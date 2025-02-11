Sensitive Plant

1

EA 1.5

Stratégie

  • La stratégie détermine automatiquement la direction du marché et ouvre des positions au meilleur moment.
  • En cas de signal persistant après l'intervalle défini, elle tentera plusieurs entrées pour suivre la tendance.

Paramètres recommandés

  • Intervalle entre les ouvertures de positions : contrôle la fréquence (recommandé : 30–240 minutes).
  • Limite maximale de positions : 10 par défaut.
  • Pour un compte de 1000 $ : taille de lot 0.01, intervalle de 60 minutes, maximum 10 positions.

Calcul automatique de lot

  • Lorsque le calcul automatique est activé :
    • Taille de lot par 10 000 $ de capital : personnalisable entre 0.01 et 0.1.
  • Lorsque désactivé : lot fixe (par défaut 0.01).

Gestion des risques

  • Effectuez des backtests et des simulations avant utilisation pour optimiser les paramètres.
  • Recommandé pour les courtiers ECN à faible spread (<0.1–0.2 pips).

Paramètres de trading

  • Instrument : Or XAUUSD, période M1.
  • Stop Loss : 10 000 (10 $).
  • Take Profit : 20 000 (20 $).
  • Ajustez SL/TP d'un chiffre si votre courtier utilise 2 décimales.

Paramètres supplémentaires

  • Code magique : Numéro unique pour identifier les trades.
  • Commentaire d'ordre : Étiquette personnalisée pour suivre les ordres.

Avertissement de risque

  • Capital minimum : 1000 $, taille de lot recommandée : 0.01.
  • Pour toute aide, laissez un commentaire.


Produits recommandés
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
2 (2)
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
PZ Stochastic EA
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Experts
This EA trades using the Stochastic Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Unleashed False Breakout EA
ENTWINED
Experts
Unleashed  False Breakout EA strategy trade idea is   Support & Resistance key level of price action. Price breakout  Support & Resistance  than reverse in the zone. Before execute order horizontal line will appear on the key level of  Support & Resistance .When there's open order and losses, it will automatically recover the amount of losses on the next execute order as profit. Blue (support) Pink (resistance) Timeframe: M30 H1 Currency: USDCAD EURUSD XAUUSD *Note on the input take profit in (
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (2)
Experts
Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
PZ RSI Trader EA
PZ TRADING SLU
4.67 (3)
Experts
This EA trades using the RSI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experts
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Co
FREE
Algorithmic FREE
Vladimir Gorbachev
5 (4)
Experts
Medium-term trading system that tries to profit during the price rollbacks after significant movements. The system automatically determines the current trading range, the price rollback levels. This is a demonstration version of the Algorithmic EA, which is optimized over the year 2016 for trading the EURUSD currency pair. It is possible to trade in manual mode using a simple on-screen panel or in fully automatic mode. Amount of trades per month is from 5 to 18 in automatic mode. The recommended
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experts
This EA trades in a completely random fashion with customizable lotsize, stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Good for rebate generation Customizable SL, TP and lotsize Great for benchmarking tests against other EAs Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Trading is FIFO (NFA) Compliant Input Parameters Stoploss: Stop-loss for orders in pips Takeprofit: Take-profit for orders in
FREE
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.02 (52)
Experts
Scalper MyGrid Soit vous le dirigez, soit c'est lui qui vous dirige. Plus de 28 000 téléchargements depuis 2022 : pas de battage médiatique, pas de bruit, pas de réductions. Juste une exécution rigoureuse entre les mains de ceux qui comprennent. Informations de base Symbole :   N'importe lequel (optimisé par défaut : XAUUSD) Période :   N’importe laquelle (optimisée par défaut :   M5   ) Type :   EA basé sur une grille avec martingale souple (par défaut 1,5) Contrôle des lots :   définissez l
FREE
RangeGridEA
Alessio Fabiani
Experts
The EA creates a grid of equally spaced pending limit orders taking into account:  - The current price; sell-limit above / buy-limit below  - The trading range; computed by using the weekly highs and lows The EA then manages the orders while they have been executed. The logic is: IF #EXECUTED ORDERS == 2   OPEN NEW LIMIT AT THE PEN. PRICE IF #EXECUTED ORDERS > TOT - 2   RESET THE LIMIT ORDERS TO RANGE  - check the video for the full strategy at:  https://youtu.be/f_ebFsGpIZQ?si=k8IBWe4qJxpz2zjJ
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
Tarantulas
Dmitriy Prigodich
Experts
The Tarantulas expert Advisor is a night scalper and a robot for position trading at the same time. Thanks to deep settings, this expert Advisor becomes an indispensable assistant in trading. On the basis of this EA, you can implement dozens or even hundreds of profitable strategies. Smart position tracking and time trading functions are enabled. Trading is performed on pullbacks from overbought and oversold zones on trend changes. The trend is determined using the author's "Providec Trend
FREE
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
Experts
SkalpAUDNZD is a highly accurate and reliable advisor for trading the AUDNZD currency pair( time frame М5) . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has few para
FREE
StochBot
Dmitriy Prigodich
Experts
The Stoch_bot Expert Advisor is a simple robot for trading from overbought/oversold levels based on the Stochastic indicator. For the convenience of traders, many features have been added to make trading more comfortable and secure. The Expert Advisor has a built-in author's indicator of protection against unidirectional grid. Recommended tools : USDCHF; GBPUSD; EURUSD; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURJPY; recommended minimum mm and settings: usdchf, deposit = $ 1000 , lot = 0.01 , expected
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Experts
Trade the Ichimoku Kinko Hyo Indicator with complete freedom using a powerful and flexible EA. It implements many entry strategies and useful features, like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements several entry conditions Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop settings Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Implements a martingale fea
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
PZ CCI Trader EA
PZ TRADING SLU
4 (9)
Experts
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Candle Strike Basic
Agus Wahyu Pratomo
Experts
Introducing  Free Version Of  Candle Strike EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade your favorite pairs! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 10 years. What we Got in Free Version: In this version you cannot change the Lot size anda cannot use compound feature.  The default lot size is 0.01 Real-time results can be viewed  here . Presets for EA    here  *Promotional Price:  $50. The price will increase $25 with every
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Plus de l'auteur
Tulips MT5
Kun Jiao
4.86 (7)
Experts
Description de la stratégie Tulip EA Stratégie principale Suivi de tendance : Avec stop-loss, sans stratégies risquées type Martingale. Positions longues/courtes indépendantes : Analyse des chandeliers japonais. Paramètres Paramètre Valeur par défaut / Description Paramètre stabilité 5 (défaut) Instrument Or (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Taille lot 0,01 (défaut) Gestion auto. 0,01 lot pour 10 000$ de solde Période graphique M5 recommandé Magic Number ID unique (évite conflits)
FREE
Tulips
Kun Jiao
3.89 (9)
Experts
Description de la stratégie Tulip EA Stratégie principale Suivi de tendance : Avec stop-loss, sans stratégies risquées type Martingale. Positions longues/courtes indépendantes : Analyse des chandeliers japonais. Paramètres Paramètre Valeur par défaut / Description Paramètre stabilité 5 (défaut) Instrument Or (XAUUSD) Stop Loss/Take Profit SL 0,3%, TP 1,2% Taille lot 0,01 (défaut) Gestion auto. 0,01 lot pour 10 000$ de solde Période graphique M5 recommandé Magic Number ID unique (évite conflits)
FREE
BambooEA
Kun Jiao
Experts
Bamboo EA : Description du système de trading Forex automatisé Aperçu général Bamboo EA est un Expert Advisor (EA) automatisé basé sur une stratégie de cassure. Il utilise un mécanisme unique de détection des cassures couplé à une gestion dynamique des risques via l'ATR, conçu pour saisir les opportunités dans les marchés volatils. Il trade l' XAUUSD (or)   sur le   graphique M1 . Excellente performance en marché tendanciel, résultats moyens en range. Recommandations pour débutants : Testez d'a
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
Cette stratégie utilise principalement l’indicateur   MACD , suit la tendance principale et ouvre des trades lorsqu’un signal apparaît sur le   graphique M1 . Adaptée pour trader l’ or (XAUUSD)   et d’autres matières premières avec des tendances marquées. Paramètres: Activer les positions longues/courtes:   Activé Solde du compte:   1 000$ ou 10 000$ Pour   1 000$ ,   1 trade à la fois   est recommandé. Pour   10 000$ , la limite peut être augmentée à   10 trades . Taille de lot fixe:   0,01 Ge
FREE
CamelliaEA
Kun Jiao
Experts
Description Professionnelle de l'EA Camélia I. Logique Centrale de la Stratégie Inspiration des Lois Naturelles : Philosophie de la Croissance Lente : Imite le long terme de la camélia ("3–5 ans de précipitation pour fleurir"), évitant la précipitation pour les gains rapides, capturant les grosses vagues de tendance avec une durée de maintien maximale de 72 heures. Contrôle Écologique des Risques : S'inspire du mécanisme de "système racinaire résistant aux risques" de la camélia, utilisant un a
FREE
Semper Augustus
Kun Jiao
Experts
Il s'agit d'un EA (Expert Advisor) élaboré avec tout notre dévouement. J'y rassemblerai les algorithmes exceptionnels que j'ai testés et utilisés au fil des années, et je continuerai à le mettre à jour, à l'optimiser et à y ajouter de nouveaux éléments. Algorithme 1   : Il identifie le début d'un mouvement cyclique du marché et s'engage sur le marché à ce moment - là, capturant les profits des fluctuations du marché. Il ne passe pas d'ordres trop fréquemment et présente une précision relativem
FREE
Filtrer:
Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.02.20 17:53 
 

Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.

Répondre à l'avis