Ninja trader EA

Ninja Trader EA – Conseiller Professionnel de Scalping pour MetaTrader

🚀 Pourquoi Ninja Trader EA ?
Ninja Trader EA est un conseiller de trading puissant, fiable et hautement technologique, spécialement conçu pour le scalping. Il combine une gestion stricte des risques, une protection des bénéfices et une précision élevée lors des entrées. Sans utiliser de méthodes dangereuses (martingale, grilles, moyennes), ce conseiller convient à la fois aux traders débutants et professionnels.

Principaux avantages de Ninja Trader EA :

✔️ Trading sécurisé : Pas de martingale, de grilles ou de moyennes. Seule une logique claire et des règles précises sont utilisées.
✔️ Protection du dépôt : Les stops loss, take profit et trailing stop intégrés offrent une protection maximale pour votre capital.
✔️ Calcul automatique des lots : Un système pratique de gestion des risques vous permet d'ajuster la taille de la position en fonction de votre dépôt.
✔️ Hautes performances : Optimisé pour fonctionner sur le timeframe M1 avec des délais minimaux.
✔️ Facilité de configuration : Des paramètres intuitifs rendent l'utilisation du conseiller aussi confortable que possible.

Paramètres principaux de Ninja Trader EA :

Paramètres de trading :

  • StartHour/StartMinute : Heure de début du trading (heures:minutes).
  • EndHour/EndMinute : Heure de fin du trading.
  • MaxOrdersCount : Nombre maximum d'ordres simultanés.
  • MagicNumber : Numéro magique unique pour identifier les ordres.

Gestion des lots :

  • UseAutoLot : Calcul automatique des lots (Oui/Non).
  • FixedLotSize : Taille de lot fixe (si le calcul automatique est désactivé).
  • RiskPercent : Pourcentage de risque du dépôt pour le calcul automatique.

Niveaux de protection et de profit :

  • TakeProfit : Taille du take profit (en pips).
  • StopLoss : Taille du stop loss (en pips).
  • TrailingStop : Trailing stop pour protéger les profits (en pips).
  • Slippage : Glissement acceptable (en pips).

Recommandations d'utilisation :

Tests :

  1. Test historique :
    Utilisez le mode "Chaque tick basé sur des ticks réels" pour une précision maximale (99 %).
    Nous recommandons d'utiliser des données de Tickstory ou QuantDataManager.

  2. Compte démo :
    Testez le conseiller sur un compte démo pendant 1 à 2 semaines avant de passer à un compte réel.

  3. Optimisation :

    • Période d'optimisation : au moins 12 mois.
    • Test direct : ¼ de la période d'optimisation.
    • Choisissez des paramètres avec une rentabilité et une stabilité maximales.

Conditions de trading :

  • Timeframe : M1.
  • Gestion des risques : Commencez avec une taille de lot de 0,01 avec un dépôt minimum de 100 $.
  • Type de compte : ECN, Raw Spread ou STP (faible spread + exécution rapide).
  • VPS : Obligatoire pour minimiser les délais et assurer un fonctionnement stable.

Exigences du courtier :

  • Ne pas utiliser de comptes en cents (risque élevé de requotes et de glissements).
  • Courtiers recommandés : ceux avec un faible spread et une exécution rapide des ordres.

Pourquoi choisir Ninja Trader EA ?

🌍 Stabilité et fiabilité :
Le conseiller fonctionne en continu, offrant un contrôle constant de vos positions.

📈 Maximisation des profits :
Grâce à des paramètres flexibles et un trailing stop, vous pouvez maximiser les profits même dans des marchés volatils.

🛡️ Protection du dépôt :
Les SL et TP intégrés garantissent que vos pertes seront


zoro1111
105
zoro1111 2025.08.29 13:36 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis