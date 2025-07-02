NeuroPrompt

5

NeuroPrompt è un Expert Advisor (EA) intelligente che integra modelli di Intelligenza Artificiale (tramite OpenAI) per analizzare il mercato e fornire decisioni di trading.

Raccoglie dati di mercato in tempo reale, li invia a ChatGPT tramite API, riceve la risposta dell’IA e esegue automaticamente le operazioni su MetaTrader 5.

Impostazioni principali

Modello IA e configurazione API

  • Modello GPT – Scegli tra GPT-4 o GPT-5.

  • Chiave API – La tua chiave OpenAI (necessaria per collegare l’IA).

  • Timeframe di lavoro – Il periodo su cui l’EA opera (es: H1).

  • Coppia di valute – Può funzionare con qualsiasi coppia.

Indicatori tecnici

  • RSI

  • Medie mobili

  • ATR

  • Periodi di Range

  • Deviazione standard

  • ADX

  • MACD 

  • STOCH

Assicurati di avere crediti sufficienti sul tuo account OpenAI.

Attivare WebRequest in MetaTrader 5

Per permettere all’EA di comunicare con l’API OpenAI, è necessario abilitare l’accesso WebRequest nel terminale MT5.

Passaggi per attivarlo:

  1. In MetaTrader 5, vai nel menu superiore: Strumenti - Opzioni - scheda Expert Advisors.

  2. Seleziona la casella: “Consenti WebRequest per gli URL elencati”.

  3. Nel campo sottostante, inserisci l’URL dell’API OpenAI.

Importante:

  • L’API OpenAI è un servizio a pagamento. Il costo dipende dall’uso, generalmente tra 1 € e 5 € al mese.

  • Senza una chiave API valida di OpenAI, l’EA non funzionerà correttamente.

  • Se hai bisogno di supporto per l’installazione o la configurazione, contattami, sarò felice di aiutarti.


Recensioni 5
br0dim
34
br0dim 2025.09.05 13:43 
 

Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.

Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.08.30 14:58 
 

Tested this EA for one week. Results were mixed - some wins, some losses, ended up at breakeven. Still, I believe in the idea and the developer. It’s already showing promise, just needs more fine-tuning. Excited to see where it goes.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.08.13 00:45 
 

This Ea is excellent, and on its way to becoming one of the best. Congratulations to its author.

