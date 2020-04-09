Semper Augustus

Il s'agit d'un EA (Expert Advisor) élaboré avec tout notre dévouement. J'y rassemblerai les algorithmes exceptionnels que j'ai testés et utilisés au fil des années, et je continuerai à le mettre à jour, à l'optimiser et à y ajouter de nouveaux éléments.

Algorithme 1 : Il identifie le début d'un mouvement cyclique du marché et s'engage sur le marché à ce moment - là, capturant les profits des fluctuations du marché. Il ne passe pas d'ordres trop fréquemment et présente une précision relativement élevée.

Sélection du graphique : XAUUSD

Période du graphique : 1H

Explication des paramètres externes

UseBalanceBasedLot : Contrôle automatiquement la taille de lot d'ouverture de positions en fonction de la proportion de fonds du compte. Entrer en vigueur lorsqu'il est activé.

LotPer1000 : Taille de lot par 1000 unités. Une plage de 0,01 - 0,15 est recommandée.

FixedLotSize : Utilisé lorsque le commutateur ci - dessus est désactivé. Il s'agit d'une taille de lot fixe.

StopLoss : Points de stop - loss.

TakeProfit : Points de take - profit.

Professional Technical Settings : Ajusté par des techniciens professionnels. Il est légèrement ajusté lors de la mise à jour de la version. Les utilisateurs peuvent généralement l'utiliser sans le modifier. La méthode d'ajustement détaillée sera expliquée après l'achat.

OrderComment : Commentaire de la commande.

MagicNumber : Numéro magique.

Après avoir effectué l'achat, veuillez me contacter pour obtenir le manuel d'utilisation détaillé, les fichiers de configuration et de nombreux détails d'utilisation.

Conseils pour l'utilisation pratique : Les utilisateurs n'ont qu'à bien gérer leurs fonds. Ils peuvent l'utiliser facilement sans avoir à faire trop d'ajustements.

Lors de l'utilisation initiale, configurez 0,01 lot par 1000 unités de compte. Augmentez - le progressivement en fonction de la taille des fonds, mais ne dépassez pas 0,1 - 0,15 au maximum.

Avant et après les jours fériés où le marché est fermé, et avant et après la publication de données importantes, utilisez une taille de lot plus faible de 0,01 - 0,02 par 1000 unités de compte.



