Sensitive Plant
EA 1.5
Strategia
- La strategia seleziona automaticamente la direzione del mercato e apre posizioni in opportunità ottimali.
- Se il segnale persiste oltre l'intervallo impostato, tenterà più ingressi per seguire la tendenza.
Impostazioni consigliate
- Intervallo tra aperture di posizione : controlla la frequenza (consigliato : 30–240 minuti).
- Massimo numero di posizioni : 10 di default.
- Per un account da 1000 $ : dimensione lotto 0.01, intervallo 60 minuti, massimo 10 posizioni.
Calcolo automatico del lotto
- Quando attivato :
- Dimensione lotto per ogni 10 000 $ : personalizzabile tra 0.01–0.1.
- Quando disattivato : lotto fisso (default 0.01).
Gestione del rischio
- Eseguite backtest e simulazioni prima dell'uso per ottimizzare i parametri.
- Consigliato per broker ECN con spread bassi (<0.1–0.2 pips).
Parametri di trading
- Instrumento : Oro XAUUSD, periodo M1.
- Stop Loss : 10 000 (10 $).
- Take Profit : 20 000 (20 $).
- Se il vostro broker usa 2 decimali, ridurre SL/TP di una cifra.
Impostazioni aggiuntive
- Codice magico : Numero unico per identificare i trades.
- Commento ordine : Etichetta personalizzata per tracciare gli ordini.
Avvertenza di rischio
- Capital minimo : 1000 $, dimensione lotto consigliata : 0.01.
- Per assistenza, lasciate un commento.
Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.