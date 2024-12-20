GoldMinerRobot SI 1

Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir.
Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir yıl kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak bir yıl ücretsiz MQL5 VPS alacaksınız.

“Gold Miner Robot”, piyasayı doğru bir şekilde analiz etmek ve altın ticareti yapmak için tasarlanmış ve üretilmiş çok güçlü bir AI-Based robottur.Altın grafiğin her bir işareti "Keyvan Systems " tarafından 3 yılı aşkın araştırmaların ardından geliştirildi.

“Gold Miner Robot” fiyat analizi, trend analizine dayalı komplike bir algoritmik yaklaşım kullanır. Ayrıca, daha iyi piyasa analizi için MQL5.com'dan ücretsiz indirebileceğiniz “GoldMinerRobot SI 1” ve “GoldMinerRobot SI 2” adlı iki kişiselleştirilmiş gösterge daha sağladık; bu iki gösterge, robotta bulunan gelişmiş algoritmalara ek olarak daha iyi piyasa analizine de yardımcı olur.

“Gold Miner Robot” emrinizde olmaya hazır. Artık piyasayı an be an izlemenize gerek yok, her zaman çevrimiçi sisteminizde MQL5'teki VPS üzerinde “Gold Miner Robot”u çalıştırın ve ailenizle birlikte sevinçli ve keyifli anlar geçirin.

“Daily Time Frame” ve Meta Trader 4 için tasarlanan “Gold Miner Robot”, martingale olmadan, en iyi fiyat ve zamanda en iyi kısa ve uzun pozisyonları açar ve bunları AI temelinde yönetir.

"Gold Miner Robot"  hassas piyasalarda da koruma sağlar, pozisyon açmaz ve açık pozisyonları yönetir. Robot, piyasa eğilimine göre piyasanın normalden daha yüksek hacimli bir pozisyon açmak için uygun olduğunu belirlediğinde, işlem hacmini profesyonelce yönetir ve sizin için daha fazla kar elde etmek için işlem hacmini tamamen otomatik olarak değiştirir. Ancak, sizin kolaylığınız için, hesabınızdaki "Minimum" ve "Maksimum" altın işlem hacmini "Kişisel Risk Tolerans Seviyenize" göre belirleme olanağı sağladık. Ayrıca robotun ana menüsüne "Minimum Hesap Özsermaye Tutarı" ve "Maksimum Hesap Özsermaye Tutarı" girerek robotu istediğiniz gibi piyasadan çıkarabilir ve her şeyin sizin kontrolünüzde olmasını sağlayabilirsiniz.

Meta Trader Strateji Test Cihazında “GoldMinerRobot” testi için, lütfen dikkat:

Lütfen “Uzman Özellikleri” butonundan ve “GoldMinerRobot” ana menüsünden “GMT saatini kullan” değerini “YANLIŞ” olarak ayarlayın, çünkü bazı brokerlar işlem tiklerini GMT saatiyle kaydetmez.

Set Period = Günlük Set
Spread = 30

Çünkü gerçek zamanlı olarak, bu robot bu öğeleri tick by tick kontrol eder ve bu öğeler bu robot için önemlidir. Tek kelimeyle, her ayrıntı (en küçüğü bile) çok Karmaşık Algoritmalar ve “GoldMinerRobot”un iki kişiselleştirilmiş göstergesi için çok önemlidir.

Bu nedenle, bu robot tüm testlerde neredeyse 4 yıldır tek bir kaybeden pozisyon açmamıştır.

Ancak, “GoldMinerRobot” tarafından daha iyi pozisyon yönetimi için robotu gerçek zamanlı olarak çalıştırırken "GMT Saatini Kullan" değerini “TRUE” olarak ayarladığınızdan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu robotu satın aldıktan sonra herhangi bir sorunuz varsa, lütfen çekinmeyin. Uzmanlarımız her zaman tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Bu robotu satın aldıktan sonra, sorularınızı herhangi bir aşamada sorabileceğiniz ve robot için ücretsiz olarak tam kişisel destek alabileceğiniz bir gruba erişim sağlıyoruz. Lütfen robotu satın aldıktan sonra o gruba erişmek ve robot hakkında konuşabilmek için bize bir mesaj gönderin.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi ziyaret edin:
Instagram / Telegram : @GoldMinerRobot
YouTube: Youtube.com/@GoldMinerRobot


