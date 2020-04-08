BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
- Indicadores
- Ricky Andreas
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
INDICADOR DE BONIFICACIÓN AQUÍ : https://linktr.ee/ARFXTools
🚀 BBMA Fibo Musang Alerta Trend Scanner
🔍 Indicador Inteligente Potenciado por 3 Sistemas de Trading Probados - ¡Todo en Uno!
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con este indicador inteligente que combina tres de las estrategias más poderosas y probadas en el mercado:
✅ BBMA Oma Ally - Su principal referencia para la dirección de la tendencia y el mapeo del mercado
✅ Fibo Musang CBR - Le alerta automáticamente sobre oportunidades clave de ruptura
✅ Multi Trend Scanner - Totalmente personalizable usando EMA 50, Mid BB, o cualquier periodo personalizado.
📊 ¡Lectura de tendencias más rápida y precisa que nunca!
Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta simplifica el análisis complejo en señales claras y procesables.
🟢 Cómo entrar en una operación de COMPRA - Simple y Potente:
-
🔔 Espera a la alerta de COMPRA de Fibo (color azul)
-
📈 Confirme la alerta con 2-3 señales de COMPRA del Escáner de Tendencia
-
🎯 Utiliza los niveles de Fibonacci para planificar tu Riesgo:Recompensa (TP/SL)
-
💡 Mejor entrada:
-
Cuando aparezca la señal de Fibo, o
-
Cuando el precio entre en la zona de compra de reentrada BBMA
-
🔴 Cómo entrar en una operación de VENTA - Fácil y efectivo:
-
🔔 Espere la alerta de VENTA de Fibo (color azul)
-
📉 Confirme con 2-3 señales de VENTA del Escáner de Tendencia
-
🎯 Utiliza los niveles de Fibonacci para determinar TP & SL
-
💡 Para entradas más bruscas, espere a que el precio entre en la zona de Venta de Reentrada BBMA
💼 Ideal para:
-
Traders que siguen estrategias de BBMA y Fibo.
-
Scalpers, swing traders y cazadores de rupturas
-
Cualquiera que busque agilizar su análisis de mercado con alertas inteligentes
🎁 Bonus: Totalmente compatible con múltiples pares y plazos. Personaliza el escáner para adaptarlo a tu estilo.
🚀 BBMA Fibo Musang Alerta Escáner de Tendencia
¡🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti - dalam Satu Alat!
Descubra las mejores estrategias de análisis con el buscador de indicadores, que le mostrará las estrategias más populares y efectivas en el mundo del trading:
✅ BBMA Oma Ally - Sebagai panduan utama untuk membaca arah trend & market mapping
✅ Fibo Musang CBR - Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting
✅ Multi Trend Scanner - Bisa disesuaikan dengan EMA 50, Mid BB, atau periode pilihan Anda
¡📊 Membaca Trend Kini Lebih Cepat & Akurat!
No sólo para principiantes sino también para traders - este indicador proporciona un análisis completo de la tendencia que se adapta a las necesidades de cada trader.
🟢 Cara Entry BUY - Mudah & Efektif:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru)
-
📈 Pastikan ada 2-3 sinyal BUY dari Trend Scanner
-
🎯 Establecer nivel Fibonacci como parámetro TP & SL (Riesgo:Recompensa)
-
💡 Fecha de entrada:
-
Cuando el nivel de Fibo se agote, o
-
Cuando el precio aumente en la zona de Reentrada Comprar BBMA
-
🔴 Cara Entry SELL - Praktis & Teruji:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru)
-
📉 Confirmar 2-3 señales de VENTA con el Escáner de Tendencia
-
🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan Fibonacci level
-
💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Reentry Sell BBMA
💼 Sangat Cocok Untuk:
-
Trader que utiliza estrategias de BBMA y Fibonacci
-
Scalper, Swing Trader y Breakout Hunter
-
Si usted está interesado en el análisis del paso a través de alertas automáticas
🎁 Bonus: Puede ser usado en cualquier par y marco de tiempo. El escáner se puede personalizar para cada operación.