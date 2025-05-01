Forex Wheel EA
Marchés en tendance ,Marchés en range .Qui s'en soucie ! . Combien de fois des paires aléatoires non corrélées peuvent-elles se tromper? .
Sortez de la paralysie de l'analyse et commencez à voir des résultats positifs par des moyens non conventionnels. 95% des traders échouent parce que 95% des traders font ce qu'ils vous ont appris ce qu'ils voulaient que vous fassiez ! . Jouez le jeu à votre façon .
Roue de Forex est un système de trading hybride manuel/automatisé conçu pour aider les traders à développer des compétences essentielles grâce à une approche pratique du marché. Ce système se concentre sur le dimensionnement des positions, la gestion des risques et la stratégie de sortie - les composants qui déterminent véritablement la rentabilité à long terme.
Philosophie de Trading Fondamentale
Roue de Forex est construit sur les principes mathématiques qui sous-tendent le trading rentable :
- Avec un ratio risque/récompense de 2:1, vous n'avez besoin d'avoir raison que 33% du temps pour être rentable
- Avec un ratio de 3:1, vous pouvez vous tromper 75% du temps et toujours gagner de l'argent
- Notre ratio par défaut de 2,5:1 ne nécessite que 29% de taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité
Caractéristiques Principales
- Interface interactive pour la sélection des paires de devises
- Tradez 1 à 20 paires simultanément (selon l'autorisation du courtier)
- Seuils automatiques de profit/perte basés sur des ratios mathématiques éprouvés
- Fonction de trade bonus qui récompense les positions rentables
- Analyse de corrélation pour diversifier votre panier de trading
- Contrôles conviviaux directement sur les graphiques
- Bouton d'Arrêt d'Urgence qui ferme TOUTES vos positions en un clic
Développement des Compétences de Trading
Roue de Forex aide les traders à développer :
- Le détachement émotionnel des résultats des trades individuels
- La maîtrise du timing de sortie
- La conscience du flux du marché
- La vitesse d'exécution
- La discipline dans le dimensionnement des positions
- Les habitudes de gestion des risques
Utilisation Recommandée
- Commencez avec des comptes démo jusqu'à ce que vous soyez familier avec toutes les fonctions
- Débutez avec des micro-lots (0,01) lorsque vous passez au trading réel
- Taille de compte minimale recommandée : 400 $
- Appuyez toujours sur RÉINITIALISER après avoir fermé des positions pour revenir à une taille de lot de 0,01
- Limitez l'exposition quotidienne et constituez une réserve de profit avant d'augmenter la taille des positions
Remarques Importantes
Cet EA utilise une logique adaptative et une sélection aléatoire des paires, ce qui rend les backtests traditionnels peu fiables. Il est conçu pour la dynamique du marché en temps réel plutôt que pour l'optimisation historique.
Le système nécessite l'implication de l'utilisateur - il est semi-automatique par conception. Si vous intervenez manuellement dans les trades, les seuils préétablis de profit/perte ne fonctionneront pas comme prévu, et vous devrez gérer ces trades vous-même.
Support
Tous les clients reçoivent un manuel PDF complet. Pour toute question avant ou après l'achat, n'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir de l'aide.