Önerilen ürünler
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
The Burst MT4
Mhd Amran Bin Lop
Göstergeler
The Burst MT4 Hurry and Buy Before Price Doubles Tomorrow! *Non-Repainting Indicator "The Burst" is an indicator that shows precise Buy and Sell Trades. A great arsenal to add to any chart. It's Best to Use The D1,H4 or H1 chart "The Burst" is designed to alert BUY and SELLS. So Of course, For the best take The Arrows In a Uptrend or Downtrend Only For Confirmation *Non-Repainting *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Intraday *Great For Swing Trading *Arrow Appears at  The "Close
Quantum Universe
Andi Chandra Wijaya
Uzman Danışmanlar
This EA based on Supply and Demand combine with custom indicator.  The EA can identifying the right moments to place orders based on current supply & demand situation The System constantly monitors market volatility and adapts TP in real time, has built-in flat protection This EA doesn't use History Reader Data Recommendation Pairs :EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPCAD TimeFrame : M1 - M5 Balance : Recommended $1000 for 4 pairs (you can use $500 for 2 pairs) Risk Warning: Before you use this EA ple
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Alert Everything ToolBox divergence Moving Cross
Mohammadhossein Yoosefiizad
Göstergeler
NEXT PRICE 99$ Alert Everything ToolBox divergence And Moving Cross:  Buy "ALERT EVERYTHING" at 99$ and receive 1 EA for free (* for ONE trade accounts) THIS EA IS GIFT :  https://www.mql5.com/en/market/product/63710 1. 4 Moving Average Cross Alert. 2. MACD divergence Alert 3. Indicators Alerting( ICHIMUKO /RSI/CCI/MACD/STOCH) 4. Pattern Alert 5. Draw Daily Support / Resistance 6. Display Some information on chart. If you need   help   : My WhatsUp Number: +989020473963 : if you want to conta
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Uzman Danışmanlar
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Yardımcı programlar
FOREXBOB AUTO CLOSER   is a very handsome tool for manual traders who doing :- Scalping  Correlation Hedging Those who use averaging methods etc. As this utility tool will help you by closing all your running trades when the universal floating P/L reaches a certain value that you will put in inputs. You may enable and disable the alert message on your mobile phone when auto closer close all the running deals on specified profit. You may add any message you want in notification.  This tool consid
FREE
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
Heikin Ashi Sniper EURUSD
Andre Pier
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Heikin-Ashi-Sniper is a perfect addition to your portfolio. It is meant to be traded on EURUSD on H1 Timeframe. It uses Heikin-Ashi High and Low/High of Monthly timeframe to determine optimal entry signals while having a reasonably low drawdown More EA´s will be published shortly to complete the Portfolio. The EA Trades not very frequently it waits for the right chance and places the order. The rest of the time, your capital is free to be traded on other strategies Please see backtest results i
FREE
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Uzman Danışmanlar
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Göstergeler
What Is Currency StrengtT Indicator? A currency strengthT indicator is a graphical tool that shows the strength of a currency. Common indicators usually show the strength of a currency in relation to another currency, however, with some calculations it is possible to find the absolute strength of each individual currency. Therefore, a currency strength matrix indicator (or meter) is a tool that tries to express the absolute strength of a currency, so that you can compare this strength with the
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
Uzman Danışmanlar
introduction: Hello, I present to you the advanced and final version of the "Binary Hedger FV" Expert Advisor. I won't delve into extensive details about the EA's concept, as I've covered all the information in the initial version or what can be referred to as the EA's trial version, accessible through the following link: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site +Market+My+Products+Page In this presented version, you have a comprehensive and complete release that incorporates all
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications) visual panel for opening orders in manual trading visual panel for setting up automat
Bzsz
Cumhur Yugnuk
Göstergeler
BZSZ (Buy Zone Sell Zone) follow trend. buy zone if price is above the line, sell zone if price is below the line Works in USDTRY/EURTRY/GOLD/SILVER/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/EURGBP/GBPJPY/AUDJPY/AUDUSD/AUDCAD/US500/JP225 and all pairs Best timeframes  Signal on close of a bar. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT repaint. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate. DOES NOT recalculate No Settings
Pip Counter Arrows
Harun Celik
Göstergeler
Warning: Our product works with 28 symbols. The average accuracy level of the signals is 99%. We see signals below 15 pips as unsuccessful. Pip Counter Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The in
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Göstergeler
Renko Star, renko grafikleriyle işlem yapmak için tasarlanmış mt4 ok tipi bir göstergedir, bu gösterge, tüccara kazanma oranı ve kazanılan puanlar gibi yararlı bilgileri söyleyen bir geriye dönük test panosuna sahiptir, ayrıca atr x çarpımında tp ve sl'yi verir, bu gösterge onun değerini verir. Bar açık veya bar içi sinyal üzerinde sinyalin verildiği yerde tam fiyatı işaret edecek sarı bir işaret bulunur, bu göstergeyi kullanmanın yolu göstergenin verdiği oka göre alış veya satış açmak ve tp'yi
Non Repaint Trend Bands
Ravshan Chuliev
Göstergeler
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 5 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a Triangular Moving Average (TMA) with additional ATR-based bands , it provides structured market data to support well-i
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a Virtual Grid EA  with  positive (for traders) slippage. I recommend it for pair EURUSD. EA may be use as Rebate generator. Works ok during news and gaps (with depo >1000$). Working timeframe M1 . Strategy The system does not use regular takeprofits and stop loss. Martingale is not used. EA use unique indicator (for open "Zero"). Monitoring (5EAs) _ https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameters (one of the safest) Rebate Virtual Grid                          MM_Type    0  MM: 0-mi
RSI with Bands
Amirhossein Ghasemi Moroodi
Göstergeler
7 yıl sonra, kendi göstergelerimi ve Uzman Danışmanlarımı (EA) ücretsiz olarak paylaşmaya karar verdim. Eğer bunları faydalı bulursanız, lütfen  5 yıldızlı bir değerlendirmeyle destekleyin! Geri bildirimleriniz daha fazla ücretsiz araç sunmam için beni motive ediyor. Diğer ücretsiz araçlarımı da buradan keşfedin. _________________________________ "RSI ile Bantlar" Göstergesi – Daha İyi Ticaret Kararları "RSI ile Bantlar" Göstergesi, klasik RSI'ı basit bantlarla birleştirerek ne zam
FREE
Tropic Pro
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Tropic Pro is a reliable and versatile bot designed to offer you a reasonable return with measured risk-taking. Its two technical indicators ( Bollinger and RSI ) allow it to open optimal positions based on volume and trend, while also incorporating a grid recovery strategy with martingale in option . The settings also include  stop loss and grid position distance .   Very easy to use, Tropic Pro's entries are precise and cautious. It is FIFO-compliant (for the US brokers). Please note that it i
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Sweet Waffle
Christophe Godart
Göstergeler
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
FXinstitute
Lin Yu Han
Göstergeler
Precautions for subscribing to indicator This indicator only supports the computer version of MT4 Does not support MT5, mobile phones, tablets The indicator only shows the day's entry arrow The previous history arrow will not be displayed (Live broadcast is for demonstration) The indicator is a trading aid Is not a EA automatic trading No copy trading function The indicator only indicates the entry position No exit (target profit)  The entry stop loss point is set at 30-50 PIPS Or the front hi
Pound Crusher EA
Invezia Consultancy
Uzman Danışmanlar
Pound Crusher EA This EA based on Over sold Over bought technology, It will place trade only on specific GBP pairs. This EA will place Buy trade at the very low range and place Sell trade at very high range so you will get more accurate trades. Pound Crusher have automatic and manual stop losses, If the trend against the trade then the trade will close automatically, This EA used advance technology so it will not disappoint you, This not kind of EA which can make short term profit then blow the
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Uzman Danışmanlar
The product has a great combination of pending orders and trends to help investors manage capital effectively. The bot does not have a martingale, so it is always safe of capital. Run the D1 timeframe pairs. The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - StopLoss  - Pips. Magic -  Number magic. TralllingStop  - ON/OFF Comment  - KING Tralling - pips
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
K1 Gold Bot MT5
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot MT5" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trad
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
K1 Gold Bot
Burak Can Kislak
5 (1)
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades,
GoldMinerRobot SI 2
Burak Can Kislak
Göstergeler
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
FREE
Forex Time Zones
Burak Can Kislak
Yardımcı programlar
In version 4.2 we have combined this tool with our own indicator written by our experts. You can download the indicator (Volume Time Marvel) for free from the Indicators section of MQL5.com and use it alongside this tool to better manage your open positions with a better understanding of market timing and trading volume. Forex trading is conduct 24 hours a day, but trading volume is not the same at all hours. Identifying the best times to trade can significantly improve your trading strategy. Wi
FREE
VolumeTimeMarvel
Burak Can Kislak
Göstergeler
This indicator is free and shows you the trading volume on all timeframes. You can manage your open positions by time and volume by drawing a moving average based on the desired period, as well as adding multiple levels with a better understanding of the trading volume change. But to fully use this indicator, you can visit the Utilities section of MQL5.com and download the "Forex Time Zones " Expert Advisor. These two tools complement each other and help you make much better time management deci
FREE
K1 Bitcoin Bot
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
The promotional price $197 is only valid for limited time. The next price (original price) is $695.00, which will apply after the limited promotional price period ends. We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades, we are here to generate the most profit for ourselves with the least number of trades and pay the lowest commission. This robot has made 3024% profit in ONLY 2 years and 8 month (970days) by opening only 248 positions. Please do not destroy your accoun
Filtrele:
AlirezaaJalilian
30
AlirezaaJalilian 2024.12.26 05:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Burak Can Kislak
1326
Geliştiriciden yanıt Burak Can Kislak 2024.12.26 16:28
hi, thank you for you good feedback
İncelemeye yanıt