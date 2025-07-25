Auto SLTP Risk Assistant MT4

Auto SLTP Risk Assistant, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, işlemlerinizde sabit risk oranına göre otomatik olarak Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) seviyelerini belirlemenize yardımcı olan bir otomatik işlem aracıdır.

Basit ve etkileşimli arayüzü sayesinde, grafikte SL çizgisini sürüklemeniz yeterlidir; EA, seçilen Risk:Ödül oranına göre lot büyüklüğünü ve TP seviyesini otomatik olarak hesaplar ve anında BUY veya SELL emri verir.

🛠️ Temel Özellikler:

Sabit risk miktarına göre otomatik lot hesaplama (ör. işlem başına 10$)

Esnek SL çizgisi: stratejinize uygun şekilde elle sürüklenebilir

Grafik üzerinde risk ve Risk:Ödül oranı girişi

Hızlı işlem butonları: Panelden BUY, SELL ve CLOSE ALL

Temiz ve hızlı arayüz; scalper veya swing traderlar için ideal

Kilitleme (Manuel Hedging): Açık pozisyonları LOCK butonuyla kilitleyin

Cent ve Standart hesaplarla uyumlu

⚙️ Girdi Parametreleri:

RiskPerTrade : İşlem başına sabit dolar riski

RiskRewardRatio : Risk:Ödül oranı (ör. 1:2)

EnableLocking : Açık pozisyonları manuel olarak kilitlemek için LOCK butonunu göster

🎯 Kimler İçin Uygun?

Katı risk yönetimi uygulamak isteyen yeni başlayanlar

Hızlı ve doğru girişler arayan deneyimli traderlar

SL/TP hesaplamalarında manuel hatalardan kaçınmak isteyen herkes








