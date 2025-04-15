Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5

MetaTrader 5용 UZFX-Alpha Strike Signals 지표는 거래 결정을 단순화하고 규율을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구입니다. 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 자동으로 식별하여 감정과 추측을 배제합니다.


생성된 모든 신호에 대해 지표는 차트에 직접 완전한 거래 계획을 제공합니다. 사용자 정의 가능한 위험-보상 비율에 기반하여 정확한 진입점, 손절매, 최대 5개의 이익실현 수준을 표시합니다. 이러한 내장 구조는 일관된 리스크 관리의 핵심인 사전 정의된 출구 전략을 바탕으로 모든 거래가 진입되도록 보장합니다.



트레이더를 위한 주요 혜택


명확하고 실행 가능한 신호


차트에 모호함 없는 매수/매도 화살표를 생성합니다.


객관적인 진입 기준을 제공하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.


완벽한 거래 관리


모든 신호에 대해 정확한 진입점, 손절점 및 최대 5개의 이익실현 수준을 자동으로 표시합니다.


최근 가격 움직임과 변동성을 기반으로 손절매 위치를 논리적으로 계산합니다.


다중 이익실현 목표를 제공하여 부분적 이익 실현과 승자 추격을 가능하게 합니다.


모든 거래 스타일에 맞춤 설정 가능


신호 강도 조절 기능으로 다양한 시간대에 적용됩니다.


낮은 설정(3-6)은 H4, D1과 같은 높은 시간대의 스윙 트레이딩에 이상적입니다.


높은 설정(7-10)은 M5, M15와 같은 낮은 시간대의 데이 트레이딩 및 스캘핑에 최적화됩니다.


통합 리스크 관리


모든 거래에 대해 리스크 대비 수익 비율을 사전 정의합니다.


잠재적 수익이 항상 잠재적 리스크를 정당화하도록 보장합니다.


적절한 리스크 관리를 강제하여 규율 있는 거래 습관을 형성합니다.


종합 알림 시스템


팝업, 이메일 또는 모바일 푸시 알림을 통해 신규 신호를 트레이더에게 통보합니다.


거래 기회를 절대 놓치지 않도록 보장합니다.


알림 과부하를 방지하기 위해 신규 신호 발생 시에만 알림을 설정할 수 있습니다.


향상된 차트 시각화


모든 거래 레벨을 색상 선과 텍스트 라벨로 표시하여 쉽게 참조할 수 있습니다.


실시간 신호 상태와 거래 팁을 차트에 직접 표시합니다.


진입 가격 기준 현재 손익을 포인트 단위로 추적합니다.


선택 가능한 가격 움직임 선이 신호와 현재 가격 변동을 연결합니다.


시간 절약 및 분석 개선


신호 식별과 레벨 계산의 전체 과정을 자동화합니다.


복잡한 계산 대신 실행과 관리에 집중할 수 있게 합니다.


모든 시장과 시간대를 분석할 수 있는 일관된 프레임워크를 제공합니다.


트레이더에게 이 지표가 필요한 이유


트레이더는 거래에 체계성과 규율을 부여하기 위해 UZFX-알파 스트라이크 신호가 필요합니다. 따라하기 쉬운 체계적인 접근법을 제공합니다. 모든 거래에 대한 완벽한 계획을 제시함으로써 이동 스탑로스, 조기 청산, 이익 실현 실패와 같은 흔한 실수를 피하도록 돕습니다. 올바른 거래 구조를 배우는 초보자와 전략을 강화할 신뢰할 수 있는 자동화 시스템을 찾는 경험 많은 트레이더 모두에게 적합한 올인원 솔루션입니다.



궁극적으로 이 지표는 완벽한 트레이딩 어시스턴트 역할을 합니다. 특히 시장에 체계적이고 규칙 기반의 접근법을 원하는 트레이더에게 매우 유용합니다. 분석을 자동화하고 규율을 강제함으로써 트레이더가 실행에 집중하고 흔한 심리적 함정을 피하며 더 일관된 트레이딩 결과를 향해 나아갈 수 있도록 돕습니다.



