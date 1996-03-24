Stochastic Scalping GOLD Pro

Cette EA a été conçue par des praticiens expérimentés qui comprennent profondément les caractéristiques du XAUUSD. Cette EA peut bien fonctionner dans les délais M1, M5, M15, M30 et H1. Plus la période choisie est étroite, plus le niveau de prise de bénéfices que vous pouvez ajuster est petit et vice versa. La taille standard du lot est fixée à 0,01 mais vous pouvez la modifier selon vos goûts. Le niveau de prise de profit est déterminé en argent, tandis que le niveau de stop loss est déterminé en pourcentage de vos capitaux propres. Par norme, il est déterminé à 2 % du solde total. Peut être modifié selon vos goûts. L'EA n'ouvre qu'une seule position jusqu'à ce qu'elle soit fermée, soit lorsque le profit est atteint, soit lorsque la limite de stop loss est atteinte. Cette EA est conçue pour ouvrir uniquement des positions d'ACHAT en raison des caractéristiques de l'OR qui, à long terme, est toujours à la hausse. Nos recherches prouvent que les positions d'ACHAT gagnent plus que les positions de VENTE dans les produits GOLD.



