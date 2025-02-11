Sensitive Plant

1

EA 1.5

Strategia

  • La strategia seleziona automaticamente la direzione del mercato e apre posizioni in opportunità ottimali.
  • Se il segnale persiste oltre l'intervallo impostato, tenterà più ingressi per seguire la tendenza.

Impostazioni consigliate

  • Intervallo tra aperture di posizione : controlla la frequenza (consigliato : 30–240 minuti).
  • Massimo numero di posizioni : 10 di default.
  • Per un account da 1000 $ : dimensione lotto 0.01, intervallo 60 minuti, massimo 10 posizioni.

Calcolo automatico del lotto

  • Quando attivato :
    • Dimensione lotto per ogni 10 000 $ : personalizzabile tra 0.01–0.1.
  • Quando disattivato : lotto fisso (default 0.01).

Gestione del rischio

  • Eseguite backtest e simulazioni prima dell'uso per ottimizzare i parametri.
  • Consigliato per broker ECN con spread bassi (<0.1–0.2 pips).

Parametri di trading

  • Instrumento : Oro XAUUSD, periodo M1.
  • Stop Loss : 10 000 (10 $).
  • Take Profit : 20 000 (20 $).
  • Se il vostro broker usa 2 decimali, ridurre SL/TP di una cifra.

Impostazioni aggiuntive

  • Codice magico : Numero unico per identificare i trades.
  • Commento ordine : Etichetta personalizzata per tracciare gli ordini.

Avvertenza di rischio

  • Capital minimo : 1000 $, dimensione lotto consigliata : 0.01.
  • Per assistenza, lasciate un commento.


Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.02.20 17:53 
 

Free is cool, I'm unable to make it profitable on tester so far. If I can I'll update.

Rispondi alla recensione