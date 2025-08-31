BTC Scalper King

BTC Scalper King – Scalping de Précision pour l’Ère du Bitcoin

BTC Scalper King est un Expert Advisor (EA) de scalping de pointe conçu exclusivement pour le marché rapide et fortement volatil du Bitcoin.  Que le marché soit haussier ou baissier, BTC Scalper King suit une stratégie éprouvée qui s’adapte aux conditions en temps réel. L’EA détecte et met à jour automatiquement les signaux d’achat/vente, identifie les configurations à haute probabilité et exécute plusieurs trades stratégiques avec des paramètres optimisés pour tirer parti des fluctuations du marché du Bitcoin. Chaque trade est protégé par un stop-loss et l’EA gère continuellement le risque tout au long du trade en fonction des conditions du marché. Il est important de noter qu’aucune stratégie risquée comme le martingale ou les systèmes en grille n’est utilisée. L’objectif est simple : réaliser des trades automatisés précis avec une stratégie valide sur le marché très volatil du Bitcoin, contrôler le risque de manière constante et profiter des fluctuations du marché. Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé. Mon équipe et moi sommes toujours disponibles pour fournir un support personnalisé et des conseils à chaque client dans les plus brefs délais.

Prix : $199 (Limité à seulement 10 exemplaires) ➜  Prochain Prix : $639  Prix Final : $1369 


BTC Scalper King est un Expert Advisor pour le trading de Bitcoin, conçu pour offrir des performances fiables et une disponibilité constante sur le marché MQL5. L’EA est continuellement surveillé et des mises à jour sont publiées selon les besoins afin de maintenir un fonctionnement optimal. De plus, un groupe privé MQL5 est réservé aux acheteurs de cet EA, où ils peuvent recevoir des conseils, échanger des informations, partager des idées et participer à des discussions.


Fonctionnalités Clés

  • Exclusif BTC : Conçu spécifiquement pour le trading de Bitcoin.
  • Performance Éprouvée : Développé par une équipe de programmeurs basée sur des années de tests réussis et d’expérience en trading réel.
  • Stratégie d’Entrée : Lors de l’ouverture des trades, l’EA utilise deux stratégies avec des paramètres différents pour maximiser les performances et tirer parti des fluctuations du Bitcoin.
  • Activité de Trading : Exécute des trades 7 jours sur 7.
  • TP et SL Personnalisables : Permet aux traders de personnaliser les valeurs de Take Profit et Stop Loss.
  • Horaires de Trading Personnalisés : Définissez vos jours et heures de trading préférés avec une flexibilité totale.
  • Convient aux Débutants : Interface claire et entrées simples pour tous les niveaux de traders.
  • Sécurité, sans Martingale : Chaque position est gérée à tout moment avec un stop-loss contrôlé.
  • Optimisation Globale : Idéal pour les traders en Europe, en Asie et en Amérique.
  • Fichiers de Configuration Personnalisés : Divers fichiers fournis selon les préférences, le niveau de risque et le solde du compte de chaque acheteur.
  • Support Dédié : Réponses rapides et communication ouverte pour vos questions et idées.
  • Toutes les mises à jour sont gratuites


Informations Techniques

  • Symbole : BTCUSD
  • Timeframe : H1
  • Taille de Lot Minimum : 0.01
  • Plateforme : MetaTrader 5
  • Dépôt Minimum : $100
  • Levier Minimum : 1:30
  • Types de Compte : Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN


Backtesting : Effectuez des backtests sur la paire BTCUSD avec le timeframe H1 et les paramètres par défaut. Pour une précision maximale, activez l’option “Real Data” dans votre testeur. Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe de support est prête à vous aider et à fournir les informations les plus précises sur la performance de l’EA.

Contact & Support : Pour les fichiers de configuration, suggestions VPS ou toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter via message privé sur MQL5.

Disponible exclusivement sur le marché MQL5.


Plus de l'auteur
Tiger Trade Pro MT5
Soraya Bahlekeh
4.82 (28)
Experts
Prix ​​d'origine 269 $ → 40% de réduction seulement 157 $. Tiger Trade Pro - Votre clé pour un trading confiant ! Tiger Trade Pro est un EA réel et constamment rentable qui utilise le système Scalp-Trend et présente un risque très favorable par rapport à d'autres EA similaires. Cet EA propose des paramètres simples et avancés pour correspondre à votre style de trading. Paramètres personnalisés:  Que vous préfériez la simplicité ou des contrôles avancés, Tiger Trade Pro vous couvre. Les option
Golden Rabbit Pro
Soraya Bahlekeh
5 (1)
Experts
Golden Rabbit Pro : Votre Expert Advisor (EA) Ultime pour le Trading de l'Or Vous cherchez un Expert Advisor (EA) fiable pour le trading de l'or ? Golden Rabbit Pro est exactement ce qu'il vous faut ! Cet EA unique utilise 7 stratégies de trading réelles qui le distinguent des autres. Il ne reste que   10 copies au prix de   270$   -> Prochain prix :   499$   -> Prix final :   1299$ Résultats en Direct :   Lien dans la Bio Nos Stratégies : Golden Rabbit Pro repose sur une approche simple mai
Prop Hunter Pro
Soraya Bahlekeh
4.2 (5)
Experts
Prop Hunter Pro EA est un Expert Advisor (EA) avancé offrant 6 stratégies méticuleusement élaborées, y compris HFT et Scalping . Trois de ces stratégies sont conçues pour aider les traders à surmonter les défis posés par les sociétés de prop trading, tandis que les trois autres sont destinées à être utilisées sur des comptes de trading personnels. Prix original   399$  —> réduction de 40% seulement   $229  (4 copies disponibles ) Pour voir son fonctionnement en direct, vous pouvez vous connect
Golden Rabbit Pro MT5
Soraya Bahlekeh
5 (1)
Experts
Golden Rabbit Pro : Votre Expert Advisor (EA) Ultime pour le Trading de l'Or Vous cherchez un Expert Advisor (EA) fiable pour le trading de l'or ? Golden Rabbit Pro est exactement ce qu'il vous faut ! Cet EA unique utilise 7 stratégies de trading réelles qui le distinguent des autres. Il ne reste que   10 copies au prix de   270$   -> Prochain prix :   499$   -> Prix final :   1299$ Résultats en Direct :   Lien dans la Bio Nos Stratégies : Golden Rabbit Pro repose sur une approche simple mai
Prop Hunter Pro MT5
Soraya Bahlekeh
Experts
HFT for passing the prop firm challenge and Scalp for funded and real accounts! Prop Hunter Pro EA is an advanced Expert Advisor (EA) featuring 6 meticulously crafted strategies, including both HFT and Scalping . Three of these strategies are designed to help traders overcome the challenges posed by prop firms, while the other three are intended for use in personal trading accounts. Original price   549$  —> 60% discount only   $229 MT4 version To see its Live working you may check by signing