Prodotti consigliati
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Wave Scalper EA
Robots4Forex Ltd
2.2 (5)
Experts
The Wave Scalper EA is fully automated scalping system that uses price action to identify good scalping trades and executes them with an invisible trailing stop loss. It also includes a money management feature which calculates lot size based on account size and risk with an option to set a maximum draw down at which the EA will stop trading. This is a long term strategy combined with money management which works well on most pairs, but predominantly GBPUSD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD & USDJPY. Plea
FREE
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading: rivoluzione nel trading algoritmico. Consulente di trading di nuova generazione per strumenti JPY 1 acquisto = 2 versioni! Acquista AI Quantum Trading su MT5 e ottieni la versione MT4 gratis! Fai trading come preferisci: due piattaforme, un consulente, zero pagamenti in eccesso. Scrivimi in privato dopo l'acquisto e ricevi il tuo regalo! Nell'attuale mondo della tecnologia finanziaria, il trading automatizzato è diventato parte integrante del successo sul mercato. AI Quan
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
Predator Genesis
Dragan Drenjanin
Experts
Introduction to Predator Genesis EA Predator Genesis, version 1.2, is a cutting-edge Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, representing the latest evolution in automated forex trading.   Predator Genesis   is designed to simplify the trading process while maintaining robust performance. Its minimalist user interface, a hallmark of version 1.1, reflects a design philosophy of simplicity within complexity, ensuring accessibility without sacrificing depth. This version
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
IPeurusd5
ANO IDS
4.11 (9)
Experts
The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA: la rivoluzione definitiva del trading è arrivata! "Il vero potere del trading sta nel vedere ciò che gli altri non vedono. NeoPips Engine non segue il mercato, lo domina." Informazioni su NeoPips Engine EA: il tuo alleato di trading intelligente NeoPips Engine EA non è un robot di trading qualunque. È un consulente esperto multidimensionale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale, creato per i trader che richiedono precisione, adattabilità e prestazioni a lungo t
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
Experts
Un modo più intelligente di fare trading su oro ed euro Questo EA si basa su metodi quantitativi avanzati per identificare inefficienze temporanee tra due mercati principali. Mira a trarre vantaggio dai momenti in cui il comportamento dei prezzi si discosta dalla dinamica abituale.   Live signal Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e gestisce ingressi e uscite con precisione, per cogliere le opportunità quando si verificano disallineamenti a breve termine. Ulteriori li
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Experts
CMTX EA è uno strumento di trading versatile che utilizza le Medie Mobili (MA) per generare segnali e gestire le operazioni. Progettato per mercati sia in trend che laterali, questo EA apre posizioni quando due MA si incrociano e gestisce strategicamente le operazioni per ottenere risultati ottimizzati. Caratteristiche principali: Opzioni di direzione del trading: Configura l’EA per operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni contemporaneamente. Gestione dei lotti e del
Super Trend TV Style
Arkadii Zagorulko
Indicatori
SuperTrend TV-Style replicates the classic SuperTrend indicator from TradingView, now available for MetaTrader. It uses ATR-based volatility to detect trend direction and plot dynamic buy/sell zones on the chart.  Green line: uptrend  Red line: downtrend  Arrows: buy/sell signals at trend shifts  Customizable source price (HL2, HLC3, etc.) and ATR method Simple, fast, and familiar - ideal for traders switching from TradingView or looking for a clean trend-following tool.
FREE
Trend hedge master EA
Arkadii Zagorulko
4.5 (8)
Experts
Cos'è il Trend Hedge Master EA La logica del Trend Hedge Master EA è semplice: apre una posizione nella direzione del trend dopo un periodo di consolidamento. Se il trend sembra cambiare, può aprire ordini aggiuntivi, aspettandosi che il prezzo torni nella direzione originale per chiudere tutte le posizioni in profitto. Tuttavia, se il trend cambia davvero, l'EA usa i profitti delle nuove operazioni per coprire le perdite degli ordini precedenti. Le impostazioni predefinite sono pensate per la c
Smart cross MA
Arkadii Zagorulko
4.67 (3)
Indicatori
Indicatore Incrocio MA (Auto-Optimizing MA) Questo indicatore seleziona automaticamente i migliori periodi delle medie mobili (MA) e mostra sul grafico le combinazioni più redditizie. Segnali: • Acquisto: la MA veloce incrocia la lenta dal basso verso l’alto. • Vendita: la MA veloce incrocia la lenta dall’alto verso il basso. Funzioni principali: • Ottimizzazione automatica delle MA. • Visualizzazione chiara dei profitti ai punti di incrocio. • Risparmio di tempo e segnali pronti all’uso. Con
FREE
SpreadTracker
Arkadii Zagorulko
Utilità
SpreadTracker – Monitor di Spread in Tempo Reale per MT5 Monitora in tempo reale gli spread attuali, medi e massimi di tutti i simboli nella finestra "Market Watch". I simboli sono ordinati in base allo spread medio, con una visualizzazione dinamica su più colonne. Clicca su un qualsiasi simbolo per aprire istantaneamente il suo grafico. Colori, layout e velocità di aggiornamento sono completamente personalizzabili. Perfetto per scalper, day trader e analisti che necessitano di una visione immed
FREE
Ftool 2
Arkadii Zagorulko
Utilità
The panel allows you to place and open orders with one click of a button. It is possible to quickly change the parameters of the lot, take profit, stop loss and expiration time. The expiration parameter is valid only for pending orders. The trading panel works in the tester. To open a pending order, click on the buy or sell stop button, and then on a place on the chart. (This function cannot work in the strategy tester for technical reasons) Expiration time is in minutes, everything else is
FREE
Mediana
Arkadii Zagorulko
Indicatori
L’indicatore Median Cross è uno strumento potente per il Forex e altri mercati finanziari. A differenza delle medie mobili tradizionali, disegna due linee mediane e genera frecce e avvisi quando si incrociano, aiutando a identificare cambi di trend e punti di ingresso in modo più rapido e affidabile. Il prezzo mediano rappresenta il valore centrale dell’intervallo, risultando meno sensibile a picchi, valori estremi o rumore rispetto alla media mobile. Questo garantisce segnali più fluidi e una v
Accipiter
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Un indicatore di tendenza basato sulla rottura dei livelli. Con una sola impostazione, si adatta rapidamente a qualsiasi simbolo specifico. Questo indicatore non ridisegna ed è pensato solo per la piattaforma MT4 desktop. Notifiche PUSH su mobile Avvisi su desktop Avvisi via e-mail Frecce di ingresso su barre chiuse Funziona su qualsiasi simbolo MT4 e qualsiasi timeframe. Può essere utilizzato da solo o come complemento del tuo sistema di trading.
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Indicatore Hammer & Star Bar per MT5 Individua rapidamente i pattern di inversione chiave, Hammer e Star Bar , per entrare nei punti migliori. Funzioni: Rilevamento massimi/minimi delle ultime X barre Rapporto corpo-candela personalizzabile Conferma ombra opposta Alert Push e commenti sul grafico TF consigliato: H4 Vantaggi: Per principianti e trader esperti Completamente personalizzabile Non ridisegna , segnali affidabili Potenzia il tuo trading con Hammer & Star Bar per MT5!
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
Value Gap
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Value Gap   è uno strumento intelligente basato sulla strategia Fair Value Gap. Come funziona: L’indicatore analizza continuamente l’azione recente dei prezzi, identificando aree in cui compratori e venditori hanno lasciato uno squilibrio. Quando viene rilevato un gap, viene tracciato direttamente sul grafico come livello chiaro. Lo strumento monitora quindi l’azione futura del prezzo: se il mercato torna e riempie il gap entro il periodo consentito, viene generato un segnale. È possibile filtr
Filtro:
br0dim
34
br0dim 2025.09.05 13:43 
 

Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.

5039674443
19
5039674443 2025.09.03 13:18 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Arkadii Zagorulko
77159
Risposta dello sviluppatore Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:22
Thanks for your feedback! Glad you like it. Semi-auto mode will be added in the next update. Any issues, feel free to contact me anytime.
Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.08.30 14:58 
 

Tested this EA for one week. Results were mixed - some wins, some losses, ended up at breakeven. Still, I believe in the idea and the developer. It’s already showing promise, just needs more fine-tuning. Excited to see where it goes.

Arkadii Zagorulko
77159
Risposta dello sviluppatore Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:11
Thank you for sharing your feedback! After one week of trading, it’s normal to have mixed results. I recommend focusing on the pairs that are showing profit and monitoring the signals closely. Your feedback helps me improve the EA, and I appreciate your trust in the idea.
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.08.13 00:45 
 

This Ea is excellent, and on its way to becoming one of the best. Congratulations to its author.

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.07.02 18:26 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione