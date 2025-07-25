Auto SLTP Risk Assistant MT4

Auto SLTP Risk Assistant est un outil de trading automatique pour MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à définir avec précision leurs Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) en fonction d’un risque fixe par transaction.

Avec une interface simple et interactive, il suffit de faire glisser la ligne SL sur le graphique, et l’EA calculera automatiquement la taille du lot et le TP en fonction du ratio Risque:Rendement choisi, puis exécutera immédiatement un ordre d’achat (BUY) ou de vente (SELL).

🛠️ Fonctionnalités clés :

  • Calcul automatique de la taille de lot selon un risque fixe (ex. : 10 $ par trade)

  • Ligne SL flexible : faites-la glisser manuellement selon votre stratégie

  • Entrée des valeurs de risque et de ratio R:R directement sur le graphique

  • Boutons d'action rapide : BUY, SELL et CLOSE ALL depuis le panneau

  • Interface propre et réactive, idéale pour les scalpeurs ou swing traders

  • Verrouillage (hedging manuel) : verrouillez les positions flottantes avec le bouton LOCK

  • Compatible avec les comptes Cent et Standard

⚙️ Paramètres d’entrée :

  • RiskPerTrade : Montant du risque fixe par transaction

  • RiskRewardRatio : Ratio Risque:Rendement (ex. : 1:2)

  • EnableLocking : Affiche le bouton LOCK pour verrouiller manuellement les positions ouvertes

🎯 Pour qui ?

