio termine, dove è più utile per prevedere oscillazioni di mercato più prolungate. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Si prega di utilizzare un numero magico diverso su ogni coppia per evitare problemi di ordine. Sulla base
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza medie mobili, MACD, BollingerBands e   Momentum per calcolare con precisione quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza e dati dell'Average True Range del simbolo. La strategia si ba
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza BollingerBands con un filtro MACD per determinare quando effettuare operazioni. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza e dati dell'Average True Range del simbolo. La strategia si basa sull'utilizzo dei cambiamenti di direzione delle tendenze e sull'ottimizzazione delle dimensioni dell'ordine di tua scelta. Ogni volta che si verifica un cambiamento di
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato Questo EA utilizza 13 medie mobilispan   IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono c
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato Questo EA un indicatore MACD, ed è completamente personalizzabile. Questo EA si basa sull'utilizzo della linea dell'istogramma.   IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD. Completamente personalizzabile. 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/cort
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore ADX. 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personali
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD - Completamente personalizzabile Tre medie mobili - completamente personalizzabili Momentum - Completamente personalizzabile 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Verificare/definire le cifre del broker 1.
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor! L'Expert Advisor utilizza tre medie mobili su tre diversi intervalli di tempo per determinare quando aprire e chiudere una posizione. Incontra i nostri consulenti esperti all'avanguardia, progettati per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità per migliorare il tuo gioco di trading e massimizzare i
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione