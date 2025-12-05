Murrey Math Volume and Market Profile
- Göstergeler
- Csaba Simon
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Murrey Math Volume & Market Profile
Tüm profesyonel analiz araçlarını tek bir göstergede birleştiren sistem.
Bu gösterge Murrey Math, Market Profile, Volume Profile ve Forbex modüllerini tek bir güçlü platformda toplar.
- Murrey Math seviyeleri ve piyasa yapısı
- Günlük / Haftalık / Aylık profiller
- Fiyat bazlı hacim (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
- Asya / Avrupa / ABD seans profilleri
- Forbex060 ve Forbex073
- Sembol paneli ve akıllı butonlar
Tahmine değil, veriye dayalı işlem yapın.