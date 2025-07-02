Assistant Grid MT4

Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :)

La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading.





Cet EA est une évolution des stratégies de gestion des risques standard du marché.









1. EA « Assistant de calcul de moyenne » :

2. EA « Assistant de changement » :

3. EA « Assistant de couverture » :

4. Assistant Grid EA :





Assistant Grid — Assistant de trading manuel de précision avec exécution par grille





Assistant Grid est un assistant de trading intelligent conçu spécifiquement pour les traders manuels souhaitant exécuter leurs ordres Buy Stop ou Sell Stop en attente rapidement, efficacement et de manière structurée.





D'un simple clic, Assistant Grid place automatiquement un certain nombre d'ordres en attente dans une grille échelonnée en fonction du prix, avec un espacement ajustable entre les ordres. Idéal pour les stratégies de cassure, les pièges à actualités ou l'exploration de la volatilité !





FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

Boutons Buy Stop et Sell Stop

Exécution automatique et précise des ordres Buy Stop ou Sell Stop en attente en un clic.





Nombre de grilles paramétrables

Déterminez vous-même le nombre de niveaux d'ordres en attente que vous souhaitez placer.





Distance entre les ordres (espacement de la grille)

La distance entre les ordres peut être définie selon votre stratégie (en pips ou en points).





Conception simple et réactive

Convient aux scalpers, aux traders en breakout ou aux utilisateurs de stratégies manuelles basées sur le momentum.





Exécution rapide et efficace

Plus besoin de passer manuellement des ordres un par un lorsque des moments importants surviennent sur le marché.





Convient aux :

Traders en breakout souhaitant placer des ordres superposés à la hausse ou à la baisse





Stratégies de trading d'actualités ou pièges de mouvements volatils





Utilisateurs d'EA semi-automatiques/manuels avec un contrôle total





Scalpers nécessitant une réaction rapide lorsque le prix atteint une zone clé





« Assistant Grid » n'effectue pas d'analyse de marché et n'ouvre pas de positions de manière autonome. Toutes les décisions de direction (achat/vente) restent entre vos mains. Convient aux traders qui recherchent un contrôle total, mais une exécution rapide et efficace.





REMARQUE :

« Assistant Grid » ne garantit pas de profits garantis, mais est conçu pour vous aider à exécuter les stratégies que vous avez conçues avec plus de rigueur et de rapidité.