Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

Tüm profesyonel analiz araçlarını tek bir göstergede birleştiren sistem.

Bu gösterge Murrey Math, Market Profile, Volume Profile ve Forbex modüllerini tek bir güçlü platformda toplar.

  • Murrey Math seviyeleri ve piyasa yapısı
  • Günlük / Haftalık / Aylık profiller
  • Fiyat bazlı hacim (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
  • Asya / Avrupa / ABD seans profilleri
  • Forbex060 ve Forbex073
  • Sembol paneli ve akıllı butonlar

Tahmine değil, veriye dayalı işlem yapın.

Yazarın diğer ürünleri
Alert Zone
Csaba Simon
Yardımcı programlar
Alert Zone: Your MetaTrader Trading Companion Say goodbye to missed trading opportunities with our friendly MetaTrader notification tool! It's the quickest and easiest way to set price levels or Support/Resistance alerts. Enjoy direct notifications and the flexibility to extend or customize your alerts according to your preferences. What is Alert Zone and How Does It Work? Alert Zone is your go-to solution for defining zones (rectangles) on your chart. When the price reaches the designated zone
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt