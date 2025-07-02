NeuroPrompt

Value Gap Arkadii Zagorulko Indicatori

Value Gap è uno strumento intelligente basato sulla strategia Fair Value Gap. Come funziona: L’indicatore analizza continuamente l’azione recente dei prezzi, identificando aree in cui compratori e venditori hanno lasciato uno squilibrio. Quando viene rilevato un gap, viene tracciato direttamente sul grafico come livello chiaro. Lo strumento monitora quindi l’azione futura del prezzo: se il mercato torna e riempie il gap entro il periodo consentito, viene generato un segnale. È possibile filtr