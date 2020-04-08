BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

🔍 Smart Indicator Powered by 3 Proven Trading Systems - Alles in einem!

Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit diesem intelligenten Indikator, der drei der leistungsfähigsten und bewährtesten Strategien auf dem Markt kombiniert:

BBMA Oma Ally - Ihre wichtigste Referenz für Trendrichtung und Marktabbildung
Fibo Musang CBR - Warnt Sie automatisch bei wichtigen Ausbruchschancen
Multi Trend Scanner - Vollständig anpassbar mit EMA 50, Mid BB oder jeder beliebigen Periode

📊 Trend Reading - Schneller und präziser als je zuvor!

Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieses Tool vereinfacht die komplexe Analyse in klare, umsetzbare Signale.

🟢 Wie man einen BUY-Trade eingeht - einfach & wirkungsvoll:

  1. 🔔 Warten Sie auf den Fibo BUY-Alarm (blaue Farbe)

  2. 📈 Bestätigen Sie den Alarm mit 2-3 KAUFsignalen vom Trend Scanner

  3. 🎯 Verwenden Sie Fibonacci-Levels, um Ihr Risiko:Rendite (TP/SL) zu planen

  4. 💡 Bester Einstieg:

    • Wenn das Fibo-Signal erscheint, oder

    • Wenn der Preis in die BBMA Reentry Buy Zone eintritt

🔴 Wie man in einen SELL Trade einsteigt - einfach und effektiv:

  1. 🔔 Warten Sie auf den Fibo-SELL-Alarm (blaue Farbe)

  2. 📉 Bestätigen Sie mit 2-3 SELL Signalen vom Trend Scanner

  3. 🎯 F ibonacci-Levels verwenden, um TP & SL zu bestimmen

  4. 💡 Für schärfere Einstiege warten Sie, bis der Preis in die BBMA Reentry Sell Zone eintritt

💼 Ideal für:

  • Trader, die BBMA- und Fibo-Strategien verfolgen

  • Scalper, Swing Trader und Ausbruchsjäger

  • Jeder, der seine Marktanalyse mit intelligenten Alarmen optimieren möchte

🎁 Bonus: Vollständig kompatibel mit mehreren Paaren und Zeitrahmen. Passen Sie den Scanner an Ihren Stil an.



🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti - dalam Satu Alat!

Tingkatkan akurasi dan kecepatan analisa Anda dengan indikator pintar ini yang memadukan tiga strategi populer dan efektif dalam dunia trading:

BBMA Oma Ally - Sebagai panduan utama untuk membaca arah trend & market mapping
Fibo Musang CBR - Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting
Multi Trend Scanner - Bisa disesuaikan dengan EMA 50, Mid BB, atau periode pilihan Anda

📊 Membaca Trend Kini Lebih Cepat & Akurat!

Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman - indikator ini menyederhanakan analisa kompleks menjadi sinyal yang jelas dan mudah diambil keputusannya.

🟢 Cara Entry BUY - Mudah & Efektif:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru)

  2. 📈 Pastikan ada 2-3 sinyal BUY dari Trend Scanner

  3. 🎯 Gunakan level Fibonacci sebagai panduan TP & SL (Risk:Reward)

  4. 💡 Waktu entry terbaik:

    • Saat sinyal Fibo muncul, atau

    • Ketika harga masuk ke area Reentry Buy BBMA

🔴 Cara Entry SELL - Praktis & Teruji:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru)

  2. 📉 Konfirmasi dengan 2-3 sinyal SELL dari Trend Scanner

  3. 🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan level Fibonacci

  4. 💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Reentry Sell BBMA

💼 Sangat Cocok Untuk:

  • Trader yang menggunakan strategi BBMA & Fibonacci

  • Scalper, Swing Trader, dan Breakout Hunter

  • Siapa pun yang ingin mempermudah analisa pasar dengan alert otomatis

🎁 Bonus: Bisa digunakan di berbagai pair dan timeframe. Scanner bisa dikustomisasi sesuai gaya Handel Anda.


