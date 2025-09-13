Scalping Gold xauusd

EA Genel Bakış

Bu Uzman Danışman (EA), XAUUSD (Altın) üzerinde otomatik alım satım yapmak için geliştirilmiştir. Fibonacci seviyeleri, Elliott Dalga teorisi ve EMA (25/100) kesişimleri kombinasyonunu kullanır.

Özellikle Cent hesaplarında verimli çalışacak şekilde optimize edilmiştir, bu da risk yönetimi ve pozisyon boyutu ayarlamalarında esneklik sağlar.

Temel Özellikler

Kolay kurulum – hazır .set dosyası talep üzerine sunulabilir

Risk kontrolü – Cent hesapları için optimize edilmiştir, böylece işlem riski azaltılır

Esnek kullanım – farklı enstrümanlar için uygundur; test sonuçlarına göre XAUUSD önerilir

Önerilen Parametreler

İşlem enstrümanı: XAUUSD (Altın)

Hesap türü: Cent Hesabı (ör. Exness Standard Cent)

Minimum depozito: 100.000 cent (Cent hesapları için 1.000 USD eşdeğeri)

Ek Bilgiler

Varsayılan ayarlar yalnızca test ve tanıtım amaçlıdır.

Broker koşulları ve hesap türüne bağlı olarak parametrelerin optimize edilmesi gerekebilir.

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın.

Geri Bildirim ve Destek

EA’nın geliştirilmesi ve gelecekteki güncellemeleri için geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi memnuniyetle karşılıyorum.



