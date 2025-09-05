Wallpaper

DD_Wallpaper – MT5 Grafikler için Özel Tam Ekran ve Ortalanmış Arka Plan

MetaTrader 5 (MT5) grafiklerinizi DD_Wallpaper ile daha profesyonel, kişiselleştirilmiş ve ilham verici bir çalışma alanına dönüştürün.
Bu benzersiz gösterge, MT5 grafiklerinize tam ekran veya ortalanmış modda özel duvar kağıtları veya arka plan resimleri eklemenize olanak tanır. Motivasyon, estetik veya marka bilinciyle ticaret ortamını geliştirmek isteyen yatırımcılar için mükemmeldir.

✨ Ana Özellikler
🖼️ Özel Grafik Duvar Kağıdı – Favori BMP resimlerinizi MT5 grafiğinde gösterin.
🔲 Tam ekran ve Ortalanmış Mod – Tam ekran arka plan veya ortalanmış resim seçin.
🔄 Otomatik Boyutlandırma – Görseli grafik boyutuna otomatik uyarlar.
📏 Grafik Boyutu Görüntüleme – MT5 terminalinde isteğe bağlı boyut kaydı.
🔒 Süre Sonu Kilit Sistemi – Özel kullanım için dahili son kullanma tarihi.
Hafif ve Verimli – İşlem performansını etkilemeden sorunsuz çalışır.

⚙️ Giriş Parametreleri

  • picture_filename → Görsel dosya adı (BMP, MQL5/Images klasöründe).

  • center_image → true/false, ortalanmış veya tam ekran modu.

  • show_chart_size → true/false, grafik boyutunu terminal günlüklerinde göster.

🎯 Yatırımcılar için Faydalar
✅ Grafikleri daha görsel olarak çekici hale getirir ve stresi azaltır.
✅ Motivasyon duvar kağıdı veya topluluk logoları için kullanılabilir.
✅ MT5 deneyimini geliştirir, fonksiyonlara zarar vermez.
✅ Kullanımı basit – yükleyin ve anında özelleştirin.

⚠️ Önemli Notlar

  • Desteklenen görsel formatı: BMP.

  • Dosyayı şu klasöre kaydedin: MQL5 > Images > wall1.bmp.

  • Kurulum yardımı gerekiyorsa benimle iletişime geçin.


