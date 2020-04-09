Semper Augustus

Questo è un EA (Expert Advisor) creato con tutto il mio impegno. Raccolgerò in esso algoritmi eccellenti testati e utilizzati nel corso degli anni e continuerò ad aggiornarlo, ottimizzarlo e aggiungere nuovo contenuto.

Algoritmo 1: Identifica l'inizio di un mercato ciclico e entra nel mercato in quel momento, catturando i profitti delle fluttuazioni del mercato. Non apre ordini troppo frequentemente e ha un'elevata precisione.

Selezione del grafico: XAUUSD
Periodo del grafico: 1H

Spiegazione dei parametri esterni

  • UseBalanceBasedLot: Controlla automaticamente la grandezza del lotto di apertura delle posizioni in base alla proporzione dei fondi sulla banca dati. Entra in vigore se attivato.
  • LotPer1000: Grandezza del lotto per ogni 1000 unità. È consigliato un intervallo tra 0,01 e 0,15.
  • FixedLotSize: È utilizzato quando lo switch precedente è disattivato. È una grandezza di lotto fissa.
  • StopLoss: Punti di stop - loss.
  • TakeProfit: Punti di take - profit.
  • Professional Technical Settings: È regolato da tecnici professionisti. Viene leggermente regolato durante l'aggiornamento della versione. Gli utenti di solito non hanno bisogno di modificarlo per utilizzarlo. La procedura dettagliata di regolazione sarà spiegata dopo l'acquisto.
  • OrderComment: Commento all'ordine.
  • MagicNumber: Numero magico.

Dopo l'acquisto, contattatemi per ottenere il manuale d'uso dettagliato, i file di configurazione e molti altri dettagli sull'uso.

Suggerimenti per l'uso pratico: Gli utenti devono solo controllare attentamente i loro fondi. Possono utilizzarlo facilmente senza dover apportare troppi aggiustamenti.

  • All'inizio dell'uso, impostate 0,01 lotto per ogni 1000 unità del conto. Aumentatelo gradualmente in base all'aumento dei fondi, ma non superate il massimo di 0,1 - 0,15.
  • Prima e dopo le festività in cui il mercato è chiuso, e prima e dopo la pubblicazione di dati importanti, utilizzate una grandezza di lotto più bassa, tra 0,01 e 0,02 per ogni 1000 unità del conto.






































































