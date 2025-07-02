Assistant Grid MT4

Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :)

"Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar.





Bu EA, piyasadaki standart risk yönetimi stratejilerinin bir geliştirmesidir









1. "Ortalama Yardımcısı" EA:

2. "Değiştirme Yardımcısı" EA :

3. "Koruma Yardımcısı" EA :

4. "Assistant Grid" EA :





"Assistant Grid" — Grid Uygulamalı Hassas Manuel İşlem Asistanı





"Assistant Grid", bekleyen Buy Stop veya Sell Stop emirlerini hızlı, düzgün ve yapılandırılmış bir şekilde yürütmek isteyen manuel yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış akıllı bir işlem asistanıdır.





"Assistant Grid", tek bir düğmeye tıklamayla, bekleyen emirleri otomatik olarak fiyata doğru kademeli (grid) bir şekilde yerleştirir ve emirler arasında ayarlanabilir mesafe olur. Çıkış stratejileri, haber tuzakları veya volatilite araştırması için mükemmeldir!





ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:

Satın Alma Stop ve Satış Stop Düğmeleri

Tek bir tıklamayla bekleyen Buy Stop veya Sell Stop emirlerinin otomatik ve hassas bir şekilde yürütülmesi.





Ayarlanabilen Grid Sayısı

Kaç seviyede bekleyen emir vermek istediğinizi kendiniz belirleyin.





Emirler Arası Mesafe (Grid Aralığı)

Emirler arasındaki mesafe stratejinize göre ayarlanabilir (pip veya puan olarak).





Basit ve Duyarlı Tasarım

Scalper'lar, breakout tüccarları veya momentum tabanlı manuel stratejiler kullananlar için uygundur.





Hızlı ve Verimli Uygulama

Piyasada önemli anlar yaşandığında artık emirleri tek tek manuel olarak yerleştirmeye gerek yok.





Şunlar için uygundur:

Yukarı veya aşağı katmanlı emirler vermek isteyen breakout tüccarları





Haber ticareti stratejileri veya değişken hareketleri tuzaklamak





Tam kontrole sahip yarı otomatik/manuel EA kullanıcıları





Fiyat önemli bir alana dokunduğunda hızlı bir yanıta ihtiyaç duyan scalper'lar





"Assistant Grid" kendi başına piyasa analizi yapmaz veya pozisyon açmaz. Yönle ilgili tüm kararlar (alım/satım) sizin elinizde kalır. Tam kontrol isteyen ancak hızlı ve verimli uygulama yardımıyla isteyen tüccarlar için uygundur.





NOT:

"Assistant Grid" garantili karlar vaat etmez, ancak tasarladığınız stratejileri daha disiplinli ve hızlı bir şekilde uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.