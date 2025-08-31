Fiyat: $199 (Sadece 10 adet ile sınırlıdır) ➜ Bir Sonraki Fiyat: $639 ➜ Nihai Fiyat: $1369

BTC Scalper King , Bitcoin ticareti için geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır ve MQL5 Pazarında güvenilir performans ve sürekli erişilebilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. EA sürekli olarak izlenir ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerektiğinde güncellemeler yayınlanır. Ayrıca, bu EA’yı satın alanlar için özel bir MQL5 grubu vardır; burada rehberlik alabilir, bilgi paylaşabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve tartışmalara katılabilirler.

Özel Destek: Sorularınız ve fikirleriniz için hızlı yanıtlar ve açık iletişim sağlar.

Özelleştirilmiş Setfile’lar: Her alıcının tercihleri, risk seviyesi ve hesap bakiyesine göre çeşitli set file’lar sağlanır.

Küresel Optimizasyon: Avrupa, Asya ve Amerika’daki trader’lar için idealdir.

Güvenli, Martingale’siz Yaklaşım: Her pozisyon herhangi bir zamanda kontrollü bir stop-loss ile yönetilir.

Yeni Başlayanlara Uygun: Temiz arayüz ve basit girişler tüm seviyelerdeki trader’lar için kolay kullanım sağlar.

Özelleştirilebilir TP ve SL: Trader’ların Kar Al ve Zarar Durdur değerlerini kişiselleştirmesine olanak tanır.

Geri Test (Backtesting): Varsayılan ayarlarla H1 zaman diliminde BTCUSD paritesi üzerinde geri test çalıştırın. En doğru sonuç için test cihazınızda “Real Data” seçeneğini etkinleştirin. Herhangi bir zorluk yaşarsanız, destek ekibimiz EA performansı hakkında en doğru bilgiler sağlamak için hazırdır.

İletişim & Destek: Setfile’lar, VPS önerileri veya diğer sorular için MQL5 özel mesaj üzerinden bizimle iletişime geçin.

Yalnızca MQL5 Market’te mevcuttur.