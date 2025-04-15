Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5

Der Indikator „UZFX-Alpha Strike Signals“ für MetaTrader 5 ist ein umfassendes Tool, das entwickelt wurde, um Handelsentscheidungen zu vereinfachen und die Disziplin zu verbessern. Er identifiziert automatisch Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit und eliminiert so Emotionen und Spekulationen aus dem Prozess.


Für jedes generierte Signal liefert der Indikator einen vollständigen Handelsplan direkt auf dem Chart. Er zeichnet präzise Einstiegs-, Stop-Loss- und bis zu fünf Take-Profit-Levels auf, die auf anpassbaren Risiko-Ertrags-Verhältnissen basieren. Diese integrierte Struktur stellt sicher, dass jeder Trade mit einer vordefinierten Ausstiegsstrategie eingegangen wird, was für ein konsistentes Risikomanagement von grundlegender Bedeutung ist.



Wichtige Vorteile für Trader


Klare und umsetzbare Signale


Generiert eindeutige Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart.


Eliminiert emotionale Entscheidungen durch objektive Einstiegskriterien.


Umfassendes Handelsmanagement


Zeichnet automatisch den genauen Einstieg, Stop-Loss und bis zu fünf Take-Profit-Niveaus für jedes Signal ein.


Berechnet Stop-Loss auf der Grundlage der jüngsten Kursentwicklung und Volatilität für eine logische Platzierung.


Bietet mehrere Take-Profit-Ziele, die eine teilweise Gewinnmitnahme ermöglichen und Gewinner laufen lassen.


Anpassbar für alle Handelsstile


Die einstellbare Signalstärke funktioniert für verschiedene Zeitrahmen.


Niedrigere Einstellungen (3-6) sind ideal für höhere Zeitrahmen wie H4 und D1 für das Swing-Trading.


Höhere Einstellungen (7-10) sind für niedrigere Zeitrahmen wie M5 und M15 für Daytrading und Scalping optimiert.


Integriertes Risikomanagement


Legt für jeden Trade vordefinierte Risiko-Ertrags-Verhältnisse fest.


Stellt sicher, dass der potenzielle Gewinn immer das potenzielle Risiko rechtfertigt.


Fördert disziplinierte Handelsgewohnheiten durch die Durchsetzung eines angemessenen Risikomanagements.


Umfassendes Warnsystem


Benachrichtigt Händler über neue Signale per Pop-up, E-Mail oder mobilen Push-Benachrichtigungen.


Stellt sicher, dass Sie keine Handelsgelegenheit verpassen.


Kann so eingestellt werden, dass nur bei neuen Signalen eine Warnung ausgegeben wird, um eine Überlastung mit Benachrichtigungen zu vermeiden.


Verbesserte Chart-Visualisierung


Zeigt alle Handelsniveaus mit farbigen Linien und Textbeschriftungen zur einfachen Orientierung an.


Zeigt den Signalstatus in Echtzeit und Handelstipps direkt im Chart an.


Verfolgt den aktuellen Gewinn/Verlust in Punkten vom Einstiegspreis aus.


Optionale Preisaktionslinie verbindet das Signal mit der aktuellen Preisbewegung.


Spart Zeit und verbessert die Analyse


Automatisiert den gesamten Prozess der Signalidentifizierung und Niveauberechnung.


Ermöglicht es Händlern, sich auf die Ausführung und Verwaltung zu konzentrieren, anstatt auf komplexe Berechnungen.


Bietet einen konsistenten Rahmen für die Analyse jedes Marktes oder Zeitrahmens.


Warum Händler diesen Indikator brauchen


Trader benötigen die UZFX-Alpha Strike Signals, um Struktur und Disziplin in ihren Handel zu bringen. Der Indikator bietet einen systematischen Ansatz, der leicht zu befolgen ist. Durch die Bereitstellung eines vollständigen Plans für jeden Trade hilft er Tradern, häufige Fehler wie das Verschieben von Stop-Losses, zu frühes Aussteigen oder das Versäumen, Gewinne zu sichern, zu vermeiden. Es handelt sich um eine All-in-One-Lösung, die sowohl für Anfänger geeignet ist, die eine geeignete Handelsstruktur erlernen möchten, als auch für erfahrene Trader, die ein zuverlässiges, automatisiertes System zur Verbesserung ihrer Strategie suchen.



