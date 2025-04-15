Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5

El indicador UZFX-Alpha Strike Signals para MetaTrader 5 es una herramienta integral diseñada para simplificar las decisiones de trading y mejorar la disciplina. Identifica automáticamente señales de compra y venta de alta probabilidad, eliminando las emociones y las conjeturas del proceso.


Por cada señal generada, el indicador proporciona un plan de trading completo directamente en el gráfico. Traza niveles precisos de entrada, stop-loss y hasta cinco niveles de take-profit basados en ratios de riesgo-recompensa personalizables. Esta estructura integrada garantiza que cada operación se realice con una estrategia de salida predefinida, lo cual es fundamental para una gestión de riesgos coherente.


Ventajas clave para los operadores


Señales claras y procesables


Genera flechas de compra y venta inequívocas en el gráfico.


Elimina la toma de decisiones emocionales al proporcionar criterios de entrada objetivos.


Gestión completa de las operaciones


Traza automáticamente la entrada exacta, el stop loss y hasta cinco niveles de take profit para cada señal.


Calcula el stop loss basándose en la evolución reciente de los precios y la volatilidad para una colocación lógica.


Proporciona múltiples objetivos de take profit, lo que permite obtener beneficios parciales y dejar que las operaciones ganadoras sigan su curso.


Personalizable para todos los estilos de trading


La intensidad de la señal es ajustable y funciona para varios marcos temporales.


Los ajustes más bajos (3-6) son ideales para marcos temporales más altos, como H4 y D1, para el swing trading.


Los ajustes más altos (7-10) están optimizados para marcos temporales más bajos, como M5 y M15, para el day trading y el scalping.


Gestión de riesgos integrada


Predefine las relaciones riesgo-recompensa para cada operación.


Garantiza que las ganancias potenciales siempre justifiquen el riesgo potencial.


Crea hábitos de trading disciplinados al aplicar una gestión de riesgos adecuada.


Sistema de alertas completo


Notifica a los operadores las nuevas señales mediante ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push en el móvil.


Garantiza que nunca se pierda una oportunidad de trading.


Se puede configurar para que solo avise de las nuevas señales y evitar así una sobrecarga de notificaciones.


Visualización mejorada de los gráficos


Muestra todos los niveles de trading con líneas de colores y etiquetas de texto para facilitar la consulta.


Muestra el estado de las señales en tiempo real y consejos de trading directamente en el gráfico.


Realiza un seguimiento de las ganancias/pérdidas actuales en puntos desde el precio de entrada.


La línea de acción del precio opcional conecta la señal con el movimiento actual del precio.


Ahorra tiempo y mejora el análisis


Automatiza todo el proceso de identificación de señales y cálculo de niveles.


Permite a los operadores centrarse en la ejecución y la gestión en lugar de en cálculos complejos.


Proporciona un marco coherente para analizar cualquier mercado o marco temporal.


Por qué los operadores necesitan este indicador


Los operadores necesitan las señales UZFX-Alpha Strike para aportar estructura y disciplina a sus operaciones. Proporciona un enfoque sistemático fácil de seguir. Al ofrecer un plan completo para cada operación, ayuda a los operadores a evitar errores comunes como mover los stop loss, salir demasiado pronto o no asegurar las ganancias. Es una solución todo en uno adecuada tanto para principiantes que aprenden la estructura adecuada de las operaciones como para operadores experimentados que buscan un sistema fiable y automatizado para mejorar su estrategia.


En definitiva, este indicador sirve como un asistente de trading completo. Es especialmente valioso para los traders que buscan un enfoque sistemático y basado en reglas para los mercados. Al automatizar el análisis y reforzar la disciplina, ayuda a los traders a centrarse en la ejecución, evitar errores psicológicos comunes y trabajar para obtener resultados de trading más consistentes.



Productos recomendados
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Martillo y Estrella Fugaz" para MT5. Sin repintado ni retraso. - El indicador "Martillo y Estrella Fugaz" es muy potente para operar con Price Action. - Detecta patrones de Martillo alcistas y Estrella Fugaz bajistas en el gráfico: - Martillo alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador "Martillo y Estrella Fugaz"
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicadores
Indicador para análisis gráfico. Marca los principales patrones de velas japonesas en el gráfico. Por el momento, el siguiente conjunto de patrones está disponible para el comerciante:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  -
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicadores
Fractal 358 Plus es un indicador predictivo que proporciona la visión más clara de los movimientos de los precios. Identificando patrones gráficos como Caixote (Crate), Pivot e Inside Candle , muestra puntos de entrada y salida, así como amenazas para sus operaciones en los mercados. Viene listo para usar con B3 Mini Index (serie WIN$) y se puede ajustar para utilizarlo con cualquier activo y marco temporal. El Fractal 358 desentraña el movimiento de los precios Basado en la secuencia de Fibon
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT5, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC y móviles . - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores come
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para ayudar a tomar una decisión sobre la dirección de la negociación (comprar o vender). Es un escáner histórico que busca coincidencias del patrón actual (combinación de varias barras actuales) con datos históricos en términos porcentuales por la posición vertical relativa de las velas entre sí, el tamaño de cada vela, el tamaño del cuerpo de la vela y las sombras de las velas. En el historial, las coincidencias encontradas se indican mediante líneas verticales en la
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
ChartScalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
Chart Scalper v1.01 Indicador Profesional de Trading para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN GENERAL Chart Scalper es un indicador técnico avanzado diseñado para identificar con precisión puntos óptimos de entrada y salida del mercado. Utilizando un algoritmo sofisticado de análisis de reversión de precios, el indicador detecta automáticamente cambios de tendencia significativos y genera señales visuales claras para operaciones de compra y venta. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Señales Precisas de Trading
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de Divergencia RSI : Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuacione
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/descuento,
Bottom Touch
Vitalii Aseev
Indicadores
El indicador Bottom Touch determina el fondo del mercado, a partir del cual puede iniciarse un rebote o una inversión global con una alta probabilidad. Funciona mejor en los mercados más volátiles y en los marcos temporales H1 , H4 , D1 . No funciona en plazos superiores a W1. Consta de dos líneas Verde y Gris . Los rebotes de la línea Gris ocurren con menos frecuencia, pero tienen la mayor probabilidad de un rebote o incluso una inversión del mercado. Los rebotes desde la línea Verde son más f
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra patrones armónicos en el gráfico   sin repintar   con el mínimo retraso posible. La búsqueda de la parte superior de los indicadores se basa en el principio de onda del análisis de precios. La configuración avanzada le permite elegir parámetros para su estilo de negociación. En la apertura de una vela (barra), cuando se forma un nuevo patrón, se fija una flecha de la dirección probable del movimiento del precio, que permanece sin cambios. El indicador reconoce los siguientes
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
Este indicador busca patrones de velas. Su principio de funcionamiento se basa en Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures de Gregory L. Morris. Si se detecta un patrón, el indicador muestra un mensaje al cierre de una barra. Si opera con el terminal MetaTrader 4, puede descargar el análogo completo del indicador "Candle Pattern Finder for MT4 ". Reconoce los siguientes patrones: Alcista/bajista (posibles configuraciones entre paréntesis) : Martillo / E
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicadores
LevelPAttern MT5 es un indicador técnico basado en los niveles diarios y patrones de Acción de Precio. El indicador se basa en el indicador estándar ZigZag + patrones de velas de inversión, como Estrella, Martillo (también conocido como Pin bar), Engulfing y otros. El indicador genera notificaciones de audio y texto cuando se forma un patrón y se toca un nivel. También admite el envío de notificaciones por correo electrónico y push. Características de funcionamiento del indicador Es adecuado pa
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicadores
ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com Versión MT4: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 Versión MT5: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca! ============================================================================================= DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un ind
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indicadores
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator es una herramienta profesional de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios y puntos de inflexión clave del mercado con claridad y precisión. El mejor indicador de reversión y retorno de precios eligiendo sólo un techo o suelo en cada marco temporal Una obra maestra de la combinación de matemáticas y Gann, matriz fractal, Fibonacci, ángulo de movimiento y
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Xauusd Gold Trade Signals
Metin Erkamoglu
Indicadores
MATADOR GOLD - XAUUSD MT5 M5 Timeframe Señales de scalping MATADOR GOLD es un indicador de señal profesional diseñado para XAUUSD (Oro) scalping en el timeframe M5 , con confirmación opcional de timeframe superior. Este indicador no abre ni gestiona operaciones automáticamente . Proporciona señales estructuradas de compra y venta, filtrado inteligente y alertas, permitiendo a los operadores ejecutar operaciones utilizando su propia estrategia y reglas de gestión de riesgos. Concepto Básico (Arq
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 es un indicador de trading de alto rendimiento sin repintado diseñado para scalpers, day traders y swing traders que exigen señales precisas y en tiempo real en mercados de rápida evolución. Desarrollado por (UZFX-LABS), este indicador combina el análisis de la acción del precio, la confirmación de tendencias y el filtrado inteligente para generar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los pares de divisas y marcos temporales. Caracterís
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos. MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS. {1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...! Las característ
