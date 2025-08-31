BTC Scalper King

BTC Scalper King – Scalping di Precisione per l'Era del Bitcoin

BTC Scalper King è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato esclusivamente per il mercato veloce e altamente volatile del Bitcoin.  Sia che il mercato sia rialzista o ribassista, BTC Scalper King segue una strategia comprovata che si adatta alle condizioni in tempo reale. L’EA rileva e aggiorna automaticamente i segnali di acquisto/vendita, identifica configurazioni ad alta probabilità ed esegue più operazioni strategiche con parametri ottimizzati per sfruttare le fluttuazioni del mercato del Bitcoin. Ogni operazione è protetta da uno stop-loss e l’EA gestisce continuamente il rischio durante il trade in base alle condizioni di mercato. È importante sottolineare che non vengono utilizzate strategie rischiose come martingale o sistemi a griglia. L’obiettivo è semplice: effettuare operazioni automatiche precise con una strategia valida nel mercato altamente volatile del Bitcoin, controllare costantemente il rischio e sfruttare le fluttuazioni di mercato. Dopo l’acquisto, inviatemi un messaggio privato. Il mio team ed io siamo sempre disponibili a fornire supporto personalizzato e indicazioni rapide a ciascun cliente.

BTC Scalper King è un Expert Advisor per il trading di Bitcoin, progettato per fornire prestazioni affidabili e disponibilità costante sul mercato MQL5. L’EA è continuamente monitorato e gli aggiornamenti vengono rilasciati secondo necessità per garantire un funzionamento corretto. Inoltre, esiste un gruppo privato MQL5 riservato esclusivamente agli acquirenti di questo EA, dove è possibile ricevere indicazioni, scambiare informazioni, condividere idee e partecipare a discussioni.


Caratteristiche Principali

  • Esclusivo BTC: Progettato specificamente per il trading di Bitcoin.
  • Prestazioni Comprovate: Sviluppato da un team di programmatori basato su anni di test e trading live di successo.
  • Strategia di Entrata: All’apertura delle operazioni, l’EA utilizza due strategie con parametri diversi per massimizzare le prestazioni e sfruttare le fluttuazioni del Bitcoin.
  • Attività di Trading: Esegue operazioni 7 giorni su 7.
  • TP e SL Personalizzabili: Consente ai trader di personalizzare i valori di Take Profit e Stop Loss.
  • Orario di Trading Personalizzato: Imposta i giorni e le ore di trading preferiti con completa flessibilità.
  • Adatto ai Principianti: Interfaccia pulita e input semplici rendono l’EA facile da usare per tutti i livelli di trader.
  • Approccio Sicuro, senza Martingale: Ogni posizione è gestita in qualsiasi momento con uno stop-loss controllato.
  • Ottimizzazione Globale: Ideale per trader in Europa, Asia e America.
  • Setfile Personalizzati: Forniti diversi set file basati sulle preferenze, livello di rischio e saldo del conto di ciascun acquirente.
  • Supporto Dedicato: Risposte rapide e comunicazione aperta per domande e idee.
  • Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti


Informazioni Tecniche

  • Simbolo: BTCUSD
  • Timeframe: H1
  • Dimensione Minima del Lotto: 0.01
  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Deposito Minimo: $100
  • Leva Minima: 1:30
  • Tipi di Conto: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN


Backtesting: Esegui backtest sulla coppia BTCUSD utilizzando il timeframe H1 con impostazioni predefinite. Per la massima precisione, abilita l’opzione “Real Data” nel tuo tester. Se riscontri difficoltà, il nostro team di supporto è pronto ad aiutarti e a fornire le analisi più precise sulle prestazioni dell’EA.

Contatti & Supporto: Per set file, suggerimenti VPS o qualsiasi altra richiesta, contattaci tramite messaggio privato su MQL5.

Disponibile esclusivamente sul mercato MQL5.


