🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

LINK : https://linktr.ee/ARFXTools ; BBMA + SMC TRADING FLOW (Smart & Simple) 1. IDENTIFY THE MAIN TREND (Multi Time Frame) Use indicators: BBMA MTF PANEL (check trend direction on MN, W1, D1, H4) Only trade when D1 and H4 are in the same direction Example : If D1 = Buy and H4 = Buy → Focus on Reentry Buy only 2. WAIT FOR CSA + CSM (Valid Entry Setup) CSA Buy : Candle closes outside lower Bollinger Band + MA5 low > MA10 low CSM Buy : Candle re-enters BB + MA5 low crosses above MA10

FREE