  • Débutants souhaitant appliquer une gestion des risques stricte

  • Traders expérimentés recherchant des entrées rapides et précises

  • Toute personne souhaitant éviter les erreurs manuelles de calcul SL/TP



Produits recommandés
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Utilitaires
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
FTMO Trader Assistant
Quang Dung Pham
Utilitaires
Dear valued clients, Have a good day! This application will support you to manage the risk of your account according to your settings such as automated set the stop loss, take profit, automated close the position of total loss or profit greater than the preset input. You also can set your target equity, it will close all positions when it meet the desired target. The followings are the input parameters: Equity Target To Close and Delete All Orders ($) Equity Limit To Protect (Close All) Appl
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitaires
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilitaires
FIBO Price Calculator  Brief Description 1. Automated Fibonacci Retracement Drawing This indicator automatically draws Fibonacci Retracement lines on the MT4 chart, assisting traders in quickly identifying potential support and resistance levels. 2. Customizable Fibonacci Sequence Users can customize the Fibonacci sequence values, and the indicator automatically converts them into corresponding price levels based on the current market price. 3. Adjustable Indicator Window Position The indicator
Chart Trader
FX AutoTrader
Utilitaires
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitaires
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitaires
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilitaires
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
Five Minutes Strategy
Igor Semyonov
Utilitaires
The   Five Minutes Strategy   EA is designed for trading binary options. EURUSD on the five-minute period is strongly recommended. Trading is performed by the opening prices based on the signals of the   Five Minutes   indicator. It requires at least 100 bars in history to operate. Input Parameters Initial Deposit - initial deposit. Lot Value - lot size. Lot Type - lot type: Fixed - fixed. Variable - variable. Last Lot Value - last lot value (used in cases when the EA is reattached) Day lot typ
Panel Trading Manual And Auto Trade
Mustain Jiddan Mubarak Zaka
Utilitaires
Panel Trading Reading Custom Indicator for Auto and Manual Trading have Button BUY and SELL , it also has Close All Button and spread to make you easy when trading Manual , for Auto mean Panel Can Reading Custom Indicator what you have , panel also has martyangle with Take profit and Daily target in USD , very usefull , and Best Panel , the indicator must be has arrow buy and sell 
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
Utilitaires
Introduction L'outil utilitaire de gestion des commandes Virtual TPSL Close M4 (conseiller expert) gère vos positions ouvertes existantes effectuées par un autre conseiller expert que vous utilisez ou vos commandes ouvertes manuellement et les ferme avec des niveaux de take profit et de stop loss virtuels. Adviser fonctionne en mode virtuel complet, aucun niveau visuel n'est présent plus qu'un objet flèche colorée dessiné lorsque la position surveillée a été fermée, qu'elle soit en profit ou en
AW Workpad
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Utilitaires
AW Workpad est un panneau de contrôle de trading multifonctionnel conçu pour le trading manuel et semi-automatique. Il vous permet de gérer les commandes en attente, les positions de marché, fournit un large éventail de données statistiques, ainsi qu'une analyse multi-période d'un groupe d'indicateurs classiques. L'utilitaire est représenté par cinq onglets : POSITIONS, PENDING, CLOSE, INDICATORS, INFO. Chaque onglet a son propre groupe de fonctions pour le traitement des commandes ou des inform
Risk Management Protect
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
Utilitaires
Risk Management Protect utility is designed to maximize your trading efficiency: Automatically closing all open trades when your total floating profit hits a predefined threshold/value.e.g+100$ Automatically closing all open trades when your total floating loss hits a predefined threshold/value. e.g -30$ This expert advisor ensures that you lock in gains promptly and closes losses swiftly, reducing the risk of potential market reversals.Very effective simple risk management! Ideal for tra
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitaires
MT4 to Telegram Pro/Copier est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour améliorer votre expérience de trading en envoyant des notifications de trades en temps réel et des rapports complets via la plateforme de messagerie Telegram. Idéal pour les fournisseurs de signaux et les formateurs, cet outil copie les trades placés manuellement ou par d’autres EAs dans votre compte, offrant des alertes personnalisables, une gestion avancée des trades et un tableau de bord convivial pour des
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilitaires
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT4
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitaires
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
Fx Trading Assistant
Vu Duy Hoang
Utilitaires
Fx panel tool for manual trading. Everything you need for scalping trading, swing trading! - For onclick trading: * Can set stop loss, take profit * Can auto calculate the volume for you depend on how much money you allow to lost every trade. * Can close all trade, close trade follow Symbol * Can minimize panel for better watching price moving * Can trade with minimize panel - For pending order: * Can draw order price + stoploss + take profit by UI * Can modify order and re-calculate profit +
Technical Trend Analysis Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Technical Trend Analysis Panel – Master the Market Trends with Precision! Are you tired of juggling multiple indicators and struggling to interpret trend signals? The Technical Trend Analysis Panel is your ultimate solution! This powerful MT5 utility simplifies trend analysis by bringing all essential indicators into one sleek, easy-to-read panel. Whether you're a beginner or a pro trader, this tool ensures you never miss a trend reversal or continuation again! What is the Technical Trend Analy
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilitaires
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
Utilitaires
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilitaires
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Trader Assistant Mini MT4
Faran Ataeiraveshti
Utilitaires
Bonjour gars "Trader Assistant Mini" est un outil pratique pour calculer le risque par transaction avec un panel R:R fluide. Rapport risque/récompense plus panel commercial : Il est pratique pour chaque trader de calculer la taille de la perte par rapport à la taille du profit et de gérer également le risque par trader afin qu'il puisse juger s'il s'agit d'une bonne transaction ou non. En outre, il montre la perte et le profit en pips et en pourcentages et la perte et le profit. Comment installe
TSim
Sergey Kruglov
Utilitaires
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilitaires
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilitaires
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (416)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
3 (1)
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT5 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la   version de démonstration ICI   pour tester le produit. Contactez-moi pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitaires
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitaires
Le MT4 to Discord Signal Provider est un outil convivial et entièrement personnalisable conçu pour envoyer directement des signaux de trading à Discord. Cet outil transforme votre compte de trading en un fournisseur de signaux efficace. Personnalisez les formats de messages pour qu'ils correspondent à votre style ! Pour plus de facilité, choisissez parmi des modèles pré-conçus et décidez quels éléments du message inclure ou exclure. [ Démo ] [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Telegram ]  New:
Plus de l'auteur
Dagangduit Daily Drawdown MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
Dagangduit Daily Drawdown MT5 Take Control of Your Daily Risk — Trade Smarter, Trade Safer Every professional trader knows that risk management is the key to long-term success. Dagangduit Daily Drawdown MT5 empowers you to monitor your daily drawdown in real time , helping you maintain discipline, protect your capital, and make data-driven trading decisions with confidence. Key Features Real-Time Daily Monitoring Automatically calculates and displays your daily drawdown directly on your M
Alligator Custom
Agus Pujianto
5 (1)
Indicateurs
The "Alligator" indicator is a powerful technical analysis tool designed to assist traders on the MetaTrader 5 (MT5) platform in identifying market trends and potential price reversal points. This indicator is based on a concept developed by Bill Williams, a renowned technical analyst in the world of trading. How the Indicator Works: The Alligator indicator operates by using three Moving Average (MA) lines with different periods. These three lines are: Jaws: This is a Moving Average line with a
FREE
Trendlines Automatic
Agus Pujianto
Indicateurs
The Trendline Automatic indicator is an advanced technical analysis tool specifically designed to assist traders in identifying critical levels in the financial markets through the automatic drawing of support and resistance trendlines on price charts. With its automatic capabilities, this indicator saves traders time and effort in analyzing price movements, allowing them to focus on making better trading decisions. Key Features : Automatic Drawing of Trendlines : This indicator allows traders t
FREE
Dagangduit Auto SLTP MT5
Agus Pujianto
Utilitaires
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the Dagangduit Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit potentia
Scalpix Max
Agus Pujianto
Experts
Welcome to the era of intelligent automated trading with Sclapix Max. This MT4 robot is a cutting-edge trading solution meticulously designed exclusively for the MetaTrader 4 (MT4) platform. Whether you're a novice trader looking to harness artificial intelligence to enhance your trading performance or an experienced trader seeking the ultimate tool to automate sophisticated trading strategies, Sclapix Max is your answer. Transforming Your Trading: With Sclapix Max, you'll experience a radical t
FREE
Dagangduit Candle Timer MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 4 (MT4), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTime.mq4 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how m
Dagangduit Daily Drawdown MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
Daily Monitoring : The indicator automatically calculates and displays the daily drawdown on your trading chart, allowing you to see how well you're performing on a daily basis. Risk Management : By monitoring daily drawdown, traders can better manage their risk. It helps to keep daily losses within acceptable limits. Real-Time Information : Daily drawdown is updated in real-time, providing accurate and up-to-date information about your trading performance. How to Use: Activate the "Daily Drawd
Dagangduit Spread Indicator MT4
Agus Pujianto
Indicateurs
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Auto SLTP MT4
Agus Pujianto
Utilitaires
The "Dagangduit EA Auto_SLTP" is an Expert Advisor (EA) developed by the   Dagangduit   Core Team for MetaTrader 5. This EA is designed to provide automated management of Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for your trades, as well as other advanced features to enhance your trading experience. Key Features: Automated SL and TP Management : The EA automatically manages the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels of your open positions, allowing you to protect your profits and limit pote
Dagangduit Candle Timer MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
Introduction to the Candle Time Indicator The Candle Time Indicator for MetaTrader 5 (MT5), helps users know how much time on a candlestick is remaining. This is a simple but incredibly powerful and useful tool. To download the Dagangduit CandleTimer.ex5 indicator, check the bottom of this post. It’s one of the best forex time indicators in its category. The function of the indicator will not change, even if you change the name of the indicator. The candlestick countdown timer will tell you how
Dagangduit Spread Indicator MT5
Agus Pujianto
Indicateurs
The "Dagangduit Spread Indicator" is a versatile tool designed to provide traders with essential information about the current spread in the chart window. This indicator offers customizable features, including font parameters, display location on the chart, spread normalization, and alerts to enhance your trading experience. Key Features: Real-time Spread Display : The indicator displays the current spread in real-time on your trading chart, allowing you to stay informed about the cost of execut
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Dagangduit ATR
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_ATR MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to calculate and display the Average True Range (ATR) in real-time, providing traders with essential volatility information to aid in their trading decisions. Key Features: ATR Calculation : Calculates and displays the ATR for the selected timeframe. Multiple Timeframes : Displays ATR values for multiple timeframes (M1, M2, M3), giving traders a comprehensive view of market volatility.
Dagangduit PL Running
Agus Pujianto
Indicateurs
The DD_PL Running MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to display real-time running profit and loss (P/L), providing essential information about your trading account's performance. Key Features: Real-Time P/L Monitoring : Calculates and displays profit and loss in real-time. Visual Indicator : Uses labels and colors to provide a visual representation of profit and loss status. Customizable Display : Allows adjustment of text color, b
Auto SLTP Risk Assistant
Agus Pujianto
Utilitaires
Auto SLTP Risk Assistant est un outil de trading automatique pour MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à définir avec précision leurs Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) en fonction d’un risque fixe par transaction. Avec une interface simple et interactive, il suffit de faire glisser la ligne SL sur le graphique, et l’EA calculera automatiquement la taille du lot et le TP en fonction du ratio Risque:Rendement choisi, puis exécutera immédiatement un ordre d’achat (BUY) ou de vente (SELL). ️
Grid Spider EA
Agus Pujianto
Experts
Le trading n’est pas une question de chance, mais de constance et de discipline. Cet EA est conçu comme un assistant automatisé professionnel pour aider les traders à gérer les opportunités de marché avec précision, rapidité et sans émotion. Pourquoi choisir cet EA ? Discipline 24/7 – exécute strictement vos règles. Exécution précise – saisit les opportunités sans délai. Gestion intelligente des risques – contrôle du capital et taille des lots personnalisables. Multi-paires & Mu
Wallpaper
Agus Pujianto
Indicateurs
DD_Wallpaper – Arrière-plan personnalisé en plein écran et centré pour les graphiques MT5 Transformez vos graphiques MetaTrader 5 (MT5) en un espace de travail plus professionnel, personnalisé et inspirant avec DD_Wallpaper . Cet indicateur unique vous permet d’ajouter des fonds d’écran ou images de fond en mode plein écran ou centré directement sur vos graphiques MT5. Idéal pour les traders souhaitant améliorer leur environnement de trading avec de la motivation, de l’esthétique ou du branding.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis