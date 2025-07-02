NeuroPrompt
- Experts
- Arkadii Zagorulko
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 8 settembre 2025
- Attivazioni: 5
NeuroPrompt è un Expert Advisor (EA) intelligente che integra modelli di Intelligenza Artificiale (tramite OpenAI) per analizzare il mercato e fornire decisioni di trading.
Raccoglie dati di mercato in tempo reale, li invia a ChatGPT tramite API, riceve la risposta dell’IA e esegue automaticamente le operazioni su MetaTrader 5.
Impostazioni principali
Modello IA e configurazione API
-
Modello GPT – Scegli tra GPT-4 o GPT-5.
-
Chiave API – La tua chiave OpenAI (necessaria per collegare l’IA).
-
Timeframe di lavoro – Il periodo su cui l’EA opera (es: H1).
-
Coppia di valute – Può funzionare con qualsiasi coppia.
Indicatori tecnici
-
RSI
-
Medie mobili
-
ATR
-
Periodi di Range
-
Deviazione standard
-
ADX
-
MACD
-
STOCH
Assicurati di avere crediti sufficienti sul tuo account OpenAI.
Attivare WebRequest in MetaTrader 5
Per permettere all’EA di comunicare con l’API OpenAI, è necessario abilitare l’accesso WebRequest nel terminale MT5.
Passaggi per attivarlo:
-
In MetaTrader 5, vai nel menu superiore: Strumenti - Opzioni - scheda Expert Advisors.
-
Seleziona la casella: “Consenti WebRequest per gli URL elencati”.
-
Nel campo sottostante, inserisci l’URL dell’API OpenAI.
Importante:
-
L’API OpenAI è un servizio a pagamento. Il costo dipende dall’uso, generalmente tra 1 € e 5 € al mese.
-
Senza una chiave API valida di OpenAI, l’EA non funzionerà correttamente.
-
Se hai bisogno di supporto per l’installazione o la configurazione, contattami, sarò felice di aiutarti.
Started using NeuroPrompt, and it looks really interesting. I like that it connects with AI to help make decisions, making things easier for someone like me without much trading experience. Excited to see how it goes.