Prop Hunter Pro EA, HFT ve Scalping dahil olmak üzere özenle hazırlanmış 6 strateji sunan gelişmiş bir Expert Advisor'dır (EA). Bu stratejilerin üçü, trader'ların prop firmalarının getirdiği zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır, diğer üçü ise kişisel trading hesaplarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Canlı olarak çalışmasını görmek için aşağıdaki hesap bilgilerini kullanarak MT4'e giriş yapabilirsiniz :
Hesap Numarası: 12634479 | Şifre: PropHunterPro | Sunucu: ICmarketsSC-Demo01 | Strateji: PassProp1-HFT

Ana Özellikler

  • HFT zorlukları için tasarlanmış üç strateji: Prop firmalarının zorluklarını etkili bir şekilde geçmek için tasarlanmış üç strateji, düşük drawdown ve stop loss ile.
  • Kişisel ve finansmanlı hesaplar için üç strateji: Diğer üç strateji, kişisel ve finansmanlı hesaplarda gerçek kazançlar elde etmek için tasarlanmıştır.
  • Hesap koruma: Tüm stratejiler, minimum drawdown ile ve stop loss ile korunacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, prop firmalarının genel kurallarına uyum sağlamak için optimize edilmiştir ve Balance Target, Maximum Daily Drawdown ve Maximum Daily Trade gibi özellikler içerir.
  • Uyumluluk ve Kullanım: Tek seferlik satın alma ücreti ile 16'dan fazla desteklenen HFT prop firması için sınırsız sayıda hesap geçme yeteneğine sahiptir. Satın almadan önce desteklenen prop firmalarının listesini bana sorabilirsiniz.
  • Yenilikçi Para Yönetimi: Otomatik lot boyutu ayarı için Pro Ratio Para Yönetimi (PRMM) özelliği içerir. Ayar yapıldıktan sonra, pazar hareketlerini algılar ve denetim gerektirmeden optimize eder.
  • Kullanıcı Dostu Kurulum: İster deneyimli bir trader ister yeni başlayan biri olun, Prop Hunter Pro’nun sezgisel arayüzü ve basit giriş seçenekleri kurulumu ve kullanımı zahmetsiz hale getirir.
  • Martingale Stratejisi Değil: Her seferinde bir pozisyon alır ve her biri için bir stop-loss kullanır, güvenlik ve kontrol sağlar.
  • Küresel Erişilebilirlik: Avrupa, Asya ve Amerika'daki trader'lar için optimize edilmiştir, Prop Hunter Pro, nerede işlem yaparsanız yapın çok yönlü bir tercihtir.
  • Destek: Müşterilerimizin tüm sorularına ve fikirlerine en kısa sürede cevap veriyoruz ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Ayrıca özel set dosyaları, kapsamlı bir kılavuz ve VPS kurulumu, MT4 kurulumu, EA indirme, Bot Kurulumu ve Bot çalıştırma hakkında video öğreticiler sunuyoruz. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için Team Viewer, AnyDesk veya uzaktan masaüstü erişim desteği de mevcuttur.


HFT prop firmaları

  1. Prop Firm Capital (Test Edildi ve Geçildi)
  2. Quantec Trading Capital (Test Edildi ve Geçildi)
  3. Genesis Forex Funds
  4. Infinity Forex Funds (Test Edildi ve Geçildi)
  5. Next Step Funded
  6. Social Trading Club Funding (Test Edildi ve Geçildi)
  7. Only Funds
  8. Tradicave
  9. Msolutions
  10. Fast Forex Funding (Test Edildi ve Geçildi)
  11. Pro Trade Funded
  12. Sure Leverage
  13. Lion Heart Funding Program (Test Edildi ve Geçildi)
  14. Nova Funding
  15. Befunding
  16. MDP
  17. 8FigureTrader (ABD Müşterileri Kabul Edilir - Test Edildi ve Geçildi)


Geri Test: Varsayılan ayarlarla US30 sembolünde M1 zaman diliminde geri test yapın (diğer stratejileri geri test etmek için set dosyalarını burada kullanın). Sorunlarla karşılaşırsanız, destek ekibimiz size en doğru performans bilgilerini sağlamaya hazırdır.


Önemli Avantajlar

  • HFT stratejilerini kullanmak için VPS gerekmez. Bu EA, 500ms ping/latency ile test edilmiştir. Ancak scalping stratejilerini kullanmak için uygun ping'e sahip bir VPS kullanılması tavsiye edilir.
  • PassProp stratejileri, yalnızca desteklenen HFT prop firma zorluklarını geçmek için tasarlanmıştır. Canlı/gerçek hesaplar, diğer türde zorluklar veya desteklenmeyen diğer prop firmaları için test edilmemiştir ve desteklenmemektedir.
  • Kişisel (gerçek/ canlı) ve finansmanlı hesaplarda scalping stratejilerini kullanmak için broker'ınızın uygun slippage ve spread'e sahip olması gerekmektedir, böylece EA verimli çalışabilir.
  • Zamanla, desteklenen prop firmalarının listesi değişebilir, bazıları artık desteklenmeyebilir veya daha fazla ve farklı prop firmaları eklenebilir. Satın almadan önce istenen prop firmasını kontrol edin.


Strateji Bilgileri :

Strateji 1 —> Ad: PassProp1-HFT | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: M1 | VPS gerekmiyor | Prop geçişi için

Strateji 2 > Ad: PassProp2-HFT | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: M1 | VPS gerekmiyor | Prop geçişi için

Strateji 3 > Ad: PassProp3-Scalp | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: M15 | VPS gerekli | Prop geçişi için

Strateji 4 > Ad: Scalp 1 | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: M15,H1 | VPS gerekli | kişisel (gerçek/canlı) ve finansmanlı hesaplar için

Strateji 5 > Ad: Scalp 2 | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: M15,H1 | VPS gerekli | kişisel (gerçek/canlı) ve finansmanlı hesaplar için

Strateji 6 > Ad: Scalp 3 | Sembol: US30 | Zaman Dilimi: H1 | VPS gerekli | kişisel (gerçek/canlı) ve finansmanlı hesaplar için


    İletişim ve Destek: Set dosyaları, VPS bilgileri ve herhangi bir soru veya fikir için özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sorunsuz bir kurulum ve çalışma için satın alma sırasında kapsamlı bir kılavuz sağlanmaktadır.

    Sadece MQL5 sitesinde satılmaktadır.

    Yosf Msbok
    24
    Yosf Msbok 2025.05.04 21:47 
     

    do not b work with demoecause passprop1 and passprop2 only work with demoaccount in rear nothing theynly makes loss do not waste money for nothing theyripped me off and they do not want to refund my money

    Soraya Bahlekeh
    3091
    Geliştiriciden yanıt Soraya Bahlekeh 2025.05.05 12:25
    HFT strategies are only used for passing prop firm challenges.
    mxmxx
    41
    mxmxx 2025.04.16 17:14 
     

    Things are going well. Support is also very helpful. I will review again!

    John Dorelus
    347
    John Dorelus 2025.01.18 00:57 
     

    Highly recommend this HFT Bot, it can pass any challenge in a day. Simply brilliant!

    Mohamad Hammoud
    582
    Mohamad Hammoud 2025.01.14 18:46 
     

    👍

    John Woodward Jr
    342
    John Woodward Jr 2024.12.24 16:22 
     

    I have been using this EA for two weeks. So far, it has performed well. Highly recommend

