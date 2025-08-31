BTC Scalper King
- Uzman Danışmanlar
- Soraya Bahlekeh
- Sürüm: 1.20
- Güncellendi: 31 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
BTC Scalper King – Bitcoin Çağı için Hassas Scalping
BTC Scalper King Bitcoin’in hızlı ve yüksek volatiliteye sahip piyasası için özel olarak tasarlanmış, ileri düzey bir scalping Expert Advisor (EA)’dır. Piyasa ister yükselişte ister düşüşte olsun, BTC Scalper King gerçek zamanlı koşullara uyum sağlayan kanıtlanmış bir strateji izler. EA, alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder ve günceller, yüksek olasılıklı fırsatları belirler ve Bitcoin piyasası dalgalanmalarından yararlanmak için optimize edilmiş parametrelerle birden fazla stratejik işlem gerçekleştirir. Her işlem bir stop-loss ile korunur ve EA, işlem boyunca piyasa koşullarına göre riski sürekli yönetir. Önemli olarak, martingale veya grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz. Hedef basittir: yüksek volatiliteye sahip Bitcoin piyasasında geçerli bir strateji ile hassas otomatik işlemler yapmak, riski sürekli kontrol altında tutmak ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmaktır. Satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj gönderin. Ekibim ve ben, her müşteriye hızlı ve kişiselleştirilmiş destek sağlamak için her zaman hazırız.
Fiyat: $199 (Sadece 10 adet ile sınırlıdır) ➜ Bir Sonraki Fiyat: $639 ➜ Nihai Fiyat: $1369
BTC Scalper King, Bitcoin ticareti için geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır ve MQL5 Pazarında güvenilir performans ve sürekli erişilebilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. EA sürekli olarak izlenir ve düzgün çalışmasını sağlamak için gerektiğinde güncellemeler yayınlanır. Ayrıca, bu EA’yı satın alanlar için özel bir MQL5 grubu vardır; burada rehberlik alabilir, bilgi paylaşabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve tartışmalara katılabilirler.
Temel Özellikler
- BTC Özel: Özellikle Bitcoin ticareti için tasarlanmıştır.
- Kanıtlanmış Performans: Yıllar süren testler ve canlı ticaret deneyimine dayanan bir programcı ekibi tarafından geliştirilmiştir.
- Giriş Stratejisi: İşlem açarken EA, performansı maksimize etmek ve Bitcoin dalgalanmalarından yararlanmak için farklı parametrelere sahip iki strateji kullanır.
- Ticaret Aktivitesi: Haftanın 7 günü işlem yapar.
- Özelleştirilebilir TP ve SL: Trader’ların Kar Al ve Zarar Durdur değerlerini kişiselleştirmesine olanak tanır.
- Özelleştirilebilir Ticaret Programı: Tercih edilen işlem günleri ve saatlerini tamamen esnek şekilde ayarlayın.
- Yeni Başlayanlara Uygun: Temiz arayüz ve basit girişler tüm seviyelerdeki trader’lar için kolay kullanım sağlar.
- Güvenli, Martingale’siz Yaklaşım: Her pozisyon herhangi bir zamanda kontrollü bir stop-loss ile yönetilir.
- Küresel Optimizasyon: Avrupa, Asya ve Amerika’daki trader’lar için idealdir.
- Özelleştirilmiş Setfile’lar: Her alıcının tercihleri, risk seviyesi ve hesap bakiyesine göre çeşitli set file’lar sağlanır.
- Özel Destek: Sorularınız ve fikirleriniz için hızlı yanıtlar ve açık iletişim sağlar.
- Tüm güncellemeler ücretsizdir
Teknik Bilgiler
- Sembol: BTCUSD
- Zaman Dilimi: H1
- Minimum Lot Boyutu: 0.01
- Platform: MetaTrader 5
- Minimum Teminat: $100
- Minimum Kaldıraç: 1:30
- Hesap Türleri: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
Geri Test (Backtesting): Varsayılan ayarlarla H1 zaman diliminde BTCUSD paritesi üzerinde geri test çalıştırın. En doğru sonuç için test cihazınızda “Real Data” seçeneğini etkinleştirin. Herhangi bir zorluk yaşarsanız, destek ekibimiz EA performansı hakkında en doğru bilgiler sağlamak için hazırdır.
İletişim & Destek: Setfile’lar, VPS önerileri veya diğer sorular için MQL5 özel mesaj üzerinden bizimle iletişime geçin.
Yalnızca MQL5 Market’te mevcuttur.