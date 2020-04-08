🚀 BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

ALL IN ONE INDICATOR : Auto Multi Trend : BBMA OMA ALLY_MTF ( Trend Is Your Friend ) Auto Arrow : CSAK & CSM Confirmation Auto Smart Money Area : Download Here https://linktr.ee/ARFXTools Handelssystem: BBMA MultiTrend CSAK/CSM Pfeil + Trendbestätigung in die gleiche Richtung Zielsetzung: Finden von Wiedereinstiegsmöglichkeiten nach dem Auftreten des CSAK/CSM-Pfeilsignals, mit Bestätigung der Trendrichtung in die gleiche Richtung (Multi-Timeframe-Trend) nach dem BBMA Oma Ally Konzept