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indicadores
Manipulation Hunter — Identifica la Convergencia del Precio con Precisión Algorítmica Manipulation Hunter es un indicador avanzado diseñado para detectar puntos de manipulación, pivotes estructurales y zonas de convergencia del precio antes de los principales movimientos direccionales del mercado. Basado en un motor algorítmico de reconocimiento de patrones AMD (Acumulación – Manipulación – Distribución) , el sistema analiza automáticamente la acción del precio para revelar niveles clave dond
Otros productos de este autor
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 es un indicador de trading de alto rendimiento sin repintado diseñado para scalpers, day traders y swing traders que exigen señales precisas y en tiempo real en mercados de rápida evolución. Desarrollado por (UZFX-LABS), este indicador combina el análisis de la acción del precio, la confirmación de tendencias y el filtrado inteligente para generar señales de compra y venta de alta probabilidad en todos los pares de divisas y marcos temporales. Caracterís
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y ven
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 5 (MT5) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todo
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotecas
El script UZFX - Margen Requerido y Tamaño Máximo de Lote para MetaTrader 5 (MT5) está diseñado para ayudar a los traders a determinar rápidamente el margen requerido para abrir una posición de 1 lote y calcular el tamaño máximo de lote con el que pueden operar basándose en el capital actual de su cuenta. Esta herramienta es esencial para la gestión de riesgos y el dimensionamiento de posiciones, permitiendo a los operadores planificar sus operaciones de manera eficiente. Funciones: Calcula
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una poderosa herramienta que permite a los operadores mover rápidamente el stop loss de todas las posiciones abiertas a su precio de entrada, asegurando operaciones libres de riesgo. Este script es particularmente útil para gestionar operaciones activas eficientemente, asegurando que una vez que una posición se mueve favorablemente, el trader está protegido de pérdidas potenciales. (Visite el perfil y revise todos
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicadores
El UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 es un potente indicador sin repintado desarrollado por Usman Zabir (UZFX LABS) específicamente para scalpers, day traders y swing traders que buscan señales de entrada precisas en mercados de rápida evolución. Ideal para traders que exigen señales fiables en tiempo real sin retrasos ni repintados falsos. MIS MEJORES INTERVALOS DE TIEMPO RECOMENDADOS*: 30 MINUTOS Y MÁS. {1 H} ES MI FAVORITO. ¡Y LOS RESULTADOS SON IMPRESIONANTES...! Las característ
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin necesidad de eliminarlos manualmente uno a uno. Características: Elimina to
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly para MetaTrader 4 (MT4) es una potente herramienta que permite a los operadores cerrar inmediatamente todas las posiciones activas en el mercado con una sola ejecución. Este script es ideal para la gestión de operaciones de emergencia, ayudando a los operadores a salir rápidamente del mercado durante la alta volatilidad, eventos de noticias o ajustes de estrategia. Características: Cierra todas las posiciones abiertas de compra y venta
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El indicador UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 está diseñado para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los valores totales de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en todas las operaciones abiertas y pendientes. Además, incluye un temporizador de cuenta atrás de velas para indicar el tiempo restante para que se cierre la vela actual. Características principales: Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas totales esperadas de todas las operaciones activas y órdenes pendientes. Muestra el
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 5 (MT5) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Asesores Expertos
El EA UZFX Daily Trade Guard es una herramienta sencilla y potente de gestión de cuentas y riesgos para MetaTrader 4 (MT4) diseñada para proteger su cuenta de trading mediante la supervisión de los límites diarios de ganancias y pérdidas. Creado por (UZFX LABS), un experto en forex de confianza, este asesor experto (EA) no abre operaciones, sino que se centra en hacer cumplir sus reglas de gestión de riesgos para detener las operaciones cuando se alcanzan los límites. Ayuda a los operadores de t
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El UZFX - Borrar Todos los Dibujos y Objetos del Gráfico Instantáneamente es un sencillo pero potente script para MetaTrader 4 (MT4) diseñado para eliminar instantáneamente todos los objetos de dibujo del gráfico activo. Este script es útil para los traders que necesitan limpiar rápidamente sus gráficos de dibujos de análisis técnico, líneas de tendencia, herramientas Fibonacci, etiquetas de texto y otros objetos sin eliminarlos manualmente uno por uno. Características: Elimina todos los objeto
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
Live Trades and History Visualizer es un potente indicador de MetaTrader 5 diseñado para ayudar a los operadores a realizar un seguimiento de sus posiciones abiertas y cerradas con señales visuales muy claras. Tanto si supervisa operaciones en tiempo real como si analiza el rendimiento pasado, esta herramienta proporciona visualizaciones intuitivas y personalizables de los puntos de entrada/salida, las ganancias/pérdidas y las estadísticas de las operaciones, directamente en su gráfico. Caract
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT5 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotecas
El script UZFX - Delete Only Pending Orders para MetaTrader 4 (MT4) es una herramienta simple pero efectiva que elimina automáticamente todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) de la cuenta de trading. Este script es ideal para traders que quieren eliminar sus órdenes pendientes instantáneamente sin afectar las posiciones activas en el mercado. Echa un vistazo a todos mis otros indicadores MT4/MT5 y EAs >> AQUÍ Características: Elimina todas las órdenes pendie
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicadores
El UzFx-Local Currency Converter-MT4 es un indicador potente y fácil de usar diseñado para los operadores que desean realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas (P&L) flotantes y diarias tanto en USD como en su moneda local. Esta herramienta proporciona conversiones en tiempo real utilizando un tipo de cambio definido por el usuario, lo que ayuda a los operadores a visualizar su rendimiento comercial de manera más eficaz. Características principales Muestra las ganancias y pérdidas en
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario