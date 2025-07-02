Assistant Grid MT4

5
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :)
"Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar.

Bu EA, piyasadaki standart risk yönetimi stratejilerinin bir geliştirmesidir


1. "Ortalama Yardımcısı" EA:
2. "Değiştirme Yardımcısı" EA :
3. "Koruma Yardımcısı" EA :
4. "Assistant Grid" EA :

"Assistant Grid" — Grid Uygulamalı Hassas Manuel İşlem Asistanı

"Assistant Grid", bekleyen Buy Stop veya Sell Stop emirlerini hızlı, düzgün ve yapılandırılmış bir şekilde yürütmek isteyen manuel yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış akıllı bir işlem asistanıdır.

"Assistant Grid", tek bir düğmeye tıklamayla, bekleyen emirleri otomatik olarak fiyata doğru kademeli (grid) bir şekilde yerleştirir ve emirler arasında ayarlanabilir mesafe olur. Çıkış stratejileri, haber tuzakları veya volatilite araştırması için mükemmeldir!

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
Satın Alma Stop ve Satış Stop Düğmeleri
Tek bir tıklamayla bekleyen Buy Stop veya Sell Stop emirlerinin otomatik ve hassas bir şekilde yürütülmesi.

Ayarlanabilen Grid Sayısı
Kaç seviyede bekleyen emir vermek istediğinizi kendiniz belirleyin.

Emirler Arası Mesafe (Grid Aralığı)
Emirler arasındaki mesafe stratejinize göre ayarlanabilir (pip veya puan olarak).

Basit ve Duyarlı Tasarım
Scalper'lar, breakout tüccarları veya momentum tabanlı manuel stratejiler kullananlar için uygundur.

Hızlı ve Verimli Uygulama
Piyasada önemli anlar yaşandığında artık emirleri tek tek manuel olarak yerleştirmeye gerek yok.

Şunlar için uygundur:
Yukarı veya aşağı katmanlı emirler vermek isteyen breakout tüccarları

Haber ticareti stratejileri veya değişken hareketleri tuzaklamak

Tam kontrole sahip yarı otomatik/manuel EA kullanıcıları

Fiyat önemli bir alana dokunduğunda hızlı bir yanıta ihtiyaç duyan scalper'lar

"Assistant Grid" kendi başına piyasa analizi yapmaz veya pozisyon açmaz. Yönle ilgili tüm kararlar (alım/satım) sizin elinizde kalır. Tam kontrol isteyen ancak hızlı ve verimli uygulama yardımıyla isteyen tüccarlar için uygundur.

NOT:
"Assistant Grid" garantili karlar vaat etmez, ancak tasarladığınız stratejileri daha disiplinli ve hızlı bir şekilde uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Video Assistant Grid MT4
İncelemeler 1
Lic. Jesus
136
Lic. Jesus 2025.08.16 22:48 
 

It's a very good tool with some small improvements. If it included an option to open a single position instead of the entire series, it would be useful when the price goes against your grid. It should also be possible to remove the flashing of the name on the chart; it sometimes causes some lag and slows down backtesting. Finally, an autotrade would be useful to be able to perform backtests without having to be in front of the monitor to open a new series when a close occurs. Great work!

Önerilen ürünler
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.46 (54)
Uzman Danışmanlar
Swinger (Pendulum, Cheburashka) adı verilen ünlü bir stratejinin modelini kullanır - bekleyen emirlerin artan lotla alternatif olarak yerleştirilmesi. Strateji iki zıt bekleyen emrin verilmesinde yatmaktadır. Fiyat belirli bir yönde hareket ettiğinde bekleyen bir emir tetiklenirken diğer emrin lot büyüklüğü artar. EA, üç tür bekleyen açılış emri sağlar (TypeofTrade) Yerleştirme sonrası otomatik açılma (Anlık açılış AutoTrade) Manuel açma sonrası açma ve yönetim (Manuel açma ManualTrade) Yüksek/
FREE
Auto Setup SLTP Anywhere
Margiyono
5 (5)
Yardımcı programlar
Automation for setting up Stop Loss, Take Profit and Trailing Positions can be opened with all platforms MetaTrader 4 MetaTrader Android MetaTrader iOS MT4 Web Trader The Expert Advisor will arrange Trailing of trades Market Execution Pending Order (Buy Stop, But Limit, Sell Stop, Sell Limit) Input Parameters (all in pips) Take Profit - take profit value. Stop Loss - stop loss value. Trailing Start - trailing start. Trailing Step - trailing step/stop. Lock Start - lock start (first time trailin
FREE
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.38 (8)
Uzman Danışmanlar
Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
FREE
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Yardımcı programlar
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
MT4 EA 2 ways TradeCopier
Nguyen Van Hung
Yardımcı programlar
This is the ONLY Trade Copy EA that can copy TO and FROM many slave account. Trader can choose EA to work in ONE WAY (server => slaves) or TWO WAY (server <=> slaves) mode. The copy process is done without leaving magic number or any infomation in the comment field of the orders. Very clean. Order can be partialy closed on both server and slave account. EA only work with 28 currency pairs because CFD and metals sometime have different names on some brokers. EA has ability to protect account by s
Sensitive Plant
Kun Jiao
1 (1)
Uzman Danışmanlar
EA 1.5 Strateji Strateji otomatik olarak piyasa yönünü belirler ve en uygun zamanlarda pozisyon açar. Belirtilen aralıktan sonra sinyal devam ederse, trendi takip etmek için çoklu giriş yapar. Önerilen Ayarlar Pozisyon açma aralığı : İşlem sıklığını kontrol eder (önerilen : 30–240 dakika). Maksimum pozisyon sayısı : Varsayılan 10. 1000 $ hesabı için : Lot büyüklüğü 0.01, aralık 60 dakika, maksimum 10 pozisyon. Otomatik Lot Hesabı Etkinleştirildiğinde : Her 10 000 $ başına lot büyüklüğü : 0
FREE
Confirmation Entry
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Valuable Friends ,   This New Free EA works as below : - waiting the M15 diagram to show the reverse or continuing of the trend - confirm  signal on H4 Diagram . - wait till the entry strategy is being extremely true  - put direct entry point (sell or Buy ) and put Pending Orders (P.O) in grid   All these will be Active after manually set in common parameters that u fully controlled . Check the pics to recognize .. for any Question write to me directly .. Best Luck  Best Luck  
FREE
OneKeyClosePanel Customize the local language
Zhi Peng Pei
Yardımcı programlar
一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能. 一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能. 一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能.
FREE
Adx rsi orion mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
EA Liuk Trend Limited
Maulana Dihaan Tadiska
2 (1)
Uzman Danışmanlar
This is the free version of EA LIUK TREND. The different is only this is limited use only, maximum 100 trades. But not limited for back test purpose. Lot will be only 0.01. For more detail in original version, please visit :  https://www.mql5.com/en/market/product/86874 EA LIUK TREND The best way to get profit in trading is to follow the Market trend. Good money management is important too to keep your investment save, by minimizing the Draw Down. With this EA LIUK TREND, you will be able to co
FREE
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
DowJonesBlinder
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Friends .. As I promised you , this is a demo version of my Expert Advisor that works only on Daw Jones (US30) It works on simple strategy , Scalper and trend EA . It use the manual lot size that you put in parameters and use the trailing stop to minimize the lost value  as much as it dose ,, So u need to put the lot size ( usually it 0.1 minimum in most companies ) and put your Trailing stop value  (if you want to cancel the trailing just put 0 in the parameter )  (for DJ try to multiply
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Uzman Danışmanlar
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Uzman Danışmanlar
MAIN FEATURES - Index Master is a 100% automated system. - Not martingale! Not Grid! Not Hedge! No dangerous strategies are used! - Every orders has a StopLoss and a TakeProfit. - This Expert will win and will lose but in the long run will produce a good profit with quite low temporary drawdown. - Recommended broker : low spread; low comission; not market maker:  https://bit.ly/38hfs2D   - No need set files . Just attach to the following charts and let it work. - Designed for US30 - USTEC and
FREE
Telegram Signal Free
Nikita Chernyshov
Yardımcı programlar
This is a demo version of Telegram Signal Utility . In this version, messages are sent only about opening / closing positions. Utility Full version Description A utility that sends text messages from   MetaTrader to Telegram . The information transmitted relates to trading activity on the account: Opening \ closing deals; Placing \ deleting pending orders; Modification of Stop Loss \ Take Profit \ pending order prices; Triggering Stop Loss \ Take Profit; Pending order activation. It does not w
FREE
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Uzman Danışmanlar
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
MaEurUsd EA
Alexander Chertnik
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor destined for trading especially EURUSD 1h pair. Minimum trading account 300. The EA uses 2 moving averages for entering the market. There are no Take Profit of Stop Loss, the orders are closed then the serten group of trades are in profit. Settings for optimization can be modify by the user: trade distance / lot / profit / fast ma period / slow ma period developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için herhangi bir ticaret sembolü için tüm parametrelerin otomatik optimizasyonuna sahip uzman. Ayarlar olmadan EA! Tick   Hamster     - Bu,   yeni başlayanlar ve danışman kurmak istemeyen kullanıcılar için otomatik bir ticaret uzmanıdır! Yeni başlayan dostu uzman danışmanımızla sorunsuz otomatik ticaret deneyimini yaşayın. Karmaşık kurulumlar konusunda endişelenmenize gerek yok; uzmanımız sizin için her şeyi halleder. Başarılı ticaret yolculuğunuza bugün başlayın! MT5 sürümü Tam t
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Green Mower 9
Yaakov Markos
Yardımcı programlar
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Yardımcı programlar
Break Even Trailing EA | Otomatik Break Even ve Trailing Stop Yönetimi Break Even Trailing EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş, manuel işlemlerde kar korumasını otomatikleştiren pratik bir Expert Advisor (EA)'dır. Bu araç, manuel pozisyon açtıktan sonra risk yönetimini ve kar korumasını sizin yerinize otomatik olarak yapar ve işlem sürecinizi hem daha verimli hem de daha az stresli hale getirir. EA, tamamen yapılandırılabilir iki temel kar koruma mantığı sunar. Bunlar, ihtiyacınıza göre tek te
FREE
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Hedge DCA Master
Benny Subarja
Uzman Danışmanlar
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com The Key point: Use my custom free indicator, you can download here  and place it under folder mql4/Indicators Us
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Uzman Danışmanlar
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Yardımcı programlar
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Yazarın diğer ürünleri
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Son Teknoloji "FAST SCALPER" Uzman Danışmanını Tanıtıyoruz: Küresel Piyasaların Gücünü Hassasiyet ve Yeterlilikle Serbest Bırakın Dinamik döviz ticareti alanında, eğrinin önünde kalmak, zeka ve teknolojinin eşsiz bir kombinasyonunu gerektirir. "FAST SCALPER" Uzman Danışmanı, dünya para birimlerinin gücüne dayanan yenilikç
Rebate Hunter
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Hedging Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (18)
Yardımcı programlar
ÜCRETSİZ MT4 GÖSTERGESİ: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ÜCRETSİZ MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Finansal piyasaların dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmek için nihai aracınız olan "Arz ve Talep Asistanı
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2324754 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Gold Buster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2325330 Finansal piyasaların karmaşıklıklarını hassasiyet ve verimlilikle yönlendirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan uzman danışmanımız "Hedging Locking EA" ile tanışın. "Hedging Kilitleme EA", riski yönetmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için pozisyonları aynı anda açıp kapatan stratejik bir yaklaşım olan Hedging Kili
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2324754 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828 Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4) Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler Nedir Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştiri
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 "Akıllı Yatırımcı" ticaret asistanı uzman danışmanıyla tanışın - benzersiz uyarlanabilirliği ve son teknoloji risk yönetimi stratejileri nedeniyle dünya çapındaki profesyonel yatırımcıların güvendiği nihai araç. "Smart Trader"ın kalbinde, sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamak üzere titizlikle tasarlanmış, devrim niteliğindeki risk yönetimi geçi
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon. İşte Sanal Gerçeklik
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Yardımcı programlar
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Akıllı Göstergelerle Hassas Tek Atışlı İşlem Dağınık stratejilerden, aşırı işlem yapmaktan ve gereksiz riskten bıktınız mı? Grandmaster EA ile tanışın — akıllı karar alma ile tek atış, tek öldürme isteyen yatırımcılar için tasarlanmış temiz, hassas ve lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman. Üçlü Gösterge Mantığı Tarafından Desteklenmektedir Grandmaster EA şu g
Liquidity Side
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Kurumsal Likiditeye Dayalı Akıllı Giriş Liquidity Side, piyasadaki gizli likidite alanlarını tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır; kurumların işlem yapma olasılığının en yüksek olduğu yerler. Bu EA, teknik göstergeleri ve gerçek zamanlı haber filtrelerini birleştirerek piyasa gürültüsünden kaçınabilir ve verimli ve kesin girişlere odakla
Volatility Switching
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatilite Değiştirme", dinamik piyasa ortamlarında pozisyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, piyasa değişkenliğini tanıma ve riskleri azaltmak ve karlılığı artırmak için stratejilerini dinamik olarak ayarlama ilkesiyle çalışır. Volatiliteye dikkat ederek Açık Pozisyon yöntemini kullanan ve gelişmiş bir anaht
Fibo SnR
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Son Teknoloji "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile Tanışın - En İyi Ticaret Arkadaşınız! En yeni ve en gelişmiş Uzman Danışman (EA), "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile ticaret deneyiminizde devrim yaratın. Bu çığır açan araç, ticaret çabalarınızda benzersiz doğruluk ve hassasiyet sağlamak için gelişmiş algoritmaların gücünden ve Fibonacci seviyelerinin değişmez ilkelerinden yararla
Wayang
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret Genel Bakış "Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk aray
Filtrele:
Lic. Jesus
136
Lic. Jesus 2025.08.16 22:48 
 

It's a very good tool with some small improvements. If it included an option to open a single position instead of the entire series, it would be useful when the price goes against your grid. It should also be possible to remove the flashing of the name on the chart; it sometimes causes some lag and slows down backtesting. Finally, an autotrade would be useful to be able to perform backtests without having to be in front of the monitor to open a new series when a close occurs. Great work!

İncelemeye yanıt