Semper Augustus

Il s'agit d'un EA (Expert Advisor) élaboré avec tout notre dévouement. J'y rassemblerai les algorithmes exceptionnels que j'ai testés et utilisés au fil des années, et je continuerai à le mettre à jour, à l'optimiser et à y ajouter de nouveaux éléments.

Algorithme 1 : Il identifie le début d'un mouvement cyclique du marché et s'engage sur le marché à ce moment - là, capturant les profits des fluctuations du marché. Il ne passe pas d'ordres trop fréquemment et présente une précision relativement élevée.

Sélection du graphique : XAUUSD
Période du graphique : 1H

Explication des paramètres externes

  • UseBalanceBasedLot : Contrôle automatiquement la taille de lot d'ouverture de positions en fonction de la proportion de fonds du compte. Entrer en vigueur lorsqu'il est activé.
  • LotPer1000 : Taille de lot par 1000 unités. Une plage de 0,01 - 0,15 est recommandée.
  • FixedLotSize : Utilisé lorsque le commutateur ci - dessus est désactivé. Il s'agit d'une taille de lot fixe.
  • StopLoss : Points de stop - loss.
  • TakeProfit : Points de take - profit.
  • Professional Technical Settings : Ajusté par des techniciens professionnels. Il est légèrement ajusté lors de la mise à jour de la version. Les utilisateurs peuvent généralement l'utiliser sans le modifier. La méthode d'ajustement détaillée sera expliquée après l'achat.
  • OrderComment : Commentaire de la commande.
  • MagicNumber : Numéro magique.

Après avoir effectué l'achat, veuillez me contacter pour obtenir le manuel d'utilisation détaillé, les fichiers de configuration et de nombreux détails d'utilisation.

Conseils pour l'utilisation pratique : Les utilisateurs n'ont qu'à bien gérer leurs fonds. Ils peuvent l'utiliser facilement sans avoir à faire trop d'ajustements.

  • Lors de l'utilisation initiale, configurez 0,01 lot par 1000 unités de compte. Augmentez - le progressivement en fonction de la taille des fonds, mais ne dépassez pas 0,1 - 0,15 au maximum.
  • Avant et après les jours fériés où le marché est fermé, et avant et après la publication de données importantes, utilisez une taille de lot plus faible de 0,01 - 0,02 par 1000 unités de compte.


Plus de l'auteur
Tulips MT5
Kun Jiao
4.86 (7)
Experts
Description de la stratégie Tulip EA Stratégie principale Suivi de tendance : Avec stop-loss, sans stratégies risquées type Martingale. Positions longues/courtes indépendantes : Analyse des chandeliers japonais. Paramètres Paramètre Valeur par défaut / Description Paramètre stabilité 5 (défaut) Instrument Or (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Taille lot 0,01 (défaut) Gestion auto. 0,01 lot pour 10 000$ de solde Période graphique M5 recommandé Magic Number ID unique (évite conflits)
FREE
Tulips
Kun Jiao
3.89 (9)
Experts
Description de la stratégie Tulip EA Stratégie principale Suivi de tendance : Avec stop-loss, sans stratégies risquées type Martingale. Positions longues/courtes indépendantes : Analyse des chandeliers japonais. Paramètres Paramètre Valeur par défaut / Description Paramètre stabilité 5 (défaut) Instrument Or (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Taille lot 0,01 (défaut) Gestion auto. 0,01 lot pour 10 000$ de solde Période graphique M5 recommandé Magic Number ID unique (évite conflits)
FREE
BambooEA
Kun Jiao
Experts
Bamboo EA : Description du système de trading Forex automatisé Aperçu général Bamboo EA est un Expert Advisor (EA) automatisé basé sur une stratégie de cassure. Il utilise un mécanisme unique de détection des cassures couplé à une gestion dynamique des risques via l'ATR, conçu pour saisir les opportunités dans les marchés volatils. Il trade l' XAUUSD (or)   sur le   graphique M1 . Excellente performance en marché tendanciel, résultats moyens en range. Recommandations pour débutants : Testez d'a
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
Cette stratégie utilise principalement l’indicateur   MACD , suit la tendance principale et ouvre des trades lorsqu’un signal apparaît sur le   graphique M1 . Adaptée pour trader l’ or (XAUUSD)   et d’autres matières premières avec des tendances marquées. Paramètres: Activer les positions longues/courtes:   Activé Solde du compte:   1 000$ ou 10 000$ Pour   1 000$ ,   1 trade à la fois   est recommandé. Pour   10 000$ , la limite peut être augmentée à   10 trades . Taille de lot fixe:   0,01 Ge
FREE
CamelliaEA
Kun Jiao
Experts
Description Professionnelle de l'EA Camélia I. Logique Centrale de la Stratégie Inspiration des Lois Naturelles : Philosophie de la Croissance Lente : Imite le long terme de la camélia ("3–5 ans de précipitation pour fleurir"), évitant la précipitation pour les gains rapides, capturant les grosses vagues de tendance avec une durée de maintien maximale de 72 heures. Contrôle Écologique des Risques : S'inspire du mécanisme de "système racinaire résistant aux risques" de la camélia, utilisant un a
FREE
Sensitive Plant
Kun Jiao
1 (1)
Experts
EA 1.5 Stratégie La stratégie détermine automatiquement la direction du marché et ouvre des positions au meilleur moment. En cas de signal persistant après l'intervalle défini, elle tentera plusieurs entrées pour suivre la tendance. Paramètres recommandés Intervalle entre les ouvertures de positions : contrôle la fréquence (recommandé : 30–240 minutes). Limite maximale de positions : 10 par défaut. Pour un compte de 1000 $ : taille de lot 0.01, intervalle de 60 minutes, maximum 10 positions.
FREE