추천 제품
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
지표
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "망치형 및 유성 패턴", 리페인트 및 지연 없음. - "망치형 및 유성 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 강세 망치형 및 약세 유성 패턴을 감지합니다. - 강세 망치형 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 유성형 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림 기능 제공. - "망치형 및 유성 패턴" 지표는 지지/저항선과 결합하기 매우 좋습니다. ...................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
지표
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
지표
그래픽 분석을 위한 지표입니다. 차트에 주요 일본 촛대 패턴을 표시합니다. 현재 거래자는 다음 패턴 세트를 사용할 수 있습니다.  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Harami;  - Bearish/Bullish Harami Cross;  - Bearish Two Crows;  - Bearish Identical Three Crows;
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
지표
AW 양초 패턴 표시기는 강력한 양초 패턴 스캐너와 결합된 고급 추세 표시기의 조합입니다. 가장 신뢰할 수 있는 30개의 촛대 패턴을 인식하고 강조 표시하는 데 유용한 도구입니다. 또한 색상 막대를 기반으로 하는 현재 추세 분석기입니다.       크기를 조정하고 위치를 지정할 수 있는 플러그인 다중 시간 프레임 추세 패널. 트렌드 필터링에 따라 패턴 표시를 조정하는 고유한 기능. 장점: 캔들 패턴을 쉽게 식별 결과를 다시 그리지 않습니다 내장된 다중 시간 추세 패널 비활성화된 패턴 유형(1, 2, 3 촛불) 패턴 표시 시 트렌드 필터링 조정 MT4 version -> HERE  / Instructions and description  -> HERE 표시된 패턴 목록: 망치 패턴 핀 업 / 핀 다운 약세 하라미 / 강세 하라미 Bearish Harami Cross / Bullish Harami Cross 피벗 포인트 반전 업 / 피벗 포인트 반전 다운 더 높은 종가와 함께 낮은 더블
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
지표
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
지표
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 PINBAR 패턴, 재도색 및 지연 없음. - "PINBAR 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 다음과 같은 핀바를 감지합니다. - 상승 핀바 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 하락 핀바 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC 및 모바일 알림 기능 포함. - "PINBAR 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 결합하기 매우 좋습니다. ................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
지표
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
지표
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
ChartScalper
Magdalena Estefania Colonna
지표
Chart Scalper v1.01 Professional Trading Indicator for MetaTrader 5 OVERVIEW Chart Scalper is an advanced technical indicator designed to accurately identify optimal market entry and exit points. Using a sophisticated price reversal analysis algorithm, the indicator automatically detects significant trend changes and generates clear visual signals for buy and sell trades. KEY FEATURES Accurate Trading Signals Automatically detects trend reversals based on configurable parameters Generates
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
지표
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
지표
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Terra Infinity
Ivan Simonika
지표
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
지표
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
지표
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Bottom Touch
Vitalii Aseev
지표
The indicator Bottom Touch determines the bottom in the market, from which a rebound or a global reversal may start with a high probability.  Works best on more volatile markets and H1 , H4 , D1 timeframes. Does not work on timeframes above W1. Consists of two lines Green and Gray . Bounces from the Gray line occur less frequently, but have the highest probability of a bounce or even a market reversal. Bounces off the Green line are more frequent, but less likely to bounce.
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
지표
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Renko System
Marco Montemari
지표
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
지표
표시기는 가능한 최소 지연으로   다시 칠하지 않고   차트의 고조파 패턴을 보여줍니다. 지표 상단 검색은 가격 분석의 파동 원리를 기반으로 합니다. 고급 설정을 통해 거래 스타일에 대한 매개변수를 선택할 수 있습니다. 양초(막대)가 열릴 때 새로운 패턴이 형성되면 가격 변동의 가능성이 있는 방향의 화살표가 고정되어 변경되지 않습니다. 표시기는 ABCD, Gartley(Butterfly, Crab, Bat), 3Drives, 5-0, Batman, SHS, One2One, Camel, Triangles, WXY, Fibo, Vibrations와 같은 패턴과 그 종류를 인식합니다. 기본적으로 ABCD 및 Gartley 수치만 설정에 표시됩니다. 많은 추가 구성 가능한 매개변수. 주요 매개변수: ShowUpDnArrows - 가능한 방향 화살표 표시/숨기기 ArrowUpCode - 위쪽 화살표 코드 ArrowDnCode - 아래쪽 화살표 코드 Show old history pattern
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
지표
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
지표
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
지표
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
지표
물론입니다. 아래는 제공해주신 텍스트의 한국어 번역입니다: MT4용 천문학 지표 소개: 귀하의 최상급 하늘 트레이딩 동반자 트레이딩 경험을 천체의 높이로 끌어올리기 준비가 되셨나요? MT4용 천문학 지표를 소개합니다. 이 혁신적인 도구는 복잡한 알고리즘의 힘을 활용하여 탁월한 천문학적 통찰과 정밀한 계산을 제공합니다. 정보의 우주를 손에 담다:   천문학적 데이터의 보물함을 드러내는 포괄적인 패널을 살펴보세요. 행성의 지오/헬리오센트릭 좌표, 태양/지구 거리, 크기, 길이, 별자리, 황도 좌표 및 적도 좌표, 심지어 수평 좌표 등 각각이 정밀하게 계산되고 아름답게 제시됩니다. 지표에 의해 생성된 수직선은 시간 값에 해당하여 트레이딩 여정에 우주적인 시각을 부여합니다. 행성 라인과 관계:   수정 가능한 스케일과 각도로 차트를 장식하는 행성 라인의 마법을 경험해보세요. 직관적인 컨트롤 패널을 통해 각 행성의 라인의 가시성을 손쉽게 전환할 수 있습니다. 쥰션이나 섹스타일, 사분각, 삼분
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
지표
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
TPTSyncX
Arief
지표
무료 AUX 지표, EA 지원 및 전체 가이드를 얻으시려면 방문하세요 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 트렌드를 포착하세요. 패턴을 읽으세요. 진입 시점을 타이밍하세요. 30초 이내의 3단계! 분석 없이도 쉽게 거래하세요 — 당신의 스마트 어시스턴트가 워크플로우를 단순화해 드립니다. 더 이상 차트 과부하 없음. 스마트 바이어스 감지로 자신감 있게 거래하세요. 모든 통화, 암호화폐, 주식, 금속, 지수 및 모든 시간대와 호환됩니다. 그냥 클릭하고 실행하세요 — 정말 간단합니다. 속도와 명확성을 원하는 바쁜 트레이더에게 이상적입니다. TPTSyncX는 추세, 패턴, 그리고 캔들스틱 트리거 분석을 하나로 통합하여 깨끗하고 지능적인 시각 시스템으로 동기화하는 강력한 올인원 MetaTrader 5 인디케이터입니다. 명확성, 정밀성, 속도를 원하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 가격 행동, 구조적 패턴 및 시장 타이밍 도구의 조합을 통해 높은 확
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Meravith MT5
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 임의의 지점에서 거래량을 분석하고 해당 거래량의 시장 소진(exhaustion) 수준을 계산합니다. Meravith 주요 라인: 강세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 약세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 추세선 – 시장 추세를 나타냅니다. 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색상이 변경되며, 추세 지지선 역할을 합니다. 사용 방법: 보라색 세로선을 더블 클릭한 후 원하는 위치로 이동시키십시오. 추세와 조정을 포함해 무엇이든 분석할 수 있습니다. 인디케이터를 시장의 상단, 하단 또는 중요하다고 생각되는 임의의 지점으로 이동시킬 수 있습니다. 좋은 방법은 시장이 소진선 사이에 머물도록 Meravith를 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 추적할 수 있는 명확한 목표를 갖게 됩니다. 초기 소진선이 돌파되면 새로운 소진선이 나타나며, 추가로 거래 가능한 채널이 형성됩니다. 소진 수준에 도달하면 인디케이터의 위치를 다시 조정하거나 다른 시간 프레임으로 전환하여 새로운 소진
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
지표
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potenti
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
지표
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Xauusd Gold Trade Signals
Metin Erkamoglu
지표
MATADOR GOLD – XAUUSD MT5 M5 Timeframe Scalp Signals MATADOR GOLD is a professional signal indicator designed for XAUUSD (Gold) scalping on the M5 timeframe , with optional higher-timeframe confirmation. This indicator does not open or manage trades automatically . It provides structured buy and sell signals, intelligent filtering, and alerts, allowing traders to execute trades using their own strategy and risk management rules. Core Concept (Multi-Concept Architecture) MATADOR GOLD is built
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
지표
UZFX {SSS} 스캘핑 스마트 시그널 MT5는 빠르게 움직이는 시장에서 정확한 실시간 신호를 요구하는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더를 위해 설계된 리페인팅 없는 고성능 트레이딩 지표입니다. (UZFX-LABS)에서 개발한 이 지표는 가격 행동 분석, 추세 확인, 스마트 필터링을 결합하여 모든 통화 쌍과 시간대에서 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 주요 기능 스마트 신호 감지 – 강력한 추세 반전 및 지속 패턴을 정밀하게 식별합니다. 다중 시간대 스캘핑 – 모든 시간대에서 완벽하게 작동합니다. 사용자 지정 알림 – 모든 신호에 대해 팝업, 이메일 및 모바일 알림을 받습니다(구성 가능). 명확한 시각적 화살표 – 차트에서 쉽게 식별할 수 있는 파란색(매수) 및 빨간색(매도) 화살표. 신호 강도 조정 – 단기, 중기, 장기 거래에 맞춰 신호 강도 조절 가능. 사용자 친화적 인터페이스 – 재그리기나 지연 없는 깔끔한 차트 표시. 작동 원리 UZFX SSS 지표는
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
지표
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
지표
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
지표
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
지표
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
지표
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
지표
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
지표
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
지표
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
지표
UZFX SWS {스캘핑 승리 신호} 프로 v1.0은 빠르게 움직이는 시장에서 정확한 진입 신호를 찾는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더를 위해 Usman Zabir(UZFX LABS)가 특별히 개발한 강력하고 재도색되지 않는 지표입니다. 지연이나 잘못된 재도색 없이 신뢰할 수 있는 실시간 신호를 요구하는 트레이더에게 이상적입니다. 추천* 최적 시간대: 30분 이상. {1시간}이 가장 선호하며, 결과는 놀라울 정도입니다...! 주요 기능: 최근 및 과거 신호를 명확한 시각적 화살표로 표시(오래된 신호는 점으로 표시 옵션 포함). 자동 계산 및 그리기 기능: 진입선, 손절선(최근 스윙 저점/고점 기준), 다중 이익실현선(RRR 1:1, 2:1, 3.5:1 – 완전 커스터마이징 가능). 최신 신호 세부사항, 진입가, 손절선, 이익실현선을 표시하는 차트 내 정보 패널. 종합 알림: 팝업, 소리, 푸시 알림, 이메일. 차트 커스터마이징 옵션(색상, 배경, 캔들 스타일). 안전한
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
지표
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
지표
ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator for MT5 Take your trading to the next level with ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator , a powerful tool that combines the clarity of Heikin Ashi candles with advanced pivot-point analysis. This indicator is designed for traders who want to identify market trends, reversals, and key support/resistance zones with precision. Key Features: Heikin Ashi Visualization – Smooths out market noise for cleaner trend identification. Automatic Pivot
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
지표
Manipulation Hunter — Identify Market Convergence with Algorithmic Precision Manipulation Hunter is an advanced indicator engineered to detect manipulation points, structural pivots, and price convergence zones before major directional moves occur. Powered by a proprietary multi-variable algorithm based on AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution) principles, it automatically analyzes price action to reveal key levels where structure, momentum, and institutional footprints align. Wh
제작자의 제품 더 보기
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
지표
UZFX {SSS} 스캘핑 스마트 시그널 MT5는 빠르게 움직이는 시장에서 정확한 실시간 신호를 요구하는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더를 위해 설계된 리페인팅 없는 고성능 트레이딩 지표입니다. (UZFX-LABS)에서 개발한 이 지표는 가격 행동 분석, 추세 확인, 스마트 필터링을 결합하여 모든 통화 쌍과 시간대에서 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 주요 기능 스마트 신호 감지 – 강력한 추세 반전 및 지속 패턴을 정밀하게 식별합니다. 다중 시간대 스캘핑 – 모든 시간대에서 완벽하게 작동합니다. 사용자 지정 알림 – 모든 신호에 대해 팝업, 이메일 및 모바일 알림을 받습니다(구성 가능). 명확한 시각적 화살표 – 차트에서 쉽게 식별할 수 있는 파란색(매수) 및 빨간색(매도) 화살표. 신호 강도 조정 – 단기, 중기, 장기 거래에 맞춰 신호 강도 조절 가능. 사용자 친화적 인터페이스 – 재그리기나 지연 없는 깔끔한 차트 표시. 작동 원리 UZFX SSS 지표는
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
메타트레이더 5(MT5)용 UZFX - 모든 미체결 매수 및 매도 주문 즉시 청산 스크립트는 한 번의 실행으로 모든 활성 시장가 포지션을 즉시 청산할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 변동성이 높거나 뉴스 이벤트 또는 전략 조정 시 트레이더가 신속하게 시장에서 빠져나올 수 있도록 도와주는 긴급 거래 관리에 이상적입니다. 특징: 모든 종목의 모든 오픈 매수 및 매도 포지션을 청산합니다. 정확한 체결을 위해 최신 매수/매도 호가를 사용합니다. 트레이더가 최소한의 수작업으로 즉시 시장에서 빠져나올 수 있도록 도와줍니다. 사용 방법: MT5 차트에 스크립트를 첨부합니다. 스크립트가 모든 오픈 매수 및 매도 포지션을 스캔하고 청산합니다. 청산된 각 주문에 대해 전문가 탭에 확인 메시지가 표시됩니다. 참고: 이 스크립트는 대기 중인 주문을 삭제하지 않으며 활성 시장가 포지션만 청산합니다. 첨부된 차트뿐만 아니라 모든 트레이딩 심볼에서 작동합니다. 스크립트는 즉시 실행되므로 스크립
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
라이브러리
메타트레이더 5 (MT5)용 UZFX - 손익분기점 즉시 설정 스크립트는 모든 오픈 포지션의 손절가를 진입 가격으로 빠르게 이동시켜 위험 없이 거래할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 특히 활성 거래를 효율적으로 관리하는 데 유용하며 포지션이 유리하게 움직이면 잠재적 손실로부터 트레이더를 보호합니다. (프로필 방문 및 다른 모든 MT4/MT5 상품 확인) (리뷰 작성 잊지 마세요) 특징: 모든 오픈 포지션의 손절가를 손익분기점(진입가)으로 자동 설정합니다. 수익을 확보하고 잠재적 손실을 최소화하여 리스크 관리를 강화합니다. 사용 방법: 스크립트를 차트에 첨부하면 모든 오픈 포지션이 자동으로 조정됩니다. 포지션의 손절이 이미 손익분기점에 도달한 경우 건너뜁니다. 참고: 이 스크립트는 기존 거래만 수정하며 새 주문은 하지 않습니다. 심볼에 관계없이 모든 오픈 포지션에 적용됩니다. 브로커가 정확한 진입 가격으로 손절가 수정을 허용하는지 확인하세요.
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
지표
UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 지표는 모든 개시 및 보류 중인 거래에 대한 총 이익실현(TP) 및 손절(SL) 값을 실시간으로 추적하도록 설계되었습니다. 또한 현재 캔들이 마감되기까지 남은 시간을 표시하는 캔들 카운트다운 타이머를 포함합니다. 주요 기능: 모든 활성 거래 및 대기 주문으로부터 예상 총 수익과 손실을 자동 계산합니다. 현재 캔들 마감까지 남은 시간을 표시하여 트레이더가 진입 및 청산을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 사용자가 가독성을 높이기 위해 텍스트 색상, 글꼴 크기 및 위치를 구성할 수 있습니다. 차트를 복잡하게 하지 않는 단순하고 가벼운 디자인입니다. 사용자 입력: 테이크 프로핏 및 스탑 로스 표시 색상 선택. 캔들 타이머 텍스트 색상을 맞춤 설정합니다. 글꼴 크기와 차트 상의 위치를 조정합니다. 사용 사례: 각 주문을 수동으로 확인하지 않고도 위험 및 보상 수준을 빠르게 파악하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 정확한 거
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
라이브러리
메타트레이더 5 (MT5)용 UZFX - 필요 증거금 및 최대 랏 크기 스크립트는 트레이더가 1랏 포지션 개설에 필요한 증거금을 신속하게 결정하고 현재 계좌 잔고에 따라 거래 가능한 최대 랏 크기를 계산할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구는 위험 관리 및 포지션 크기 조정에 필수적이며 트레이더가 효율적으로 거래를 계획할 수 있도록 도와줍니다. 특징: 선택한 종목에서 1랏 거래를 개시하는 데 필요한 증거금을 계산합니다. 사용 가능한 편일예탁잔고에 따라 트레이더가 개설할 수 있는 최대 랏 크기를 결정합니다. 정확한 증거금 계산을 위해 현재 매도 호가를 사용합니다. 코멘트 기능을 사용하여 차트에 결과를 직접 표시합니다. 트레이더가 레버리지와 리스크를 관리하면서 포지션 규모를 최적화할 수 있도록 도와줍니다. 사용법: 원하는 트레이딩 심볼의 차트에 스크립트를 첨부합니다. 스크립트가 계산하여 표시합니다: 1랏에 필요한 증거금 사용 가능한 편일예탁잔고에 따라 거래 가능한 최대 랏 크기
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
메타트레이더 4 (MT4)용 UZFX - 손익분기점 즉시 설정 스크립트는 모든 오픈 포지션의 손절가를 진입 가격으로 빠르게 이동시켜 위험 없이 거래할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 스크립트는 특히 활성 거래를 효율적으로 관리하는 데 유용하며 포지션이 유리하게 움직이면 잠재적 손실로부터 트레이더를 보호합니다. (프로필 방문 및 다른 모든 MT4/MT5 상품 확인) (리뷰 작성 잊지 마세요) 특징: 모든 오픈 포지션의 손절가를 손익분기점(진입가)으로 자동 설정합니다. 수익을 확보하고 잠재적 손실을 최소화하여 리스크 관리를 강화합니다. 사용 방법: 스크립트를 차트에 첨부하면 모든 오픈 포지션이 자동으로 조정됩니다. 포지션의 손절이 이미 손익분기점에 도달한 경우 건너뜁니다. 참고: 이 스크립트는 기존 거래만 수정하며 새 주문은 하지 않습니다. 심볼에 관계없이 모든 오픈 포지션에 적용됩니다. 브로커가 정확한 진입 가격으로 손절가 수정을 허용하는지 확인하세요.
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
지표
UZFX SWS {스캘핑 승리 신호} 프로 v1.0은 빠르게 움직이는 시장에서 정확한 진입 신호를 찾는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더를 위해 Usman Zabir(UZFX LABS)가 특별히 개발한 강력하고 재도색되지 않는 지표입니다. 지연이나 잘못된 재도색 없이 신뢰할 수 있는 실시간 신호를 요구하는 트레이더에게 이상적입니다. 추천* 최적 시간대: 30분 이상. {1시간}이 가장 선호하며, 결과는 놀라울 정도입니다...! 주요 기능: 최근 및 과거 신호를 명확한 시각적 화살표로 표시(오래된 신호는 점으로 표시 옵션 포함). 자동 계산 및 그리기 기능: 진입선, 손절선(최근 스윙 저점/고점 기준), 다중 이익실현선(RRR 1:1, 2:1, 3.5:1 – 완전 커스터마이징 가능). 최신 신호 세부사항, 진입가, 손절선, 이익실현선을 표시하는 차트 내 정보 패널. 종합 알림: 팝업, 소리, 푸시 알림, 이메일. 차트 커스터마이징 옵션(색상, 배경, 캔들 스타일). 안전한
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
UZFX - 차트에서 모든 드로잉 및 개체 즉시 삭제는 활성 차트에서 모든 드로잉 개체를 즉시 제거하도록 설계된 간단하면서도 강력한 MetaTrader 5(MT5) 스크립트입니다. 이 스크립트는 기술 분석 도면, 추세선, 피보나치 도구, 텍스트 레이블 및 기타 개체를 일일이 수동으로 삭제하지 않고 차트를 빠르게 지워야 하는 트레이더에게 유용합니다. 특징: 활성 차트에서 모든 개체와 도면을 삭제합니다. 한 번의 실행으로 즉시 작동합니다. 삭제 성공 및 실패에 대한 확인 메시지를 표시합니다. 트레이더가 더 나은 분석을 위해 깨끗하고 깔끔한 차트를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 사용 방법: 모든 개체를 제거하려는 차트에 스크립트를 첨부합니다. 스크립트가 모든 개체를 자동으로 반복하여 삭제합니다. 전문가 탭에 메시지가 나타나면 개체가 성공적으로 제거되었음을 확인할 수 있습니다. 참고: 이 스크립트는 차트에서 실행 중인 미체결 주문, 인디케이터 또는 전문가 자문에는 영향을 주지 않으
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
지표
UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 지표는 모든 개시 및 보류 중인 거래에 대한 총 이익실현(TP) 및 손절(SL) 값을 실시간으로 추적하도록 설계되었습니다. 또한 현재 캔들이 마감되기까지 남은 시간을 표시하는 캔들 카운트다운 타이머를 포함합니다. 주요 기능: 모든 활성 거래 및 대기 주문으로부터 예상 총 수익과 손실을 자동 계산합니다. 현재 캔들 마감까지 남은 시간을 표시하여 트레이더가 진입 및 청산을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 사용자가 가독성을 높이기 위해 텍스트 색상, 글꼴 크기 및 위치를 구성할 수 있습니다. 차트를 복잡하게 하지 않는 단순하고 가벼운 디자인입니다. 사용자 입력: 테이크 프로핏 및 스탑 로스 표시 색상 선택. 캔들 타이머 텍스트 색상을 맞춤 설정합니다. 글꼴 크기와 차트 상의 위치를 조정합니다. 사용 사례: 각 주문을 수동으로 확인하지 않고도 위험 및 보상 수준을 빠르게 파악하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 정확한 거
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
메타트레이더 5 (MT5)용 UZFX - 지정가 주문만 삭제 스크립트는 거래 계좌에서 모든 지정가 주문(매수 제한, 매도 제한, 매수 중지, 매도 중지)을 자동으로 제거하는 간단하면서도 효과적인 도구입니다. 이 스크립트는 활성 시장가 포지션에 영향을 주지 않고 대기 주문을 즉시 청산하려는 트레이더에게 이상적입니다. 다른 모든 MT4/MT5 보조지표 및 EA 확인 >> 여기 기능: 모든 지정가 주문(매수 제한, 매도 제한, 매수 중지, 매도 중지)을 삭제합니다. 오픈 마켓 포지션에는 영향을 미치지 않습니다. 전문가 탭을 통해 실시간 체결 피드백을 제공합니다. 트레이더가 수동 개입 없이 지정가 주문 전략을 빠르게 재설정할 수 있도록 도와줍니다. 사용 방법: 스크립트를 MT5 차트에 첨부합니다. 스크립트가 모든 지정가 주문을 자동으로 스캔하고 삭제합니다. 참고: 이 스크립트는 활성 거래를 청산하지 않으며 지정가 주문만 제거합니다. 스크립트를 실행하기 전에 모든 대기 주문을 제거할 것
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
UZFX Daily Trade Guard EA는 MetaTrader 4 (MT4) 계정 및 리스크 관리 도구로, 일일 손익 한도를 모니터링하여 거래 계정을 보호하도록 설계된 단순하면서도 강력한 도구입니다. UZFX LABS(신뢰할 수 있는 외환 전문가)에서 개발된 이 Expert Advisor(EA)는 거래를 열지 않으며, 대신 리스크 관리 규칙을 엄격히 적용하여 한도가 달성되면 거래를 중단하도록 설계되었습니다. 이 도구는 모든 수준의 트레이더가 자금을 전문적으로 관리할 수 있도록 도와주며, 거래 시 규율과 안전성을 보장합니다. 다른 모든 MT4/MT5 지표 및 EA를 확인하세요 >> HERE 주요 기능 1. 일일 손익 한도 모니터링 맞춤형 일일 이익 한도(기본값: $200)와 손실 한도(기본값: -$150)를 설정합니다. EA는 계좌의 성과를 적극적으로 추적하며, 한도가 달성되면 거래를 중단하고 모든 오픈 포지션을 닫으며 대기 중인 주문을 취소하여 자본을 보호합니다. 2. 거래
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
지표
실시간 거래 및 이력 시각화 도구는 트레이더가 명확한 시각적 신호로 개시 및 청산 포지션을 추적할 수 있도록 설계된 강력한 메타트레이더 5 지표입니다. 실시간 거래 모니터링이나 과거 성과 분석 시, 이 도구는 차트 상에 직접 진입/청산 시점, 손익, 거래 통계를 직관적이고 사용자 정의 가능한 형태로 제공합니다. 주요 기능: 진입점과 현재 가격을 연결하는 동적 선으로 활성 거래 시각화 실시간 순이익/손실 즉시 업데이트 진입/청산 마커 및 추세선으로 과거 거래 표시 거래 세부 정보(이익, 획득/손실 포인트, 포지션 규모) 한눈에 확인 거래 유형(매수/매도)별 필터링 및 표시 기록 제한 최근 거래의 순이익/손실을 보여주는 선택적 요약 테이블 빠른 성과 검토를 위한 깔끔하고 체계적인 레이아웃 스마트한 새로고침 속도 제어 기능으로 낮은 CPU 사용량 대상 사용자: 데이 트레이더 및 스캘퍼 – 오픈 포지션과 최근 거래 신속 평가 스윙 트레이더 – 패턴 분석을 위한 과거
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
지표
UzFx-현지 통화 변환기-MT5는 미화(USD)와 현지 통화 모두로 변동 및 일일 손익(P&L)을 추적하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 사용하기 쉬운 지표입니다. 이 도구는 사용자 정의 환율을 사용한 실시간 변환을 제공하여 트레이더가 거래 성과를 보다 효과적으로 시각화할 수 있도록 지원합니다. 주요 기능 미화(USD)와 현지 통화로 진행 중인 손익을 표시합니다. 일일 손익 계산 – 당일 마감된 거래의 P&L을 추적합니다. 원하는 현지 통화(예: PKR, INR, AED 등)로 P&L 변환 환율 맞춤 설정 – 정확한 변환을 위해 수동으로 환율을 설정합니다. 일일 손실 한도 모니터링 – 일일 손실 한도에 도달 시 알림을 제공합니다. 자정 자동 초기화 – 매 거래일마다 일일 손익이 자동으로 초기화됩니다. UI 배치 조정 가능 – 차트 상의 글꼴 크기, 색상 및 위치를 수정할 수 있습니다. 이 지표를 사용해야 하는 이유 불필요한 수동 변환 및 계산 오류를 방지합니다.
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
라이브러리
메타트레이더 4 (MT4)용 UZFX - 지정가 주문만 삭제 스크립트는 거래 계좌에서 모든 지정가 주문(매수 제한, 매도 제한, 매수 중지, 매도 중지)을 자동으로 삭제하는 간단하면서도 효과적인 도구입니다. 이 스크립트는 활성 시장가 포지션에 영향을 주지 않고 대기 주문을 즉시 청산하려는 트레이더에게 이상적입니다. 다른 모든 MT4/MT5 보조지표 및 EA 확인 >> 여기 특징: 모든 지정가 주문(매수 제한, 매도 제한, 매수 중지, 매도 중지)을 삭제합니다. 오픈 마켓 포지션에는 영향을 미치지 않습니다. 전문가 탭을 통해 실시간 체결 피드백을 제공합니다. 트레이더가 수동 개입 없이 지정가 주문 전략을 빠르게 재설정할 수 있도록 도와줍니다. 사용 방법: 스크립트를 MT5 차트에 첨부합니다. 스크립트가 모든 지정가 주문을 자동으로 스캔하고 삭제합니다. 삭제된 각 주문에 대해 전문가 탭에 확인 메시지가 표시됩니다. 참고: 이 스크립트는 활성 거래를 청산하지 않으며 대기 중인 주문만
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
지표
UzFx-현지 통화 변환기-MT4는 미화(USD)와 현지 통화 모두로 미실현 및 일일 손익(P&L)을 추적하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 사용하기 쉬운 지표입니다. 이 도구는 사용자 정의 환율을 사용한 실시간 변환을 제공하여 트레이더가 거래 성과를 보다 효과적으로 시각화할 수 있도록 지원합니다. 주요 기능 미화(USD)와 현지 통화로 실시간 손익 표시. 일일 손익 계산 – 당일 마감된 거래의 P&L을 추적합니다. 원하는 현지 통화(예: PKR, INR, AED 등)로 P&L 변환 환율 맞춤 설정 – 정확한 변환을 위해 수동으로 환율을 설정합니다. 일일 손실 한도 모니터링 – 일일 손실 한도에 도달 시 알림을 제공합니다. 자정 자동 초기화 – 매 거래일마다 일일 손익이 자동으로 초기화됩니다. UI 배치 조정 가능 – 차트 상의 글꼴 크기, 색상 및 위치를 수정할 수 있습니다. 이 지표를 사용해야 하는 이유 불필요한 수동 변환 및 계산 오류를 방지합니다. 진행 중
FREE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변