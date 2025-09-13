Scalping Gold xauusd

EA Genel Bakış

Bu Uzman Danışman (EA), XAUUSD (Altın) üzerinde otomatik alım satım yapmak için geliştirilmiştir. Fibonacci seviyeleri, Elliott Dalga teorisi ve EMA (25/100) kesişimleri kombinasyonunu kullanır.
Özellikle Cent hesaplarında verimli çalışacak şekilde optimize edilmiştir, bu da risk yönetimi ve pozisyon boyutu ayarlamalarında esneklik sağlar.

Temel Özellikler

  • Kolay kurulum – hazır .set dosyası talep üzerine sunulabilir

  • Risk kontrolü – Cent hesapları için optimize edilmiştir, böylece işlem riski azaltılır

  • Esnek kullanım – farklı enstrümanlar için uygundur; test sonuçlarına göre XAUUSD önerilir

Önerilen Parametreler

  • İşlem enstrümanı: XAUUSD (Altın)

  • Hesap türü: Cent Hesabı (ör. Exness Standard Cent)

  • Minimum depozito: 100.000 cent (Cent hesapları için 1.000 USD eşdeğeri)

Ek Bilgiler

  • Varsayılan ayarlar yalnızca test ve tanıtım amaçlıdır.

  • Broker koşulları ve hesap türüne bağlı olarak parametrelerin optimize edilmesi gerekebilir.

  • Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın.

Geri Bildirim ve Destek

EA’nın geliştirilmesi ve gelecekteki güncellemeleri için geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi memnuniyetle karşılıyorum.


