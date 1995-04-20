Zorro scalper

Здравствуйте господа трейдеры! Сегодня для вашего внимания я предоставляю свой инновационный индикатор zorro. Индикатор предоставляется в виде ценового канала нисходящего или восходящего тренда. Сигналы на покупку или на продажу генерируются тогда когда цена пробивает горизонтальную линию ценового канала снизу вверх или сверху вниз.Точки входа указаны в виде стрелок. Индикатор может работать на любых таймфреймах и давать хорошую прибыль. Индикатор не перерисовывает и не меняет свои значения. Так как мы берём точки входа от самой цены относительно к каналам индикатора, это делает индикатор прибыльным.Чтобы не запаздывать с точками входа с этим индикатором можно работать с лимитными ордерами. Изначально выставив стоп лосс и тейк профит.

Старшие таймфреймы также отличается хорошей прибыльностью. Вы можете добавить этот индикатор в свою стратегию и оптимизировать свои точки входа. с помощью этого индикатора вы можете зарабатывать как внутри дня так и в среднесрочной торговле