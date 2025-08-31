BTC Scalper King est un Expert Advisor pour le trading de Bitcoin, conçu pour offrir des performances fiables et une disponibilité constante sur le marché MQL5. L’EA est continuellement surveillé et des mises à jour sont publiées selon les besoins afin de maintenir un fonctionnement optimal. De plus, un groupe privé MQL5 est réservé aux acheteurs de cet EA, où ils peuvent recevoir des conseils, échanger des informations, partager des idées et participer à des discussions.

Fichiers de Configuration Personnalisés : Divers fichiers fournis selon les préférences, le niveau de risque et le solde du compte de chaque acheteur.

Optimisation Globale : Idéal pour les traders en Europe, en Asie et en Amérique.

Sécurité, sans Martingale : Chaque position est gérée à tout moment avec un stop-loss contrôlé.

Convient aux Débutants : Interface claire et entrées simples pour tous les niveaux de traders.

Horaires de Trading Personnalisés : Définissez vos jours et heures de trading préférés avec une flexibilité totale.

TP et SL Personnalisables : Permet aux traders de personnaliser les valeurs de Take Profit et Stop Loss.

Backtesting : Effectuez des backtests sur la paire BTCUSD avec le timeframe H1 et les paramètres par défaut. Pour une précision maximale, activez l’option “Real Data” dans votre testeur. Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe de support est prête à vous aider et à fournir les informations les plus précises sur la performance de l’EA.

Contact & Support : Pour les fichiers de configuration, suggestions VPS ou toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter via message privé sur MQL5.

Disponible exclusivement sur le marché MQL5.