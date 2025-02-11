Sensitive Plant
EA 1.5
Stratégie
- La stratégie détermine automatiquement la direction du marché et ouvre des positions au meilleur moment.
- En cas de signal persistant après l'intervalle défini, elle tentera plusieurs entrées pour suivre la tendance.
Paramètres recommandés
- Intervalle entre les ouvertures de positions : contrôle la fréquence (recommandé : 30–240 minutes).
- Limite maximale de positions : 10 par défaut.
- Pour un compte de 1000 $ : taille de lot 0.01, intervalle de 60 minutes, maximum 10 positions.
Calcul automatique de lot
- Lorsque le calcul automatique est activé :
- Taille de lot par 10 000 $ de capital : personnalisable entre 0.01 et 0.1.
- Lorsque désactivé : lot fixe (par défaut 0.01).
Gestion des risques
- Effectuez des backtests et des simulations avant utilisation pour optimiser les paramètres.
- Recommandé pour les courtiers ECN à faible spread (<0.1–0.2 pips).
Paramètres de trading
- Instrument : Or XAUUSD, période M1.
- Stop Loss : 10 000 (10 $).
- Take Profit : 20 000 (20 $).
- Ajustez SL/TP d'un chiffre si votre courtier utilise 2 décimales.
Paramètres supplémentaires
- Code magique : Numéro unique pour identifier les trades.
- Commentaire d'ordre : Étiquette personnalisée pour suivre les ordres.
Avertissement de risque
- Capital minimum : 1000 $, taille de lot recommandée : 0.01.
- Pour toute aide, laissez un commentaire.
Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.