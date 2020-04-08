BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner

INDICADOR DE BONIFICACIÓN AQUÍ : https://linktr.ee/ARFXTools


🚀 BBMA Fibo Musang Alerta Trend Scanner

🔍 Indicador Inteligente Potenciado por 3 Sistemas de Trading Probados - ¡Todo en Uno!

Lleve sus operaciones al siguiente nivel con este indicador inteligente que combina tres de las estrategias más poderosas y probadas en el mercado:

BBMA Oma Ally - Su principal referencia para la dirección de la tendencia y el mapeo del mercado
Fibo Musang CBR - Le alerta automáticamente sobre oportunidades clave de ruptura
Multi Trend Scanner - Totalmente personalizable usando EMA 50, Mid BB, o cualquier periodo personalizado.

📊 ¡Lectura de tendencias más rápida y precisa que nunca!

Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta simplifica el análisis complejo en señales claras y procesables.

🟢 Cómo entrar en una operación de COMPRA - Simple y Potente:

  1. 🔔 Espera a la alerta de COMPRA de Fibo (color azul)

  2. 📈 Confirme la alerta con 2-3 señales de COMPRA del Escáner de Tendencia

  3. 🎯 Utiliza los niveles de Fibonacci para planificar tu Riesgo:Recompensa (TP/SL)

  4. 💡 Mejor entrada:

    • Cuando aparezca la señal de Fibo, o

    • Cuando el precio entre en la zona de compra de reentrada BBMA

🔴 Cómo entrar en una operación de VENTA - Fácil y efectivo:

  1. 🔔 Espere la alerta de VENTA de Fibo (color azul)

  2. 📉 Confirme con 2-3 señales de VENTA del Escáner de Tendencia

  3. 🎯 Utiliza los niveles de Fibonacci para determinar TP & SL

  4. 💡 Para entradas más bruscas, espere a que el precio entre en la zona de Venta de Reentrada BBMA

💼 Ideal para:

  • Traders que siguen estrategias de BBMA y Fibo.

  • Scalpers, swing traders y cazadores de rupturas

  • Cualquiera que busque agilizar su análisis de mercado con alertas inteligentes

🎁 Bonus: Totalmente compatible con múltiples pares y plazos. Personaliza el escáner para adaptarlo a tu estilo.



🚀 BBMA Fibo Musang Alerta Escáner de Tendencia

¡🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti - dalam Satu Alat!

Descubra las mejores estrategias de análisis con el buscador de indicadores, que le mostrará las estrategias más populares y efectivas en el mundo del trading:

BBMA Oma Ally - Sebagai panduan utama untuk membaca arah trend & market mapping
Fibo Musang CBR - Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting
Multi Trend Scanner - Bisa disesuaikan dengan EMA 50, Mid BB, atau periode pilihan Anda

¡📊 Membaca Trend Kini Lebih Cepat & Akurat!

No sólo para principiantes sino también para traders - este indicador proporciona un análisis completo de la tendencia que se adapta a las necesidades de cada trader.

🟢 Cara Entry BUY - Mudah & Efektif:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru)

  2. 📈 Pastikan ada 2-3 sinyal BUY dari Trend Scanner

  3. 🎯 Establecer nivel Fibonacci como parámetro TP & SL (Riesgo:Recompensa)

  4. 💡 Fecha de entrada:

    • Cuando el nivel de Fibo se agote, o

    • Cuando el precio aumente en la zona de Reentrada Comprar BBMA

🔴 Cara Entry SELL - Praktis & Teruji:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru)

  2. 📉 Confirmar 2-3 señales de VENTA con el Escáner de Tendencia

  3. 🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan Fibonacci level

  4. 💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Reentry Sell BBMA

💼 Sangat Cocok Untuk:

  • Trader que utiliza estrategias de BBMA y Fibonacci

  • Scalper, Swing Trader y Breakout Hunter

  • Si usted está interesado en el análisis del paso a través de alertas automáticas

🎁 Bonus: Puede ser usado en cualquier par y marco de tiempo. El escáner se puede personalizar para cada operación.