Letztendlich dient dieser Indikator als umfassender Handelsassistent. Er ist besonders wertvoll für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Ansatz für die Märkte suchen. Durch die Automatisierung der Analyse und die Durchsetzung von Disziplin hilft er Tradern, sich auf die Ausführung zu konzentrieren, häufige psychologische Fallstricke zu vermeiden und auf konsistentere Handelsergebnisse hinzuarbeiten.

Empfohlene Produkte
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ für MT5 – ohne Neulackierung und Verzögerung. – Der Indikator „Hammer- und Sternschnuppenmuster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bullische Hammer- und bärische Sternschnuppenmuster im Chart: – Bullischer Hammer – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Bärischer Sternschnuppenmuster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der In
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indikatoren
Indikator zur grafischen Analyse. Markiert die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster auf dem Chart. Derzeit stehen dem Händler die folgenden Muster zur Verfügung:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indikatoren
Der AW-Kerzenmuster-Indikator ist eine Kombination aus einem fortschrittlichen Trendindikator und einem leistungsstarken Kerzenmuster-Scanner. Es ist ein nützliches Werkzeug, um die dreißig zuverlässigsten Candlestick-Muster zu erkennen und hervorzuheben. Darüber hinaus ist es ein aktueller Trendanalysator, der auf farbigen Balken mit einem basiert       Plug-in-Multi-Timeframe-Trendpanel, das in der Größe verändert und positioniert werden kann. Eine einzigartige Fähigkeit, die Anzeige von Muste
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indikatoren
Fractal 358 Plus ist ein prädiktiver Indikator, der eine klare Sicht auf die Kursbewegungen bietet. Er identifiziert grafische Muster wie Caixote (Crate), Pivot und Inside Candle und zeigt Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie Gefahren für Ihre Trades auf den Märkten. Es ist sofort einsatzbereit für den B3 Mini Index (WIN$ Serie) und kann für jeden Vermögenswert und Zeitrahmen angepasst werden. Fraktal 358 enträtselt die Preisbewegung Das auf der Fibonacci-Sequenz basierende Fraktal 358 ist ei
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator PINBAR-Muster für MT5, ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung. - Der Indikator „PINBAR-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. - Der Indikator erkennt PinBars im Chart: - Bullish PinBar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Bearish PinBar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte . - Der Indikator „PINBAR-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. Kli
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Der Indikator soll helfen, eine Entscheidung über die Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) zu treffen. Es handelt sich um einen History-Scanner, der anhand der relativen vertikalen Position der Kerzen zueinander, der Größe jeder Kerze, der Größe des Kerzenkörpers und der Kerzenschatten nach Übereinstimmungen des aktuellen Musters (Kombination mehrerer aktueller Balken) mit historischen Daten in Prozent sucht. In der Historie werden die gefundenen Übereinstimmungen durch vertikale Linien auf der K
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
ChartScalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
Chart Scalper v1.01 Professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5 ÜBERBLICK Chart Scalper ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Mit Hilfe eines hochentwickelten Algorithmus zur Preisumkehranalyse erkennt der Indikator automatisch signifikante Trendänderungen und generiert klare visuelle Signale für Kauf- und Verkaufstransaktionen. HAUPTMERKMALE Präzise Handelssignale Erkennt automati
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Bottom Touch
Vitalii Aseev
Indikatoren
Der Indikator Bottom Touch bestimmt die Talsohle des Marktes, von der aus mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rebound oder eine globale Umkehr einsetzen kann. Funktioniert am besten auf volatileren Märkten und in den Zeitfenstern H1 , H4 und D1 . Funktioniert nicht bei Zeitrahmen über W1. Besteht aus zwei Linien, einer grünen und einer grauen . Ausschläge von der grauen Linie treten seltener auf, haben aber die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Ausschlag oder sogar eine Marktumkehr. Abpraller a
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt harmonische Muster auf dem Chart,   ohne   mit minimaler Verzögerung neu zu zeichnen. Die Suche nach Indikator-Tops basiert auf dem Wellenprinzip der Preisanalyse. Mit den erweiterten Einstellungen können Sie Parameter für Ihren Handelsstil auswählen. Beim Öffnen einer Kerze (Bar) wird bei der Bildung eines neuen Musters ein Pfeil der wahrscheinlichen Richtung der Preisbewegung festgelegt, der unverändert bleibt. Der Indikator erkennt folgende Muster und deren Varianten: ABCD
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator sucht nach Candlestick-Mustern. Sein Funktionsprinzip basiert auf dem Buch Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures von Gregory L. Morris. Wenn ein Muster erkannt wird, zeigt der Indikator bei einem Balkenabschluss eine Meldung an. Wenn Sie mit dem MetaTrader 4-Terminal handeln, können Sie das vollständige Analogon des Indikators "Candle Pattern Finder for MT4 " herunterladen Er erkennt die folgenden Muster: Bullish/Bearish (mögliche Ei
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indikatoren
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Tradern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen. Der beste Umkehrindikator und Preisrückkehr durch die Auswahl von nur einer Ober- oder Untergrenze in jedem Zeitrahmen Ein Meisterwerk der Kombination von Mathematik und Gann, Fraktalmatrix, Fibonacci, Bewegungswinkel und Zeit. Völlig intelligent H
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Xauusd Gold Trade Signals
Metin Erkamoglu
Indikatoren
MATADOR GOLD - XAUUSD MT5 M5-Zeitrahmen Scalp-Signale MATADOR GOLD ist ein professioneller Signalindikator, der für XAUUSD (Gold) Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde, mit optionaler Bestätigung auf höheren Zeitrahmen. Dieser Indikator eröffnet und verwaltet keine Trades automatisch . Er liefert strukturierte Kauf- und Verkaufssignale, intelligente Filter und Warnungen, die es dem Händler ermöglichen, Geschäfte nach seinen eigenen Strategie- und Risikomanagementregeln auszuführen.
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 ist ein leistungsstarker Handelsindikator ohne Repainting, der für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die in schnelllebigen Märkten genaue Echtzeit-Signale benötigen. Dieser von (UZFX-LABS) entwickelte Indikator kombiniert Preisaktionsanalyse, Trendbestätigung und intelligente Filterung, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu generieren. Wichtigste Funktionen Intelligente Signalerkennu
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indikatoren
Support Resistance Catcher Indicator Merkmale und Erklärung Überblick: Der Support Resistance Catcher ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator zur Identifizierung und Visualisierung von Angebots- (Widerstand) und Nachfragezonen (Unterstützung) auf der Grundlage von Candlestick-Kursbewegungen. Er erkennt Zonen, in denen sich der Kurs nach einer Rallye oder einem Rückgang umgedreht hat, indem er Dochtwiderstände und Clustering verwendet. Der Indikator zeichnet horizontale Rechtecke für aktive u
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 ist ein leistungsstarker, nicht übermalender Indikator, der von Usman Zabir (UZFX LABS) speziell für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die präzise Einstiegssignale in schnelllebigen Märkten suchen. Ideal für Trader, die zuverlässige Echtzeit-Signale ohne Verzögerungen oder falsche Übermalungen benötigen. MEINE EMPFOHLENEN* BESTEN ZEITRAHMEN: 30 M UND MEHR. {1H} IST MEIN FAVORIT. UND DIE ERGEBNISSE SIND UMWERFEND...! Zu den wic
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indikatoren
ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator für MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator , einem leistungsstarken Tool, das die Klarheit der Heikin Ashi-Kerzen mit einer fortschrittlichen Pivot-Punkt-Analyse kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Markttrends, Umkehrungen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen präzise erkennen möchten. Hauptmerkmale: Heikin Ashi Visualisierung - Glättet das Marktrauschen
Manipulation Hunter AMD
Andres Emeric Araya Rivera
1 (1)
Indikatoren
Manipulation Hunter - Identifizieren Sie Marktkonvergenz mit algorithmischer Präzision Manipulation Hunter ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Manipulationspunkte, strukturelle Pivots und Preiskonvergenzzonen zu erkennen, bevor größere Richtungsbewegungen auftreten. Angetrieben von einem proprietären Multi-Variablen-Algorithmus, der auf den AMD-Prinzipien (Accumulation - Manipulation - Distribution) basiert , analysiert er automatisch das Kursgeschehen, um die Schlüs
Weitere Produkte dieses Autors
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 ist ein leistungsstarker Handelsindikator ohne Repainting, der für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die in schnelllebigen Märkten genaue Echtzeit-Signale benötigen. Dieser von (UZFX-LABS) entwickelte Indikator kombiniert Preisaktionsanalyse, Trendbestätigung und intelligente Filterung, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu generieren. Wichtigste Funktionen Intelligente Signalerkennu
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Händler alle aktiven Marktpositionen mit einer einzigen Ausführung sofort schließen können. Dieses Skript ist ideal für das Notfall-Handelsmanagement und hilft Händlern, den Markt bei hoher Volatilität, Nachrichtenereignissen oder Strategieanpassungen schnell zu verlassen. Eigenschaften: Schließt alle offenen Kauf- und Verkaufspositionen für alle Symbole. Verwendet den ak
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsfähiges Tool, das es Händlern ermöglicht, den Stop Loss aller offenen Positionen schnell auf den Einstiegskurs zu verschieben und so risikofreie Trades zu sichern. Dieses Skript ist besonders nützlich, um aktive Trades effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass der Händler vor potenziellen Verlusten geschützt ist, sobald sich eine Position günstig entwickelt. (Besuchen Sie das Profil und sehen
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5” wurde entwickelt, um die Gesamtwerte für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aller offenen und ausstehenden Trades in Echtzeit zu verfolgen. Zusätzlich enthält er einen Candlestick-Countdown-Timer, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Candlestick anzeigt. Wichtigste Funktionen: Berechnet automatisch den erwarteten Gesamtgewinn und -verlust aus allen aktiven Trades und ausstehenden Orders. Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Sch
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Margin Required and Max Lot Size für MetaTrader 5 (MT5) wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, schnell die erforderliche Margin für die Eröffnung einer 1-Lot-Position zu ermitteln und die maximale Lotgröße zu berechnen, die sie basierend auf ihrem aktuellen Kontokapital handeln können. Dieses Tool ist für das Risikomanagement und die Positionsgröße unerlässlich und ermöglicht es Händlern, ihre Trades effizient zu planen. Merkmale: Berechnet die erforderliche Marge f
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsfähiges Tool, das es Händlern ermöglicht, den Stop Loss aller offenen Positionen schnell auf den Einstiegskurs zu verschieben und so risikofreie Trades zu sichern. Dieses Skript ist besonders nützlich, um aktive Trades effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass der Händler vor potenziellen Verlusten geschützt ist, sobald sich eine Position günstig entwickelt. (Besuchen Sie das Profil und sehen
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 ist ein leistungsstarker, nicht übermalender Indikator, der von Usman Zabir (UZFX LABS) speziell für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die präzise Einstiegssignale in schnelllebigen Märkten suchen. Ideal für Trader, die zuverlässige Echtzeit-Signale ohne Verzögerungen oder falsche Übermalungen benötigen. MEINE EMPFOHLENEN* BESTEN ZEITRAHMEN: 30 M UND MEHR. {1H} IST MEIN FAVORIT. UND DIE ERGEBNISSE SIND UMWERFEND...! Zu den wic
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly ist ein einfaches, aber leistungsfähiges MetaTrader 5 (MT5) Skript, das entwickelt wurde, um sofort alle Zeichenobjekte aus dem aktiven Chart zu entfernen. Dieses Skript ist nützlich für Händler, die ihre Charts schnell von technischen Analysezeichnungen, Trendlinien, Fibonacci-Tools, Textbeschriftungen und anderen Objekten befreien müssen, ohne sie manuell einzeln zu löschen. Eigenschaften: Löscht alle Objekte und Zeichnungen auf dem
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsstarkes Tool, das es Händlern ermöglicht, alle aktiven Marktpositionen mit einer einzigen Ausführung sofort zu schließen . Dieses Skript ist ideal für das Notfall-Handelsmanagement und hilft Händlern, den Markt bei hoher Volatilität, Nachrichtenereignissen oder Strategieanpassungen schnell zu verlassen. Eigenschaften: Schließt alle offenen Kauf- und Verkaufspositionen für alle Symbole. Verwendet
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4-Indikator wurde entwickelt, um die Gesamtwerte für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aller offenen und ausstehenden Trades in Echtzeit zu verfolgen. Zusätzlich enthält er einen Candle-Countdown-Timer, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Candle anzeigt. Wichtigste Funktionen: Berechnet automatisch den erwarteten Gesamtgewinn und -verlust aller aktiven Trades und ausstehenden Orders. Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktue
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Delete Only Pending Orders für MetaTrader 5 (MT5) ist ein einfaches, aber effektives Tool, das automatisch alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) aus dem Handelskonto entfernt. Dieses Skript ist ideal für Trader, die ihre schwebenden Orders sofort löschen wollen, ohne die aktiven Marktpositionen zu beeinflussen. Schauen Sie sich meine anderen MT4/MT5-Indikatoren und EAs an >> HIER Eigenschaften: Löscht alle schwebenden Orders (Buy Limit, Sell Limit,
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experten
Der UZFX Daily Trade Guard EA ist ein einfaches und leistungsstarkes MetaTrader 4 (MT4)-Tool für die Konto- und Risikoverwaltung, das Ihr Handelskonto durch die Überwachung der täglichen Gewinn- und Verlustgrenzen schützt. Dieser Expert Advisor (EA) wurde von (UZFX LABS), einem vertrauenswürdigen Forex-Experten, entwickelt und eröffnet keine Trades, sondern konzentriert sich darauf, Ihre Risikomanagementregeln durchzusetzen, um den Handel zu stoppen, wenn die Limits erreicht sind. Er hilft Trade
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly ist ein einfaches, aber leistungsfähiges MetaTrader 4 (MT4) Skript, das entwickelt wurde, um sofort alle Zeichenobjekte aus dem aktiven Chart zu entfernen. Dieses Skript ist nützlich für Händler, die ihre Charts schnell von technischen Analysezeichnungen, Trendlinien, Fibonacci-Tools, Textbeschriftungen und anderen Objekten befreien müssen, ohne sie manuell einzeln zu löschen. Eigenschaften: Löscht alle Objekte und Zeichnungen auf dem akt
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Live Trades and History Visualizer ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der Tradern dabei hilft, ihre offenen und geschlossenen Positionen mit klaren visuellen Hinweisen zu verfolgen. Ganz gleich, ob Sie Live-Trades überwachen oder vergangene Performance analysieren – dieses Tool bietet intuitive, anpassbare Anzeigen von Ein-/Ausstiegspunkten, Gewinnen/Verlusten und Handelsstatistiken – direkt in Ihrem Chart. Wichtigste Funktionen: Visualisieren Sie aktive Trades mit dynamischen L
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Local Currency Converter-MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für Trader, die ihre schwankenden und täglichen Gewinne und Verluste (P&L) sowohl in USD als auch in ihrer lokalen Währung verfolgen möchten. Dieses Tool bietet eine Echtzeitumrechnung unter Verwendung eines benutzerdefinierten Wechselkurses und hilft Tradern dabei, ihre Handelsperformance effektiver zu visualisieren. Wichtigste Funktionen Zeigt laufende Gewinne und Verluste in USD und Ihrer loka
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Delete Only Pending Orders für MetaTrader 4 (MT4) ist ein einfaches, aber effektives Tool, das automatisch alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) aus dem Handelskonto entfernt. Dieses Skript ist ideal für Trader, die ihre schwebenden Orders sofort löschen wollen, ohne die aktiven Marktpositionen zu beeinflussen. Sehen Sie sich meine anderen MT4/MT5 Indikatoren und EAs an >> HIER Eigenschaften: Löscht alle schwebenden Orders (Buy Limit, Sell Limit, B
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Local Currency Converter-MT4 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für Trader, die ihre schwankenden und täglichen Gewinne und Verluste (P&L) sowohl in USD als auch in ihrer lokalen Währung verfolgen möchten. Dieses Tool bietet Echtzeit-Umrechnungen anhand eines benutzerdefinierten Wechselkurses und hilft Tradern so, ihre Handelsperformance effektiver zu visualisieren. Wichtigste Funktionen Zeigt laufende Gewinne und Verluste in USD und Ihrer lokalen Währung an.
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension