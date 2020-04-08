BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
- Indikatoren
- Ricky Andreas
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
BONUSINDIKATOR HIER : https://linktr.ee/ARFXTools
🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
🔍 Smart Indicator Powered by 3 Proven Trading Systems - Alles in einem!
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit diesem intelligenten Indikator, der drei der leistungsfähigsten und bewährtesten Strategien auf dem Markt kombiniert:
✅ BBMA Oma Ally - Ihre wichtigste Referenz für Trendrichtung und Marktabbildung
✅ Fibo Musang CBR - Warnt Sie automatisch bei wichtigen Ausbruchschancen
✅ Multi Trend Scanner - Vollständig anpassbar mit EMA 50, Mid BB oder jeder beliebigen Periode
📊 Trend Reading - Schneller und präziser als je zuvor!
Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieses Tool vereinfacht die komplexe Analyse in klare, umsetzbare Signale.
🟢 Wie man einen BUY-Trade eingeht - einfach & wirkungsvoll:
-
🔔 Warten Sie auf den Fibo BUY-Alarm (blaue Farbe)
-
📈 Bestätigen Sie den Alarm mit 2-3 KAUFsignalen vom Trend Scanner
-
🎯 Verwenden Sie Fibonacci-Levels, um Ihr Risiko:Rendite (TP/SL) zu planen
-
💡 Bester Einstieg:
-
Wenn das Fibo-Signal erscheint, oder
-
Wenn der Preis in die BBMA Reentry Buy Zone eintritt
-
🔴 Wie man in einen SELL Trade einsteigt - einfach und effektiv:
-
🔔 Warten Sie auf den Fibo-SELL-Alarm (blaue Farbe)
-
📉 Bestätigen Sie mit 2-3 SELL Signalen vom Trend Scanner
-
🎯 F ibonacci-Levels verwenden, um TP & SL zu bestimmen
-
💡 Für schärfere Einstiege warten Sie, bis der Preis in die BBMA Reentry Sell Zone eintritt
💼 Ideal für:
-
Trader, die BBMA- und Fibo-Strategien verfolgen
-
Scalper, Swing Trader und Ausbruchsjäger
-
Jeder, der seine Marktanalyse mit intelligenten Alarmen optimieren möchte
🎁 Bonus: Vollständig kompatibel mit mehreren Paaren und Zeitrahmen. Passen Sie den Scanner an Ihren Stil an.
🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti - dalam Satu Alat!
Tingkatkan akurasi dan kecepatan analisa Anda dengan indikator pintar ini yang memadukan tiga strategi populer dan efektif dalam dunia trading:
✅ BBMA Oma Ally - Sebagai panduan utama untuk membaca arah trend & market mapping
✅ Fibo Musang CBR - Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting
✅ Multi Trend Scanner - Bisa disesuaikan dengan EMA 50, Mid BB, atau periode pilihan Anda
📊 Membaca Trend Kini Lebih Cepat & Akurat!
Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman - indikator ini menyederhanakan analisa kompleks menjadi sinyal yang jelas dan mudah diambil keputusannya.
🟢 Cara Entry BUY - Mudah & Efektif:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru)
-
📈 Pastikan ada 2-3 sinyal BUY dari Trend Scanner
-
🎯 Gunakan level Fibonacci sebagai panduan TP & SL (Risk:Reward)
-
💡 Waktu entry terbaik:
-
Saat sinyal Fibo muncul, atau
-
Ketika harga masuk ke area Reentry Buy BBMA
-
🔴 Cara Entry SELL - Praktis & Teruji:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru)
-
📉 Konfirmasi dengan 2-3 sinyal SELL dari Trend Scanner
-
🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan level Fibonacci
-
💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Reentry Sell BBMA
💼 Sangat Cocok Untuk:
-
Trader yang menggunakan strategi BBMA & Fibonacci
-
Scalper, Swing Trader, dan Breakout Hunter
-
Siapa pun yang ingin mempermudah analisa pasar dengan alert otomatis
🎁 Bonus: Bisa digunakan di berbagai pair dan timeframe. Scanner bisa dikustomisasi sesuai gaya Handel Anda.